Джазовый подкаст №729: Europe Jazz Media Chart. Arsenal «Live in Tallinn ’74»

podcast729 выпуск джазового подкаста «Слушать Здесь» открывает 12-й год его выхода в виртуальный эфир! Главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков комментирует российскую строку в январском чарте европейских джазовых изданий Europe Jazz Media Chart: звучат треки «Элегия» и «Джеймс Браун» с альбома саксофониста Алексея Козлова и джаз-рок-ансамбля «Арсенал»«Arsenal Live in Tallinn ’74» (ArtBeat Music, 2016)

LP COVER

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