Джазовый подкаст №728: серия «Coltraniana», выпуск 10 из 10

Заключительный выпуск серии из десяти подкастов «Колтрейниана», созданной редакцией журнала «Джаз.Ру» совместно с Музеем современного искусства «Гараж» к 90-летию со дня рождения саксофониста Джона Колтрейна (1926-1967) по десяти ключевым альбомам сольной дискографии великого новатора джазовой импровизации. Главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков комментирует заглавный трек с последнего альбома, который Джон Колтрейн одобрил к выпуску при жизни — «Expression» (Impulse!, 1967)

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