Тромбонист и композитор Александр Сухих (1945-2017)

7 января в Москве на 72 году жизни ушёл из жизни тромбонист, композитор, джазовый педагог Александр Сухих.

Музыкант родился в Александрове Владимирской обл. 6 июля 1945 г. В 1969 Александр Григорьевич окончил Казанскую консерваторию по классу тромбона. Его дебют на джазовой сцене произошёл в период обучения в Казани, а в 1968 г. Сухих переехал в Москву, работал в оркестре Эдди Рознера, играл с пианистом Борисом Рычковым, в том же году выступил на Московском джаз-фестивале с квинтетом пианиста Владимира Кулля.

В Москве началась и его педагогическая деятельность: в 1974-1976 гг. Сухих преподавал в Царицынском музыкальном училище, а с 1976 г. — в Училище им. Гнесиных, где он вёл джазовый тромбон, гармонию, инструментовку, ансамбль и учебные оркестры. В начале 80-х джазовые специальности появились и в программе высших учебных заведений. Одним из первых на вновь созданную в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных (ныне Российская Академия музыки им. Гнесиных) был приглашен и Александр Григорьевич. Со студенческим биг-бэндом успешно выступал на нескольких фестивалях, участвовал как тромбонист в квинтете Валерия Кацнельсона, играл и в калужском биг-бэнде «Панорама» п/у трубача Владимира Василевского (1944-1988). В 1986 г. на фестивале в Москве Александр Сухих представил оркестр редкого состава — 17 тромбонистов! А два года спустя на фестивале JakJazz (Джакарта, Индонезия) он как солист-тромбонист выступал в составе ансамбля пианиста Игоря Бриля. Затем последовали поездки в Польшу и Австрию, где Александр Григорьевич преподавал джазовые дисциплины по программе обмена преподавателями, и выступление с международным биг-бэндом под управлением польского саксофониста Яна «Пташина» Врублевского.

В начале 90-х гг. Сухих руководил недолго просуществовавшим биг-бэндом «Москва». Когда для отечественного джаза наступил тяжёлый период экономического безвременья 1992-1994 гг., он несколько сезонов работал по контракту с оркестрами в Италии.

В новом столетии Александр Сухих писал много музыки и инструментовок, активно работал над созданием целого ряда учебных пособий для студентов джазовых учебных заведений, до последних дней жизни преподавал в Московском колледже импровизационной музыки и Государственном музыкальном училище эстрадного и джазового искусства («Ордынка»). Был отмечен званием заслуженного артиста России.

В последние дни жизни Александр Григорьевич оставил на своей странице в социальной сети несколько записей, ставших своего рода завещанием музыканта. Ему было трудно набирать текст, поэтому мы публикуем отредактированный фрагмент.

— …Я это пишу, потому что практически прощаюсь. Всех, кого обидел — простите меня. Надеюсь, в моих звуках вы услышите любовь… Чтобы нашу Родину сделать красивой, нам надо стать профессионалами высокого уровня и вкладывать… Развиваться, забывая о «супер-материальной» жизни.

СЛУШАТЬ: Александр Сухих «Из тени к свету»



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