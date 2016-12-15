VII открытый конкурс джазовых трубачей имени Евгения Савина: размышления после финала

Когда я 26 ноября открывала Седьмой открытый конкурс джазовых трубачей имени Евгения Савина в Московском государственном институте культуры (МГИК), первой моей мыслью была уникальность ситуации: повышенная плотность числа джазовых трубачей на величину площади небольшого зала МГИК. Собралось не менее четырех десятков трубачей (участники, педагоги, члены жюри) с ещё большим диапазоном возраста: от детей младше десяти лет до ветеранов российского джаза — членов жюри. Ну так и конкурс наш единственный в России, да ещё именной. Как тут не поделиться впечатлениями и мнениями?

Не беру на себя авторство идеи конкурса: оно принадлежит Юрию Льноградскому, продюсеру фестиваля «МузЭнерго» в Дубне. Именно он провел там первый конкурс. Остальные шесть уже проводила я. Первые три конкурса были немногочисленными, потому что были рассчитаны на зрелых импровизирующих музыкантов. Потом пришла идея расширить его возрастные рамки, сделать доступным для начинающих трубачей, а затем и тромбонистов. В последний конкурс включена номинация ансамблей трубачей, не стали мы препятствовать и «не очень строго джазовым» программам участников. То есть конкурс стал не только охватывать все грани творческой и педагогической деятельности Евгения Александровича Савина (1949-2009), но и открывать возможности для участия тех ребят, которые скорее всего придут к джазу впоследствии.

Не могу не поблагодарить постоянного председателя жюри последних пяти конкурсов — заслуженного артиста РФ Виктора «Арзу» Гусейнова, неоднократных членов жюри — ветерана отечественного джаза Леонида Янкова и гостя из Минска профессора Александра Коротеева. В жюри 7-го конкурса принимали участие солисты оркестра Игоря Бутмана — трубач Павел Жулин и тромбонист Павел Овчинников.

Те, кто следит за конкурсом (педагоги, члены жюри), довольны прежде всего самим фактом его проведения, его перспективой, все возрастающим количеством участников, повышением исполнительского уровня. В этом году участников было уже больше двадцати. К сожалению, ансамбль трубачей из МГКИ был пока в одиночестве: в другом (из кадетского корпуса при МГИК) заболел участник.

Конечно, джазовые трубачи — это «штучный товар», и некоторые из них участвуют в конкурсе уже по два и даже три раза. Но тем интереснее следить за их творческим ростом. Взрослыми опытными музыкантами стали студенты Московского губернского колледжа искусств класса прекрасного педагога Виктора Котовича: Герман Аветисов, Владимир Бурцев, Владислав Грубов (лауреаты 1-3 премий), очень выросла с прошлого года Вера Олейникова, покорившая всех исполнением баллады «Body and Soul» (лауреат 2-й премии в той же номинации). Мы рады, что к своим нынешним успехам на «Гнесин-джазе» и у нас (Гран-при) Евсевий Григоренко начал готовиться на нашем прошлогоднем конкурсе. Наши гости из Минской ДМШ Кирилл Птуха и Артём Нихайчик стали взрослее и гораздо увереннее в своем исполнении. На более высокую ступеньку поднялся ученик Юлии Маликовой Андрей Чугаев (1-я премия в детской номинации)

Новых участников было больше половины, что тоже не может не радовать. Свое «боевое крещение» прошли первокурсники ГМУЭДИ класса Валерия Букреева и наши кадеты класса Сергея Луценко. Впервые выступали все участники 3-4-й номинаций (студенты и выпускники вузов), среди которых были трубачи из Курска, Твери, Минска. И, хотя выступление трубача (к тому же еще и виолончелиста) Михаила Эунапа, студента духовой кафедры МГИК класса Сергея Луценко, было не совсем в формате конкурса, жюри отдало ему предпочтение за хорошее владение инструментом и музыкальность. Выпускнику Новосибирского колледжа, первокурснику РАМ им. Гнесиных Илье Филатову досталось второе место.

ДАЛЕЕ: участники, победители, перспективы!



Мне, как организатору конкурса, конечно, хотелось бы видеть и своих студентов среди участников, тем более что в прошлых конкурсах высокие места занимали Александр Матюнин, Юрий Свиридов, Дмитрий Зинаков. Но в этом году как-то не сложились сольные выступления: трубачей у нас не так много, у кого-то ещё проблемы со звуком, кто-то в армии. Но хотя бы во вступительной фанфаре трубачей, которую затеял наш постоянный гость член жюри из Минска профессор Александр Коротеев, вместе с ним и его выпускником Александром Чабатарем (участником конкурса) играли студенты МГИК Иван Битков и Алексей Москалев.

Теперь надо конечно говорить о преемственности. Отец Михаила Эунапа окончил МГИК у Евгения Савина. И у нас, и в других учебных заведениях курс обучения у Евгения Александровича прошли педагоги Эдуард Кальман (Курск), Юлия Маликова, Павел Жулин, Роман Иванов, у которого хорошая перспектива педагога (его ученики — Евсевий Григоренко и Вера Олейникова). То есть многие из нынешних участников — это «творческие внуки» Евгения Савина, и поэтому в зале не могла не царить такая тёплая и добрая атмосфера.

И, конечно, о планах. Известный факт: сложно начинать конкурс, ещё сложнее — продолжать его, куда проще — разрушить. Как я уже говорила, первый конкурс проводила не я. Остальные прошли на сплошном энтузиазме. Только на проведение Пятого конкурса я получила небольшой грант от Министерства культуры. Парадокс: два последних конкурса входили в госзадание Министерства, но о деньгах даже никто и не заикался. В какую «чёрную дыру» они исчезают?…Помощь в оплате небольших подарков участникам прошлого конкурса оказал один из музыкальных магазинов (к стыду своему, не помню названия). На последнем конкурсе 50% стоимости своей продукции оплатило издательство «Современная музыка», возглавляемое Федором Такуном. Каждый участник получил по экземпляру «Методического альбома» и «Хрестоматии джазовой трубы в двух томах» Евгения Савина. Вот и вся спонсорская помощь. Остальное (дипломы, афиши и пр.) — из моей «тумбочки». Некоторые из членов жюри проявляют сознательность и работают без оплаты. Другую часть мои проблемы не интересуют. Вступительных взносов за конкурс я не беру — нет желания разбираться с нашей бухгалтерией. Среди учеников Евгения Александровича есть весьма обеспеченные люди, и они знают о конкурсе, но просить кого-то — не в моих правилах.

Значит, буду копить деньги и силы на следующий конкурс, и всё пройдет так, как надо. Готовьтесь, молодые джазовые трубачи!