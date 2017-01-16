Нью-йоркский саксофонист Одед Цур со своим квартетом покажет в трёх городах России «Срединный путь»

С 17 по 19 февраля в клубах Москвы, Екатеринбурга и Челябинска пройдут концерты нью-йоркского квартета, которым руководит саксофонист Одед Цур. Коллектив уже более пяти лет работает в уникальном направлении соединения двух традиций импровизационной музыки — индийской и джазовой.

17 февраля квартет играет в Клубе Игоря Бутмана в Москве, 18 февраля — в Екатеринбурге (клуб Everjazz), 19 февраля — в Челябинске (клуб Гастроном в 17:30 и в 20:00).

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Oded Tzur Quartet — это Петрос Клампанис (Petros Klampanis), контрабас; Зив Равиц (Ziv Ravitz), ударные; Нитай Гершковиц (Nitai Hershkovits), фортепиано; и сам Одед Цур (Oded Tzur) — тенор-саксофон. Ансамбль сформировался в Нью-Йорке в 2011 году, дебютный альбом «Like a Great River» («Как великая река») вышел в 2015 на авторитетном европейском лейбле Enja Records. Второй альбом, «Translator’s Note» («Примечание переводчика»), выйдет в апреле 2017 на той же фирме грамзаписи. Квартет в феврале гастролирует по Европе и США; в Россию в этом составе музыканты приедут впервые.

Нью-йоркский саксофонист, композитор и бэндлидер Одед Цур родом из Тель-Авива, где в 2000-е он дебютировал на небольшой, но бурно развивающейся джазовой сцене культурной столицы Израиля. Ученик академического пианиста Герша Геллера, Цур около 10 лет занимался исследованиями индийской классической музыки и развитием возможностей саксофона, приспособлением европейского инструмента к индийскому микротональному строю. В 2007 г. он поступил в Роттердамскую академию мировой музыки, где его учителем был легендарный индийский флейтист (точнее, исполнитель на бансури, индийской флейте) — пандит Харипрасад Чаурасия. Там Цур разработал «Срединный путь» (Middle Path) — собственную технику игры, которая расширяет микротональные возможности саксофона. Одед читал лекции и давал мастер-классы по этой технике в лондонском Тринити-колледже, Копенгагенской и Амстердамской консерваториях.

В 2011 г. Одед Цур переехал в Нью-Йорк, где создал собственный квартет для реализации своих идей соединения джазовой импровизации и интонационного строя индийской музыки. Первыми его участниками стали контрабасист Петрос Клампанис и барабанщик Зив Равиц, которые работают с Цуром и по сей день, а также пианист Шай Маэстро (Трио Авишая Коэна), которого впоследствии сменил в составе другой яркий музыкант из Израиля — Нитай Гершковиц.

ВИДЕО: Oded Tzur Quartet «Tzurkauns»

Съёмка студийной записи в нью-йоркской студии Avatar Studios, звукорежиссёр Джим Андерсон, 2014



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