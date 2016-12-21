Екатеринбургский биг-бэнд Виталия Владимирова отметил пятнадцатилетний юбилей

2 декабря в Екатеринбурге известный российский композитор и джазовый тромбонист Виталий Владимиров представил юбилейный концерт своего детища — оркестра современной джазовой музыки. Концертный зал им. Маклецкого Екатеринбургского музыкального колледжа им П.И. Чайковского был полон. Неудивительно: ведь любой концерт биг-бэнда Виталия Владимирова — неповторимое музыкальное событие, которое создается по мановению руки маэстро с помощью его главного инструмента — оркестра художников звука.

Музыка, непохожая на клише и стереотипы традиционного бэндового музыкального письма, живым жизненным потоком заполнила пространство зала с его замечательной акустикой. Композитор, дирижируя оркестром, визуально олицетворял потоки интеллекта, красоты и логики. Звучание, завораживающее слушателя тембральными находками и энергией, пластично плыло по маршрутам музыкальной формы сочинений. Это не привычное «наше» бэндовое громогласие с перегруженными и компрессированными хорусами во имя соответствия канонам американского джаза, но гибкая, энергичная, естественная и летящая оркестровая ткань, далёкая от имитации известных образцов, выражающая неординарные музыкальные взгляды автора.

Даже слова о квалификации артистов оркестра излишни… Мастерство, чуткость, коллективное чувство времени и динамическое единство — как бы над пресловутым профессионализмом. Главное: играя по нотам, музыканты умеют при этом передать радость свежего, непосредственного, спонтанного впечатления от музыки.

Специальными гостями вечера стали две певицы — Ирен Аравина (Алматы, Казахстан) и Ирина Остин (Уфа). Неповторимый лирический (и сверхнизкий, и сверхвысокий) голос Ирен Аравиной парил с необычайной чистотой и искренностью. Ирен — уникальная певица. Музыка, которая исходит из её голоса и души — нечто неординарное и всепоглощающее, настоящее и незабываемое. Вокалистка из Уфы Ирина Остин — иная: она мастерски и виртуозно пела в американской манере, не притворяясь кем-то. Просто она такая и есть. Её импровизации в каждом мгновении вызывали бурную реакцию слушателей и музыкантов. Публика в этот зимний вечер получила эмоциональный заряд и градус тепла, способный, наверное, растопить снег и лед вокруг концертного зала.

ДАЛЕЕ: продолжение рассказа трубача Сергея Проня о юбилее оркестра Виталия Владимирова

В программе выступили также скрипач и давний друг оркестра Аркадий Клейн и профессор Уральской государственной консерватории им. Мусоргского, саксофонист Игорь Паращук. Мастер и виртуоз, музыкант с международным признанием и высокой репутацией, воспитавший огромное количество студентов, исполнил произведение «Turkish Dance», написанное Виталием Владимировым специально для него.

Ваш покорный слуга — заслуженный артист России трубач Сергей Пронь — исполнил с оркестром свою авторскую балладу «X-Dance».

В этот вечер в оркестре солировали Юрий Псянчин (саксофон), Станислав Шушкевич (саксофон), Сергей Чашкин (гитара), Евгений Иванов (дарбука), Вячеслав Евлютин (ударные), Павел Татаровский (труба), Денис Галушко (фортепиано).

Триумф состоялся! Полтора десятка лет творческого поиска и своих путей в музыке воплотились в феерическое действо — музыкальное, высокохудожественное и светлое. Хочется пожелать Виталию Владимирову и его оркестру сохранить и умножить найденное. А найдено немало: собственное лицо, музыкальный стиль, вера во всепобеждающую правду искусства!