Большой Джазовый Оркестр покажет в Московской Консерватории свинговую сюиту «Щелкунчик»

4 января 2017, в самый разгар новогодних праздников и в преддверии православного Рождества, Большой Джазовый Оркестр под руководством трубача Петра Востокова представит в Малом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского специальную программу шедевров русской классики в интерпретациях знаменитых свинговых оркестров прошлого столетия. Среди прочего, на сцене Московской консерватории будет во второй раз после премьеры в январе 2016 целиком исполнена сюита Дюка Эллингтона и Билли Стрэйхорна «Щелкунчик» («The Nutcracker Suite»), написанная к Рождеству 1960 года и состоящая из джазовых эскизов на мелодии одноименного балета Петра Ильича Чайковского (1892).

Продолжительность концерта: два отделения по 45 минут. Внимание! Концерт дневной (начало в 14:00)

4 января, среда, 14:00, Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского (Малый зал): Большая Никитская ул., 13/6 (м. Библиотека им. Ленина, Арбатская, Охотный ряд), тел. +7(495)629-9401

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ВИДЕО: Большой Джазовый Оркестр играет фрагмент сюиты Дюка Эллингтона и Билли Стрэйхорна «Щелкунчик» в Московской консерватории, январь 2016

