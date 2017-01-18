В Москве впервые состоится конкурс-фестиваль молодых джазовых вокалистов «Gnesin-Jazz-Voice-2017»

Российская Академия музыки им. Гнесиных при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Национального фонда поддержки правообладателей и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО представляет I первый международный вокальный джазовый фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-Voice-2017», который пройдёт в Москве с 13 по 16 марта. Автор проекта — председатель творческой секции джазовой музыки Союза московских композиторов, руководитель оркестрового класса кафедры инструментального джазового исполнительства РАМ им. Гнесиных народный артист России Анатолий Кролл.

Для участия в Фестивале-конкурсе претендент присылает по электронной почте заявку с приложением файла заполненной электронной таблицы (см. далее раздел Положения о конкурсе «Оформление заявки»), а в самом тексте письма приводит ссылку на демонстрационную аудио- или видеозапись на YouTube.

Демонстрационные записи, вложенные (в виде аудио- или видео-файлов) в сами электронные письма, не прослушиваются и не рассматриваются.

Приём заявок и обязательных демонстрационных записей идёт до 19 февраля (воскресенье), Дата определяется по времени отправления электронного сообщения. Подробные инструкции см. далее в Положении о конкурсе.

Отборочная комиссия обязана сообщить о результатах своего обсуждения и допуске участников к концертам-прослушиваниям Фестиваля-конкурса не позднее 3 марта.

ДАЛЕЕ: положение о конкурсе «Gnesin-Jazz-Voice-2017»

ПОЛОЖЕНИЕ

Организатором Первого Международного вокального джазового фестиваля-конкурса молодых исполнителей «GNESIN-JAZZ-VOICE» («ГНЕСИН-ДЖАЗ-ГОЛОС») является Российская Академия музыки имени Гнесиных.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Национального фонда поддержки правообладателей и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Время проведения Фестиваля-конкурса — с 13 по 16 МАРТА 2017 года. Завершится Фестиваль 16 марта награждением победителей и заключительным мастер-концертом «GNESIN-JAZZ-VOICE — THE BEST!» — «ГНЕСИН-ДЖАЗ-ГОЛОС — ЛУЧШЕЕ!»

Место проведения Фестиваля-конкурса — концертный зал РАМ им. Гнесиных, концертные залы колледжа им. Гнесиных, аудитории для проведения конференций, мастер-классов, круглых столов.

1. Цели и задачи Фестиваля-конкурса

Популяризация и пропаганда искусства джаза, приобщение молодежи к профессиональной деятельности в области вокальной джазовой музыки.

Показ творчества лучших молодых джазовых коллективов и исполнителей музыкальных учебных заведений, специализирующихся в профессиональном образовании в области вокальной джазовой музыки, а так же молодых исполнителей, работающих в творческих организациях и занимающихся самодеятельным творчеством в области вокального джаза.

Создание условий для профессионального общения и партнерских творческих отношений в совместных джазовых проектах.

Привлечение внимания общественности к новым современным формам вокального джазового искусства.

Поддержка талантливых молодых исполнителей, пропаганда их творчества в средствах массовой информации.

2. Номинации, программы, регламент и прочие условия

2.1. В Фестивале-конкурсе могут принимать участие хоры, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, солисты.

2.2. Программы выступлений должны содержать (в любых комбинациях, по выбору исполнителей): джазовую классику (блюз, свинг, джазовый стандарт); произведения современных джазовых композиторов; собственные сочинения и аранжировки; джазовые обработки фольклора.

2.3. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: лучший хор, лучший вокально-инструментальный ансамбль; лучший вокальный ансамбль; лучший солист-вокалист; лучшая авторская композиция; лучшая аранжировка джазового стандарта, лучшая аранжировка фольклора. Отдельной номинацией является детское джазовое творчество, которое представляют учащиеся ДМШ, студий и т. д., которым на момент начала Фестиваля-конкурса НЕ исполнилось 15 лет.

2.4. При подведении итогов Фестиваля-конкурса Оргкомитет и жюри оставляют за собой право добавлять в случае необходимости новые наградные номинации, без предварительного внесения изменений в настоящее Положение. Специальным решением Жюри Фестиваля-конкурса может быть присуждено несколько лауреатских званий по степеням в любой из номинаций.

2.5. В аккомпанементе выступлений солистов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение фонограмм.

2.6. Оргкомитет не обеспечивает претендентов аккомпанирующим инструментальным составом.

2.7. Вокальные произведения могут исполняться как на языке оригинала, так и на русском или любом другом языке, по желанию исполнителя.

2.8. Время выступления каждого участника не должно превышать:

для хора не более 15 минут;

для вокально-инструментального и вокального ансамблей не более 12 минут;

для солистов не более 10 минут.

(Предпочтительное количество пьес: хоры — три пьесы, ансамбли и солисты — две пьесы).

Превышение утвержденного временного регламента может повлечь за собой снятие участника или коллектива с конкурса.

