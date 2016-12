Джазовые фестивали-2016: как это было. Ленинградская область: 17-й «Сентябрь в Тихвине»

9-10 сентября в старинном северном русском городе Тихвин (Ленинградская обл.) в 17-й раз состоялся открытый фестиваль духовой и джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине». «Джаз.Ру» неоднократно писал об этом фестивале, начиная с 2010 г., рассматривая «Сентябрь в Тихвине» как своего рода модель устойчивого развития джазового движения в небольшом российском городе (полный список ссылок на наши репортажи за все годы см. в анонсе 16-го фестиваля, 2015). Небольшой по масштабу, но обладающий собственным творческим обликом фестиваль в глубинке российского Северо-Запада, уже 17 лет проходящий под руководством тихвинского пианиста Игоря Володина, вновь представил музыкантов на новой большой сцене Тихвинского Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова.

Как и все предыдущие разы, кроме самого первого, в 2000 г., фестиваль вёл старейшина российской джазовой критики, историк джаза и музыковед Владимир Фейертаг, чьё участие неизменно придаёт фестивалю оттенок интеллигентности и, не побоюсь этого слова, интеллектуального блеска.

Повторюсь: наша редакция рассматривает этот фестиваль как архетип «точки кристаллизации» джазового движения в российской глубинке. Образец, своего рода. Со всеми свойственными среде своего бытования особенностями. Среда эта благоприятствует джазовому фестивалю, потому что его поддерживает (и, собственно, проводит) городской отдел культуры. Но это среда во многом косная. Это городская среда, но город — маленький, туристический и общекультурный бренд его не вполне ясно разработан, и при этом уникальное своеобразие тихвинской старины исподволь, но заметно для приезжего год за годом уступает место безликим и безвкусным сайдингу, бетону и новоделу. У нового ДК — отличная сцена, но выступают здесь те, кто может собрать зал в глухом региональном углу: Ваенга, Меладзе, Серов… В лучшем случае — проводятся отчётные концерты местных самодеятельных коллективов или спектакли заезжих антреприз, главным образом петербургских. Это и понятно: Петербург — ближайший большой город, Тихвин находится на востоке Ленинградской области, по большой дороге тут всего три часа езды. Но выступают ли питерские джазмены в Тихвине, помимо фестиваля? Редко. Задействуют ли организаторы фестиваля городские каналы массовой информации для пропаганды фестиваля, для пропаганды творческих и продюсерских усилий инициатора и бессменного главы «Сентября в Тихвине» — пианиста Игоря Володина? Судя по всему, меньше, чем это возможно. Есть ли вокруг фестиваля круг волонтёров, энтузиастов? Есть. Можно ли сделать его шире? Можно и обязательно нужно. Нужно устраивать выступления тихвинских музыкантов в городских учебных заведениях — например, в конце учебного года, чтобы память к началу сентября не успела изгладиться. Нужно задействовать социальные сети, «бомбить» городские паблики и другие подобные сетевые сообщества. Может ли город дать фестивалю эфирное время на «Радио-Тихвин», на «Дивья ТВ» и на других городских вещательных каналах? Ведь фестиваль — это собственный, городской культурный продукт, уникальный именно для Тихвина. Было бы очень правильно!

Давно доказано, что джазовая карта России не совпадает с физической картой: большие, заметные флажки на этой карте зачастую возвышаются не там, где есть крупные города, но там, где есть яркие энтузиасты-организаторами. Эти люди срабатывают как точки кристаллизации, вокруг которых нарастает инфраструктура: фестивали, концерты, рост собственного музыкантского сообщества. В Тихвине уже семнадцать лет такая точка кристаллизации есть: это тот самый Игорь Володин. Благодаря ему здесь каждый сентябрь выступают отличные музыканты мирового уровня. Благодаря ему идёт творческий обмен между Тихвином и музыкантами российского Северо-Запада (Архангельск, Вологда, Великий Новгород, Ярославль). Благодаря ему некоторые местные музыканты-любители заиграли на вполне достойном уровне.

