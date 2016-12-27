«Джаз.Ру»: избранное. Джон Скофилд: «В первую очередь я — гитарист». К 65-летию музыканта

interview26 декабря 2016 гитарист Джон Скофилд отметил 65-летие. В честь юбилея выдающегося джазового и джаз-рокового музыканта «Джаз.Ру» воспроизводит интервью, которое впервые было опубликовано нами в «Полном Джазе 1.0» весной 2003 г., когда Скофилд готовился впервые приехать в Россию с концертом (впоследствии, в 2011, Джон Скофилд ещё раз выступил в нашей стране — на фестивале «Усадьба Джаз» в Архангельском под Москвой). Интервью сопровождают уникальные фотографии, которые «Джаз.Ру» сделал тогда, пользуясь эксклюзивным доступом к артисту: автор этого интервью работал в те дни с Джоном в качестве переводчика.

Кирилл Мошков,
редактор «Джаз.Ру»
(текст, фото)		 CM

В Россию для выступления на фестивале «Богема Джазз» (проходил ежегодно в 1999-2004 г. — Ред.) приезжает Джон Скофилд — один из ведущих гитаристов современного джаза. Значение этого события трудно переоценить: последний раз импровизирующий гитарист такого же уровня известности — Пэт Мэтини — был в Москве в 1987 г.

Джон Скофилд в Москве, май 2003 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)
Джон Скофилд в Москве, май 2003 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)

Джон Скофилд родился в глубинке американского Среднего Запада, в штате Огайо, 26 декабря 1951 г. Он вырос в Коннектикуте — старинном штате на Востоке США, который тяготеет к двум ближайшим мегаполисам — Нью-Йорку и Бостону. Джон начал играть на гитаре в 11-летнем возрасте, когда слушал в основном блюз и рок-н-ролл. Местный учитель музыки познакомил его с игрой тогдашних титанов джазовой гитары — Уэса Монтгомери, Джима Холла, Пэта Мартино: так началась любовь Скофилда к джазу, которая не проходит и поныне.

19-летним он поступил в колледж Бёркли в Бостоне, одно из старейших джазовых учебных заведений в мире. Уже в 1973-м он появился на профессиональной джазовой сцене и играл с титанами, среди которых были Чарлз Мингус, Хэрби Хэнкок, Чик Кориа, Джо Хендерсон, Билли Кобэм, Джордж Дюк, Джерри Маллиган, Маккой Тайнер и Гэри Бертон. В 1981 г. 31-летний Джон Скофилд окончательно вошёл в обойму первых имён в области джазовой гитары: началась его работа в ансамбле великого трубача Майлза Дэйвиса, продлившаяся три с половиной года и документированная несколькими альбомами («Star People», «Decoy», «Atmosphere», «You’re Under Arrest» и др.).
ВИДЕО: Джон Скофилд играет соло в ансамбле Майлза Дэйвиса, 1984

Еще в конце 1970-х Скофилд начал записываться как лидер — сначала для западногерманского лейбла Enja, затем для Grammavision (на котором вышли в том числе и весьма удачные альбомы «Blue Matter» (1986), «Loud Jazz» (1987) и «Flat Out» (1988), с 1989 — на Blue Note, где, в том числе, вышел его общепризнанно лучший джазовый альбом с участием легендарного саксофониста Эдди Харриса «Hand Jive» (1993), а с 1995 г. — на Verve. Новые альбомы Скофилда демонстрируют две одновременно развивающиеся линии в его творчестве. Первая линия достигла своего апогея в альбоме 1998 г. «A Go Go», который Джон записал вместе с участниками трио Medeski Martin & Wood — самого на тот момент передового коллектива новейшего импровизационного течения так называемых «джем-бэндов». В этой линии Скофилд экспериментирует с эстетикой джем-бэндов, соул-джаза, фанк-грува и других суперсовременных импровизационных направлений, в этой же стилистике — только менее спонтанной и более организованной — выдержан и его альбом «Uberjam» (2002).