2.9. Все участники обязаны в указанные ниже сроки, предоставить в Оргкомитет демонстрационные записи своих выступлений (не более 10 минут) для прослушивания Отборочной комиссией Фестиваля-конкурса. Демозаписи предоставляются только путем размещения материалов (можно видео, можно только аудио) на сайте www.youtube.com и отсылки на электронный адрес Отборочной комиссии ссылок на эти размещенные там материалы (также см. ниже, в разделе 6).

2.10. В рамках Фестиваля-конкурса возможно проведение специальных мастер-классов для участников в аудиториях РАМ, специальных мастер-классов выдающихся мастеров и педагогов мирового и российского джаза, а также проведение проблемных конференций и круглых столов по вопросам специального образования в области джазовой музыки.

2.11. Расходы по переезду участников Фестиваля-конкурса в Москву и обратно, а так же организация пребывания в Москве, осуществляются направляющей стороной или за счёт средств самих участников.

3. Оргкомитет, Отборочная комиссия и Рабочая группа Фестиваля-конкурса

3.1. Для проведения Фестиваля-конкурса создаются Оргкомитет, Отборочная комиссия и Рабочая группа, которые осуществляют организационную деятельность по подготовке и проведению мероприятий.

3.2.Оргкомитет обязан:

обеспечить равные условия для всех участников Фестиваля-конкурса согласно настоящему Положению;

предоставить участникам в день конкурсного прослушивания небольшие саунд-чеки для настройки звука (НЕ для репетиций!), согласно специально разработанному расписанию, которое появится на сайте РАМ им. Гнесиных за несколько дней до начала Фестиваля-конкурса;

организовать работу пресс-службы;

обеспечить открытость проведения Фестиваля-конкурса.

3.3. Оргкомитет имеет право отказать Претенденту в участии в программе Фестиваля-конкурса в случае нарушения им условий Положения проведения Фестиваля-конкурса.

3.4. Оргкомитет не несет ответственности:

за невозможность ознакомления с демонстрационными материалами Претендента на интернет-ресурсах по техническим причинам;

за неверно заполненный участником файл заявки;

за искажение данных или технические сбои любого вида.

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право на аудио- и видеозапись Фестиваля-конкурса и его освещения на радио, телевидении и СМИ.

3.6. Предварительное прослушивание участников — по представленным ими демо-записям — осуществляется членами Отборочной комиссии до конца срока подачи заявок.

Окончательное решение о допущении претендента к участию в Фестивале-конкурсе принимается Отборочной комиссией после завершения подачи заявок, по принципу творческого рейтинга, с учётом утверждённого Оргкомитетом количества участников в каждой номинации.

3.7. Количество фестивальных концертов-прослушиваний определяется Оргкомитетом исходя из объёма поданных заявок, с учётом решения Отборочной комиссии об окончательном списке коллективов и исполнителей, допущенных к участию в Фестивале-конкурсе.

4. Награждение

Победителям каждой из номинаций Фестиваля-конкурса присуждаются звание Лауреата соответствующей степени с вручением Диплома. Всем участникам выдаются свидетельства об участии в Фестивале-конкурсе.

5. Жюри Фестиваля-конкурса

5.1. Жюри Фестиваля-конкурса формируется из авторитетных деятелей в области джазового искусства.

5.2. Состав Жюри утверждается Оргкомитетом Фестиваля-конкурса. Оргкомитет не оказывает влияния на решение Жюри.

5.3. Жюри определяет победителей Фестиваля-конкурса в ходе открытого обсуждения и при необходимости — голосования.

5.4. Результаты голосования Жюри объявляются на торжественной церемонии награждения в завершающий день Фестиваля-конкурса.

6. Заявки на участие

6.1. Для участия в Фестивале-конкурсе претендент присылает по электронной почте заявку, в виде заполненной электронной таблицы (т. е. вложенного в письмо файла) (см. раздел «7. Оформление заявки»), а в самом тексте письма приводит ссылку на демонстрационную аудио- или видеозапись на YouTube (см. пункт 2.9).

Демонстрационные записи ВЛОЖЕННЫЕ (в виде аудио- или видео-файлов) в сами электронные письма НЕ ПРОСЛУШИВАЮТСЯ и НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

6.2. Прием заявок и обязательных демонстрационных записей, направленных в Оргкомитет на участие в Первом Международном вокальном джазовом фестивале-конкурсе молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-VOICE-2017» осуществляется с 11 ЯНВАРЯ по 19 ФЕВРАЛЯ 2017 года (воскресенье) с пометкой «Заявка и демо Фамилия_Имя-претендента» по электронной почте:

gnesin-jazzfest@yandex.ru (именно претендента — в родительном падеже, а не никнейм отправителя электронного письма).

Дата определяется по времени отправления электронного сообщения.

6.3. Отборочная комиссия обязана сообщить о результатах своего обсуждения и допуске участников к концертам-прослушиваниям Фестиваля-конкурса не позднее 3 марта 2017 года (пятница). Результаты публикуются в виде «Списка прошедших на GNESIN-JAZZ-VOICE по номинациям» на странице Фестиваля на сайте Российской Академии музыки им. Гнесиных. Поисковый запрос «gnesin jazz voice 2017 список прошедших»

6.4. Программы концертов-прослушиваний фестиваля-конкурса GNESIN-JAZZ-VOICE-2017 с фамилиями участников и распределением по дням Фестиваля вывешиваются там же, не позднее 6 марта 2017. (Поисковый запрос «gnesin jazz voice 2017 программа» там же).