Город, очевидно, ценит его вклад в культурную жизнь Тихвина. Но в нынешних условиях нужна ещё более весомая поддержка. 17 лет — достаточный срок, чтобы в этом убедиться. Вдохновляет пример базирующейся в Курске «Джазовой провинции», охватывающей 10-12 городов каждый год: на 22 году существования передвижной фестиваль только что вошёл в «Национальный календарь событий 2017» — список из 200 событий для представления в рамках российского туристического бренда Visit Russia («Время отдыхать в России»). На включение в календарь было подано 1400 заявок из 62 регионов страны. Может быть, Тихвину тоже задуматься об этом? И вообще шире продвигать свой джазовый бренд на уровне всей страны? Пример небольшого райцентра на окраине крупной области, проводящего сильный джазовый фестиваль — отличный повод для распространения славы Тихвина на уровне федеральной культурной жизни.

Фестиваль этого года открыл квартет пианистки Зои Егоровой из Великого Новгорода. Зоя Львовна играет в музыкантском сообществе древнего северного русского города такую же роль, какую Игорь Володин играет в Тихвине, только в чуть более широком масштабе: всё-таки Великий Новгород — областной центр, и Егорова преподаёт не в детской музыкальной школе, как Володин, а в училище (Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова). Но она, как и Игорь, проводит в Новгороде джазовый фестиваль (в этом году состоялся в начале ноября).

В её ансамбле в Тихвин приехали Вячеслав Большаков (гитара), Кирилл Колосков (бас) и живущий в России бенинец Элож Акифева (ударные, перкуссия, кахон). Западноафриканские студенты — особенность Новгородского музыкального колледжа: с собой они привозят укоренённость в африканской традиции, знание мировой музыки и общую ритмическую раскрепощённость, заметно контрастирующую со скованным ритмом региональных российских музыкантов, у которых природа музицирования в лучшем случае лежит где-то между академической и эстрадной. Особенно это касается басистов и барабанщиков, у которых, за пределами крупных джазовых центров, очень трудно обнаружить свободный джазовый «воздух» в ритмической ткани. Яркий, артистичный и органичный Элож (французское имя Euloge — аналог церковнославянского Евлогий) играл на барабанах и на кахоне: этот перуанский перкуссионный инструмент похож на ящик, и играют на нём ладонями, сидя на инструменте верхом. Украшенная ярким африканским ритмом Акинфевы (который, впрочем, не всегда мог справиться с ритмической скованностью басиста), хорошо воспринималась солидная джазовая подготовка Зои Егоровой и Вячеслава Большакова.

Большаков остался на сцене и на второй сет — выступление ансамбля художественного руководителя фестиваля, пианиста Игоря Володина. Компетентный гитарист с отличным джазовым вкусом, он дополнил нынешний состав Группы Игоря Володина, придав ей достаточно мэйнстримовый колорит. Нынешний ведущий солист группы — петербургский мастер хроматической губной гармоники Максим Некрасов; он придаёт звучанию коллектива какой-то мистический, интровертный оттенок, тем более что постоянно играет с ручками некоего блока эффектов, то и дело придавая звучанию губной гармоники какие-то космические или урбанистические краски.

Но сказать, что он в этом проекте (точнее, в данном конкретном выступлении проекта) играл развёрнутые импровизации, сложно: Некрасов создаёт настроение, придаёт оттенки, но импровизационное развитие лиричного, почти песенного материала Володина, зачастую носящего узнаваемо русский мелодический характер, в основном происходит в партиях фортепиано — и гитары, причём гитара оказывается в этой версии группы наиболее джазовым инструментом. Особое оживление в публике вызывали моменты, когда Вячеслав Большаков задействовал в импровизации и голос, и гитару — причём гитара звучала на октаву выше голоса, который пропевал вместе с инструментом фразы соло.

Ансамбль представил премьерные исполнения нескольких пьес из нового, уже пятого по счёту альбома Группы Игоря Володина, «Розовый зонтик», основную образную идею которого лидер коллектива обозначил как «хрупкость бытия». Особенно хочется отметить спаянную, уверенную игру ритм-секции — полностью тихвинской: басист Юрий Грибецкий и барабанщик Михаил Павлов играют с Володиным уже много лет, и можно говорить, что это именно Игорь вырастил в Тихвине сильных партнёров.