Джон Скофилд (справа гитарист Ави Бортник) на сцене ГЦКЗ «Россия», май 2003 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)
Джон Скофилд (справа гитарист Ави Бортник) на сцене ГЦКЗ «Россия», май 2003 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)

Вторая линия более близка современному джазовому мэйнстриму; в этом ключе выдержан предыдущий альбом Джона — «Works For Me», в котором он собрал свою «команду мечты» с участием легендарного барабанщика Билли Хиггинса, своего «однокашника» по группе Майлза Дэйвиса — альт-саксофониста Кенни Гарретта и других прекрасных музыкантов современного джазового мэйнстрима, и недавний «ScoLoHoFo», записанный с участием старого партнёра — саксофониста Джо Ловано, басиста Дейва Холланда и барабанщика Эла Фостера.
ВИДЕО: Джон Скофилд «So You Say» — выступление в туре с материалом сольного альбома «Blue Matter», 1987, Копенгаген

Однако в гастрольной деятельности Скофилда превалирует первое направление — живая, горячая эстетика современных джем-бэндов, танцевальный соул-грув и острая фразировка фанка. Басист Энди Хесс, гитарист / программист Ави Бортник и барабанщик Адам Дейч составляют новую концертную группу Джона Скофилда.

27 мая Джон Скофилд даст в ГЦКЗ «Россия» (имеется в виду не нынешняя площадка во Дворце спорта «Лужники», а снесённый в 2006 г. концертный зал в центре Москвы, в южном крыле гостиницы «Россия». — Ред.) полуторачасовой концерт, причем приедет он именно с группой Uberjam, названной так по альбому 2001 г., где эта группа была впервые зафиксирована в грамзаписи. Кроме 51-летнего Скофилда, остальные участники ансамбля крайне молоды и представляют новейшее поколение «джем-бэндов» (jam bands).
Джон вообще никогда не выступал в России, и мы начинаем телефонный разговор с легендарным гитаристом как раз с вопроса о его отношениях с нашей страной.

— Это будет мое первое выступление в России. Правда, я побывал в России раньше — в Санкт-Петербурге то ли пятнадцать, то ли двадцать лет назад, просто как турист. Я не выступал там. Тогда он назывался ещё Ленинград, верно? Конечно, система управления и вообще социальная система там была совершенно не такая, как та, к которой я привык, но это — прекрасный город, очень красивый, и люди мне понравились — очень доброжелательные. Вот и все мои представления о России. Поэтому я очень волнуюсь перед приездом в эту огромную и такую важную страну, в которую у нас так долго не было доступа! Правда, я уже очень много выступал в странах бывшего советского блока — в Польше, Чешской Республике, Югославии — но это будет моё первое выступление в Москве.

Джон Скофилд на фестивале «Усадьба Джаз», июнь 2011 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)
Джон Скофилд на фестивале «Усадьба Джаз», июнь 2011 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)

Как-то я прочитал в одном из ваших интервью, что вы не любите давать интервью — правда ли это?

— (смеётся) Ну, не совсем так! Я очень люблю разговаривать о музыке с людьми, которые любят музыку. В этом смысле я очень люблю интервью! Когда я был помоложе и только начал давать интервью, я думал: ух ты, как здорово — меня спрашивают о моей музыке, я могу подробно и четко все объяснить про неё. А потом я понял, что я, на самом деле, толком ничего не могу рассказать про свою музыку! Наверное, никто не в состоянии толком объяснить что-то про свою собственную музыку… Когда я это понял, я здорово расстроился и решил: я лучше буду играть музыку, чем говорить о ней… (смеётся).
ДАЛЕЕ: продолжение интервью Джона Скофилда 

Пресс-конференция Скофилда в «Интерфаксе», 27 мая 2003 (слева редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, выступавший в роли переводчика). Фото © Александр Забрин
Пресс-конференция Скофилда в «Интерфаксе», 27 мая 2003 (слева редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, выступавший в роли переводчика). Фото © Александр Забрин

Тем не менее, я хочу спросить вас как раз о музыке, точнее — о музыкальном течении. Джем-бэнды, современные импровизационные коллективы, которые соединяют ритмы и язык современной музыки — рока, ритм-н-блюза, соул — и импровизационное начало джаза. Вы ведь отдали изрядную дань этому направлению на недавних своих альбомах — «A Go Go», «Bump!», да и «Uberjam», с программой которого приезжаете в Москву. Вы считаете себя частью этого движения?