Ответственный секретарь жюри, главный редактор-координатор Международного фестиваля-конкурса «GNESIN-JAZZ-VOICE» — Фёдоров Владимир Андреевич: +7(926)763-1444, +7(977)281-0545 (именно к этому телефону привязаны аккаунты Viber и WhatsApp).

6.5. Оперативная связь, получение текущей информации и ответов на вопросы общего характера, а так же он-лайн контакт с главным редактором фестиваля В. А. Фёдоровым в первую очередь происходит на странице Фестиваля в социальной сети Фэйсбук (Facebook). Там же (одновременно с появлением на сайте РАМ им. Гнесиных) публикуется список допущенных к Фестивалю-конкурсу, а потом и программы всех конкурсных прослушиваний.

Обращаем внимание конкурсантов! Заблаговременно заводите себе аккаунты в социальной сети Фэйсбук и «лайкайте» страницу GnesinJazz! Только таким образом вы сможете получить гарантированный и БЫСТРЫЙ ответ на возникающие у вас вопросы!

Ссылки на «отсутствие аккаунта в Facebook» не принимаются!

7. Оформление заявки

7.1. В связи с резко увеличившимся количеством конкурсантов заявки на Фестиваль-конкурс теперь принимаются только в виде заполненной электронной таблицы «Заявка GNESIN-JAZZ-VOICE-2017.xlsx», вложенной в электронное письмо высылаемое на адрес фестиваля (см. пункт 6.2.).

7.2. Файл Заявки (файл электронной таблицы) может быть открыт и заполнен, например, в MS Office, OpenOffice или с помощью бесплатного пакета приложений LibreOffice, который можно скачать по ссылке.

7.3. Для заявки необходимо заполнить (и прислать) именно эту таблицу (скачав её с сайта Академии или с сайта «Джаз.Ру»: «Заявка GNESIN-JAZZ-VOICE-2017.xlsx») — после ячеек приведённых для примера (B4, B5, B6, B7), начиная с ячейки номер B8.

7.4. При подаче нескольких заявок педагогами детей или музыкальными школами на каждый коллектив или каждого исполнителя заполняется отдельная строка (см. примеры в таблице).

7.5. Заполняются все столбцы — с B8 по S8 («Общая продолжительность выступления»).

Исключения указаны в описаниях столбцов (c B3 по S3). Например, столбец «Отчество» (D3) заполняется только для ДЕТЕЙ и солистов. А «Инструмент» (i3) — только для вокально-инструментальных ансамблей.

7.6. Если аранжировщик композиции неизвестен (т. е. исполняемая аранжировка «снята»), так и указывается: «аранжировщик неизвестен».

7.7. Чтобы кроме основной номинации (например, «солист-вокалист») конкурсант мог участвовать в номинациях «лучшая авторская композиция», «лучшая аранжировка джазового стандарта» и «лучшая аранжировка фольклора», необходимо чётко заполнить соответствующие столбцы (P, Q, R) и указать, «собственная композиция», «собственная аранжировка» с фамилией автора и/или аранжировщика.

8. Руководство Фестиваля

Оргкомитет:

Маяровская Г.В. — ректор РАМ им. Гнесиных, профессор, Заслуженный деятель искусств РФ — председатель.

Кролл А.О. — художественный руководитель-продюсер Фестиваля-конкурса, руководитель оркестрового класса кафедры инструментального джазового исполнительства РАМ им. Гнесиных, Народный артист России — сопредседатель.

Гроховский В.А. — заведующий кафедрой инструментального джазового исполнительства РАМ им. Гнесиных — сопредседатель.

Члены оргкомитета:

Киселёв В.В. — проректор РАМ им.Гнесиных.

Джандаров Т.З. — руководитель Департамента международного сотрудничества РАМ им.Гнесиных , профессор, Заслуженный деятель искусств РФ.

Казунина И.В. — декан факультета Музыкальное искусство эстрады РАМ им. Гнесиных, Заслуженный деятель искусств РФ.

Осейчук А.В. — преподаватель класса саксофона и ансамбля кафедры инструментального джазового исполнительства РАМ им.Гнесиных, профессор, Заслуженный артист России.

Облезова М.Б. — начальник концертного отдела РАМ им. Гнесиных.

Мошков К. В. — главный редактор журнала «Джаз.Ру».

Отборочная комиссия и Жюри Фестиваля:

Кролл А.О. — председатель. (Полный состав жюри будет объявлен в начале февраля)

Рабочая группа Фестиваля :

Кролл А.О. — художественный руководитель-продюсер.

Фёдоров В.А. — главный редактор-координатор.

Иванов П.В. — административно-технический координатор.

Фёдоров Владимир Андреевич: +7 (926)763-1444, + 7 (977)281-0545

Иванов Павел Валентинович: +7 (926)66-99-88-0

Информация на сайте Академии им. Гнесиных