Новый проект представил в Тихвине и постоянный участник последних нескольких фестивалей, ярославский саксофонист Станислав Майнугин. Это трио под названием Rubber Time («Резиновое время»), в котором с ним играют ярославский барабанщик Владимир Борисов и пианистка Александра Самсонова. Александра в 90-е годы училась в Российской Академии музыки им. Гнесиных, куда поступила 16-летней, а затем получила полную стипендию в бостонском музыкальном колледже Бёркли, который окончила в 2001 г.. Довольно долгое время она проработала на сценах Нью-Йорка; среди тех, с кем ей довелось работать в качестве пианистки — вокалист Кевин Махогани, альт-саксофонист Джалил Шоу, гитарист Лайонел Луэке и др. На российскую сцену она вернулась в 2008 г. с альбомом «Yes, No, Maybe So», но не оставляла и Нью-Йорк. Проект с Майнугиным — совсем новый: в репертуар вошли несколько авторских пьес Саши и несколько её аранжировок, среди которых запомнилась «Над небом голубым» — мелодия песни, приписываемой народным сознанием исполнявшему её в 80-е Борису Гребенщикову, но на самом деле написанной поэтом Анри Волохонским на музыку советского гитариста и лютниста Владимира Вавилова, приписавшего её итальянскому лютнисту XVI столетия Франческо Канова да Милано для своей пластинки-мистификации «Лютневая музыка XVI-XVII веков» (1972). Трио звучало в целом упруго и ярко, хотя в начале программы и было ощущение некоторой недорепетированности материала.

Финальным номером фестивального концерта в ДК им. Римского-Корсакова стало выступление квинтета Антона Горбунова. Сам Антон — один из ведущих бас-гитаристов отечественной джазовой сцены, заработавший свою репутацию в суровом фанк-фьюжн и маскулинном джаз-роке, но не чуждающийся и выступлений с музыкантами авангардных направлений и, так сказать, «арт-этно». С ним приехали Антон Залетаев (тенор-саксофон, флейта), Давид Сагамонянц (ударные), Леонид Бирзович (гитара), Манук Казарян (клавиши). В общем, команда умелых мастеров высокоэнергетичного фьюжн, виртуозы, беспредельщики радикального «месилова» в электрофанковой идиоме.

Собственно, вот это всё и было сыграно: «What a Difference a Day Makes» в виде трещащего электрическими искрами рок-шаффла и вообще «страшный» фанк-фьюжн того рода, на который, как мухи на мёд, сбегается интеллектуальная молодёжь — а слушатели постарше опасливо расползаются, подозревая в этом водопаде высоких энергий какую-то рок-музыку.

Но нет. Это не рок. Или, точнее, не совсем рок. Это — в самом общем виде — джаз-рок. То самое, что почти полвека назад заставило несколько тысяч преданных поклонников отшатнуться от Майлза Дэйвиса… и привело к нему миллионы новых слушателей.

ВИДЕО: квинтет Антона Горбунова в Тихвине



Миллионы не миллионы, джазовый фестиваль в новом тихвинском ДК обычно собирает примерно треть зала — отчего автор этих строк и уверен, что ещё далеко не всё сделано в городе в плане поддержки и раскрутки флагманского, как ни крути, тихвинского музыкального фестиваля). Но те, кого не спугнул напор квинтета Антона Горбунова — вознаградили музыкантов горячими и бурными аплодисментами. И вполне заслуженно!

А после концерта, как заведено в Тихвине, состоялась и пресс-конференция участников. К чести тихвинских СМИ нужно заметить, что коллеги из городских изданий посещают эти мероприятия аккуратно и в больших количествах, задают заинтересованные вопросы и явно неравнодушны к фестивалю; а к чести организаторов — что проведение таких пост-фестивальных бесед с музыкантами очень наглядно демонстрирует, что город в фестивале в целом заинтересован. В руках у города — уникальный фестивальный бренд, ведь ничего подобного в Ленинградской области нет: даже проводимый недалеко от Чудова (тем более, это уже Новгородская область) летний опен-эйр «Джаз над Волховом» нацелен прежде всего на заезжую петербургскую публику, своей аудитории на станции Волхов-Мост нет. А в Тихвине публика есть. Главное — не упустить её, а помочь фестивалю установить с ней более тесные отношения. Ведь ничего сверхъестественного или суперзатратного для этого не нужно: нужно только проявить волю и шагать в ногу со временем. И маленький фестиваль в маленьком старинном Тихвине сможет поднять ещё более заметный флажок на джазовой карте России.