— Видите ли, я всю жизнь играл того или иного рода смесь джаза и рока. С самого начала меня больше всего интересовало смешение ритм-н-блюза и джаза, рока и джаза, в какой пропорции это сделать, насколько это естественно получается — в общем, постоянно работал с этими пластами музыки. И вот несколько лет назад я сделал запись с джем-группой Medeski Martin & Wood — альбом под названием «A Go Go» — и масса молодых ребят стала ходить на мои концерты, я стал выступать на фестивалях, где играют джем-бэнды, перед публикой, которая раньше обо мне особо и не слышала. И вот теперь я — действительно часть джем-бэндовой сцены, и это очень здорово. Нас слушают люди, которые не только и не столько поклонники джаза — это слушатели студенческого возраста, которые просто любят музыку, самую разную музыку, и они приходят не только слушать музыку, но и танцевать, и при этом разбираются во всех тонкостях, понимают все экспериментальные идеи — это совсем не те танцы, которые бывают на поп-концертах! Это просто такой, как бы сказать, физический способ откликнуться на музыку — как это делалось в 60-е и 70-е, когда я только начинал. Они при этом ведь продолжают слушать! Я надеюсь… (смеётся).

Джон Скофилд на Триумфальной площади в Москве, 27 мая 2003 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)
Джон Скофилд на Триумфальной площади в Москве, 27 мая 2003 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)

Как ваш слушатель, я вижу две линии в вашей работе последних лет: записи в стилистике джем-бэндов — те же «A Go Go», «Bump!» и «Uberjam», а также работы в более джазовом, более мэйнстримовом ключе — «Works For Me» или недавний альбом «ScoLoHoFo». Как вы находите — и находите ли — баланс между этими двумя аспектами своей музыки?

— Нуу… вы знаете, на самом деле я просто делаю то, для чего приходит время! Ну, вот у меня есть эта группа, Uberjam, с которой я приезжаю в Москву. У этой группы есть аудитория, так что мы продолжаем работать над новым материалом. Мы недавно записали новый альбом, который должен выйти в мае. Но, кроме того, у меня есть друзья-музыканты, люди, с которыми я люблю играть, с которыми мне нравится играть — люди более мэйнстримового (straight-ahead) направления в джазе, люди, с которыми я уже играл и поэтому тоже являюсь частью и этой, мэйнстримовой сцены — например, таков саксофонист Джо Ловано, с которым мы много играли раньше и с которым теперь записали этот альбом, «ScoLoHoFo». Отказываться от этой стороны своей работы я тоже не хочу — я почувствовал бы пустоту, если бы лишился возможности играть straight-ahead (современный джазовый мэйнстрим. — Ред.). Поэтому я, действительно, немного напоминаю сейчас человека с раздвоением личности. Но, вы знаете, мне это нравится. Нравится потому, что я имею возможность, переходя от одного направления к другому, освежать свою музыку. И при этом имею возможность не дать себе устать ни от одного из них!

Джон Скофилд и Uberjam Band на сцене ГЦКЗ «Россия», май 2003 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)
Джон Скофилд и Uberjam Band на сцене ГЦКЗ «Россия», май 2003 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)

А что за альбом вы выпускаете в мае?

— Он называется «Up All Night», «Всю ночь на ногах», и записан практически той же группой, что и «Uberjam». В музыкальном отношении это — развитие тех идей, что были заложены в «Uberjam», при этом мы решили его в гораздо более открытом, более импровизационном ключе. При этом, как ни странно, запись получилась более дорогой, потому что мы больше использовали сэмплеров и синтезаторов, записали с наложением четырёхголосную духовую секцию примерно на половине треков альбома, так что там много таких приятных духовых интерлюдий, что мне очень нравится.
ВИДЕО: John Scofield Uberjam Band — Sarajevo Jazz Festival 2013

Как вы работаете с «джемовым», импровизационным материалом в студии? Я интервьюировал Джона Медески по поводу нового альбома Medeski Martin & Wood — «Uninvisible», и он сказал, что в большинстве случаев они просто приходят в студию и начинают играть, не имея никакого подготовленного материала, абсолютно спонтанно. Вы делаете так же?

