Ветеран джазовой критики и историографии Нат Хентофф (1925-2017)

7 января в Нью-Йорке скончался прославленный джазовый критик и историк джаза Нат Хентофф. Ему был 91 год.

Натан Хентофф родился в Бостоне 10 июня 1925 г. Его родители, Семён Хентов и Елена Катценберг, были выходцами с территории бывшей Российской империи. Он учился в бостонском Северо-Восточном университете, а позднее в Гарварде и парижской Сорбонне.

Его интерес к джазу начался с молодых лет. В конце 40-х и в 50-е Хентофф вёл джазовые радиопрограммы в Бостоне, а затем в Нью-Йорке, где с 1953 г. работал также редактором нью-йоркского офиса выходящего в Чикаго джазового журнала DownBeat. С 1958 по 1961 г. он был редактором другого джазового журнала — The Jazz Review. Вместе с Натом Шапиро он в 1955 г. выпустил первое издание книги «Hear Me Talkin’ to Ya: The Story of Jazz by the Men Who Made It» (в русском переводе Юрия Верменича — «Послушай, что я тебе расскажу. Джазмены об истории джаза», 2000, изд-во «Синкопа», и 2006, Сибирское университетское издательство — это издание всё ещё можно купить), представлявшей собой изложение истории джаза на тот момент, состоящее из интервью с музыкантами разных поколений джаза, от нью-орлеанских первопроходцев и Пола Уайтмана до Диззи Гиллеспи и других боперов. Эта книга — наиболее известная работа Хентоффа; множество известнейших музыкантов и специалистов по истории джаза признавались, что именно эта книга со множеством интервью, при всей их неполноте, а зачастую и неточности (авторы воспроизводили рассказы музыкантов «как есть», не подвергая их проверке по независимым источникам), сработала как детонатор, породив у читателей интерес и любовь к джазовому искусству.

На протяжении полувека Нат Хентофф вёл авторскую колонку во влиятельном нью-йоркском еженедельнике Village Voice, пока в канун нового 2009 года газета не закрыла его рубрику — несмотря на то, что её широко перепечатывало множество других изданий. Была у Хентоффа и многолетняя регулярная рубрика в Wall Street Journal. Он публиковался также в New Yorker, Washington Post, New York Herald Tribune, Esquire и множестве других американских изданий — причём далеко не всегда как джазовый критик. Дело в том, что Хентофф был политическим активистом и специалистом по конституционному праву США: регулярно выступал в печати в защиту первой поправки к американской конституции, писал о гражданских правах, проблемах образовательной системы, загадках нераскрытых убийств, борьбе с цензурой и т. п. Хентофф выпустил, помимо нескольких книг о джазе, ряд книг нон-фикшн о политических проблемах, целую серию романов для молодых читателей (в том числе роман «Джазовая страна», 1965 — о юном белом музыканте, пытающемся стать частью афроамериканской джазовой сцены) и книгу мемуаров («Говорить свободно», 1997) и т. п. — всего около 35 заглавий.

Журналист «Нью-Йорк Таймс» Роберт Д. Макфадден писал о Хентоффе:

— Он был, безусловно, в точности таким, как его любимая музыка — джаз: импровизировал, быстро менялся, сам сочинял, сам исполнял, был вполне доволен собственной противоречивостью, хотя оппоненты называли его неглубоким и недобросовестным автором, и даже поклонников он иногда раздражал… Хотя он симпатизировал либертарианству, он часто приводил в ярость друзей левого направления тем, что выступал против абортов и эвтаназии, нападал на «политкорректность» и критиковал активистов различных меньшинств, которых обвинял в том, что они пытаются заткнуть рот оппонентам, вводя в СМИ собственную цензуру… Впрочем, его нападки, в печати или в личном общении, обычно были облечены в мягкую, юмористическую форму и выдержаны в уважительном тоне.

С 1998 по 2012 г. Нат Хентофф ежемесячно публиковал авторскую колонку «Заключительный квадрат» («Final Chorus») в журнале JazzTimes: его рубрика всегда печаталась на последней странице номера, отсюда её название. Сотрудники журнала вспоминают, что его рабочие методы вполне соответствовали его старомодному газетному стилю, в котором отсутствовала специальная лексика или продвинутое музыковедение, но зато в изобилии присутствовали яркие, исполненные человечности истории о ярких артистах. Нат так и не вошёл в «цифровую эру»: свои колонки он писал на электрической печатной машинке и отправлял в редакцию по факсу, упрямо отказываясь пользоваться электронной почтой, а все деловые вопросы решал только по телефону.

Он часто писал, что джаз был для него жизненной силой, которая восстанавливала его силы, истощённые в непрестанной борьбе за соблюдение американской конституции. Хентофф рассматривал джазовую критику как важнейшее дело своей жизни — тогда как политическая журналистика была всего-навсего его «дневной работой».

В 2004 г. Национальный фонд искусств США присвоил Нату Хентоффу почётное звание «Мастер джаза» — высшую государственную награду для джазмена в США. Хентофф оказался первым не-музыкантом (специальная номинация «Защитник джаза»), получившим это отличие.

В 2014 г. на американские экраны вышел документальный фильм, посвящённый Нату Хентоффу — «Удовольствие шагать не в ногу» («The Pleasures of Being Out of Step», режиссёр Дэвид Л. Льюис).

Как сообщил в социальных сетях его сын Ник, Нат Хентофф ушёл из жизни у себя дома в Гринвич-Вилледж, в окружении семьи, слушая пластинку Билли Холидей…