— Да. Мне ужасно нравится такая свободная игра, и, вы знаете, Medeski Martin & Wood действительно собаку съели на этом деле. Но мои ребята, с которыми я сейчас работаю — Адам Дейч, Ави Бортник и Энди Хесс — они тоже хороши в этом деле, так что три или четыре пьесы нового альбома были действительно сымпровизированы в студии. Вы знаете, когда группа поработает вместе, когда у нее образуется опыт совместной игры — это иногда случается, такая возможность совместно импровизировать. Заметьте, далеко не со всякой группой это обязательно происходит. Но иногда, когда всё складывается в правильную комбинацию, вы просто садитесь и начинаете создавать музыку, совершенно спонтанно, безо всякого плана. Вот и на этом альбоме мои любимые места — не те пьесы, над которыми мы долго трудились в студии, а те, которые просто родились — родились спонтанно.

И все-таки — из чего они рождаются: из мелодии, гармонической сетки, ритмической фактуры?

— Ритм обычно приходит первым: мы берём тот или иной грув из фанка, из современной клубной танцевальной музыки (я очень внимательно слежу за тем, что там происходит). И уже поверх этого ритмического оборота мы начинаем импровизировать. Так что все чаще всего начинается именно с ритма, с бита.

Джон Скофилд и Uberjam Band на сцене ГЦКЗ «Россия», май 2003 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)
Джон Скофилд и Uberjam Band на сцене ГЦКЗ «Россия», май 2003 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)

Совсем не то, когда я играю straight-ahead. Например, в альбоме «ScoLoHoFo» только одна пьеса в той или иной степени имеет свободную форму, остальное — это вполне структурированные мелодии. Каждый из участников записи — Джо Ловано, я, Эл Фостер и Дейв Холланд — принёс две-три пьесы. А, вы знаете, когда музыку пишут такие люди, как Ловано и Холланд — это получаются такие классные темы! И Эл, Эл Фостер — он тоже написал замечательные пьесы.

Вы ведь и гастролировали с этим составом.

— Да, прошлым летом мы совершили большой тур по Европе и теперь вот недельку поиграли в одном клубе в Нью-Йорке. Но, вы знаете, я не думаю, что в ближайшую пару лет мы еще что-то будем делать этим составом. Это, все-таки, в значительной степени «специальный проект».

И тем не менее: вы гастролировали и с ним, и с джем-бэндом. Какова разница между публикой, которая приходит на мэйнстримовый проект, и публикой, которая приходит на джем-бэнд?

— Разница определённо есть — правда, я не уверен, что, скажем, на концерте в Москве она проявится. Но в Нью-Йорке, допустим, если я играю с проектом ScoLoHoFo, то в клуб приходит обычная джазовая аудитория, которая сидит и спокойно слушает. А на Uberjam (который, кстати, в основном играет не в джазовых, а в рок-клубах!) приходит молодёжь, которая курит, танцует и вообще всячески развлекается. Но, вы знаете, между этими двумя столь разными аудиториями есть некий мостик! Есть часть серьезной джазовой публики, которая приходит на Uberjam, потому что находит этот проект интересным — ну, конечно, эти люди не танцуют, они просто стоят (или сидят) и слушают. И, что самое главное — есть молодые ребята, которые приходят на ScoLoHoFo в джаз-клубы — ребята, которые обычно вряд ли пошли бы в джаз-клуб: они приходят потому, что слышали меня с Uberjam и им интересно, что я делаю с другими музыкантами. Они, эти ребята, открыты для джаза — правда, они пока ещё не знатоки (aficionados), но они готовы слушать эту музыку. Так что между этими двумя видами публики постепенно устанавливается некая связь, но разница всё ещё очень велика. В конце концов, это же два разных мира — это гораздо больше, чем разница между рок-клубом и джаз-клубом.
ВИДЕО: Квартет Джона Скофилда (Малгру Миллер — ф-но, Скотт Колли — бас, Билл Стюарт — ударные) на фестивале в Марсьяке, Франция, 2011

Давайте поговорим о ваших внемузыкальных интересах. Некоторые представляют себе музыкантов как эдаких фанатиков, которых ничто, кроме музыки, не интересует…

— Ну, это не так, конечно. Как всякий нормальный человек, я читаю книги, хожу в кино. Спортом занимаюсь очень мало — я совсем не атлет; правда, вот именно сегодня я впервые за целый год хочу съездить в горы покататься на лыжах. Очень люблю кататься на лыжах, но ужасно плохо катаюсь! (смеётся). Но в первую очередь я — гитарист. Поэтому мое время всё-таки в основном делится между гитарой и моей семьей: ведь я женат, и у меня двое детей. Я люблю свою семью, стараюсь проводить как можно больше времени с ними. Это и есть моя жизнь.

Джон Скофилд на Красной площади, 27.05.2003 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)
Джон Скофилд на Красной площади, 27.05.2003 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)

Вернемся к фестивалю, на котором вы будете выступать в Москве. Вы знаете, что его поддерживает WWF — Всемирный фонд дикой природы?

— Не знал! Вот как здорово! Я обеими руками за это. Вы знаете, если б я был Джорджем Бушем-младшим, я многие вещи сделал бы по-другому, но самое главное — я подписал бы Киотский протокол (международное соглашение об уменьшении техногенного воздействия на окружающую среду, которое до сих пор не подписано США — Ред.)!

Вы не поддерживаете своего президента?

— Ни в коем случае. Я очень не люблю его. Вы знаете, практически вся творческая часть американского общества не поддерживает его… 11 сентября 2001 года многое изменило в этой стране. В обществе много страха перед окружающим миром. Люди боятся терроризма (я думаю, мне не надо объяснять это русским, ведь в вашей стране это тоже острая проблема). Поэтому консервативные правительства привлекают людей. И, хотя против того, что Буш делает, есть довольно серьёзный протест, большинство людей все-таки в страхе приникают к его правительству, думая, что «крутое» правительство сделает их жизнь безопаснее. Поэтому, не будь 11 сентября, он не имел бы такой мощной поддержки того, что он делает — поддержки войны прежде всего.

Некоторые считают, что творчество The Beatles и вообще музыка 60-х на неопределённое время отодвинула третью мировую войну. Может ли музыка занять такое же важное место в современной жизни, как это было в 1960-е?

— Вы знаете, музыка — и вообще искусство — по-прежнему занимают в жизни людей очень важное место. Людям по-прежнему важно получать от музыки эмоции, учиться у неё человеческому опыту, прежде всего эмоциональному, учиться быть щедрыми, учиться сочувствовать — вообще учиться быть людьми и понимать других людей. Это именно то, что вообще привлекает меня в музыке. Но отодвинуть мировую войну? Вот этого не знаю. Не берусь судить. Сможет ли музыка это сделать? Хотелось бы…

Джон Скофилд на фестивале «Усадьба Джаз», июнь 2011 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)
Джон Скофилд на фестивале «Усадьба Джаз», июнь 2011 (фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»)

Кажется, это критик Скотт Янов назвал вас одним из трёх самых влиятельных современных джазовых гитаристов — вместе с Пэтом Мэтини и Биллом Фризеллом. Что вы думаете и о своем месте в этой тройке, и о двух остальных её членах?

— О, я люблю их обоих! Великие, превосходные музыканты и мои друзья. Они — новаторы, они двигают вперед развитие нашего инструмента. И с обоими я записал неплохие дуэтные альбомы! («I Can See Your House from Here», 1994, и «Grace Under Pressure», 1992, соответственно. — Ред.) Но, вы знаете, есть ещё так много других великих гитаристов… Просто эти двое и я — мы из одного и того же времени, понимаете? Так получилось, что нас слушают молодые музыканты. Те ребята, которые только приходят к джазу — они часто копируют нас, они находят у нас направления, по которым хотели бы идти, и узнают о джазе тоже от нас. Точно так же, как мы в свое время узнавали о джазе из игры Джима Холла и Уэса Монтгомери, Джимми Рэйни, Тэла Фарлоу, Грэнта Грина и многих других. Великих гитаристов — много, нам просто повезло принадлежать к одному поколению.

ВИДЕО: Джон Скофилд, 2011. Саундчек на сцене фестиваля «Усадьба Джаз» (видео: Ларри Эппелбаум, JazzTimes)

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