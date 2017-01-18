В Москве впервые состоится конкурс-фестиваль молодых джазовых вокалистов «Gnesin-Jazz-Voice-2017»

Российская Академия музыки им. Гнесиных при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Национального фонда поддержки правообладателей и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО представляет I первый международный вокальный джазовый фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-Voice-2017», который пройдёт в Москве с 13 по 16 марта. Автор проекта — председатель творческой секции джазовой музыки Союза московских композиторов, руководитель оркестрового класса кафедры инструментального джазового исполнительства РАМ им. Гнесиных народный артист России Анатолий Кролл.
Для участия в Фестивале-конкурсе претендент присылает по электронной почте заявку с приложением файла заполненной электронной таблицы (см. далее раздел Положения о конкурсе «Оформление заявки»), а в самом тексте письма приводит ссылку на демонстрационную аудио- или видеозапись на YouTube.
Демонстрационные записи, вложенные (в виде аудио- или видео-файлов) в сами электронные письма, не прослушиваются и не рассматриваются.
Приём заявок и обязательных демонстрационных записей идёт до 19 февраля (воскресенье), Дата определяется по времени отправления электронного сообщения. Подробные инструкции см. далее в Положении о конкурсе.
Отборочная комиссия обязана сообщить о результатах своего обсуждения и допуске участников к концертам-прослушиваниям Фестиваля-конкурса не позднее 3 марта.
ДАЛЕЕ: положение о конкурсе «Gnesin-Jazz-Voice-2017»
ПОЛОЖЕНИЕ
Организатором Первого Международного вокального джазового фестиваля-конкурса молодых исполнителей «GNESIN-JAZZ-VOICE» («ГНЕСИН-ДЖАЗ-ГОЛОС») является Российская Академия музыки имени Гнесиных.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Национального фонда поддержки правообладателей и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
Время проведения Фестиваля-конкурса — с 13 по 16 МАРТА 2017 года. Завершится Фестиваль 16 марта награждением победителей и заключительным мастер-концертом «GNESIN-JAZZ-VOICE — THE BEST!» — «ГНЕСИН-ДЖАЗ-ГОЛОС — ЛУЧШЕЕ!»
Место проведения Фестиваля-конкурса — концертный зал РАМ им. Гнесиных, концертные залы колледжа им. Гнесиных, аудитории для проведения конференций, мастер-классов, круглых столов.
1. Цели и задачи Фестиваля-конкурса
Популяризация и пропаганда искусства джаза, приобщение молодежи к профессиональной деятельности в области вокальной джазовой музыки.
Показ творчества лучших молодых джазовых коллективов и исполнителей музыкальных учебных заведений, специализирующихся в профессиональном образовании в области вокальной джазовой музыки, а так же молодых исполнителей, работающих в творческих организациях и занимающихся самодеятельным творчеством в области вокального джаза.
Создание условий для профессионального общения и партнерских творческих отношений в совместных джазовых проектах.
Привлечение внимания общественности к новым современным формам вокального джазового искусства.
Поддержка талантливых молодых исполнителей, пропаганда их творчества в средствах массовой информации.
2. Номинации, программы, регламент и прочие условия
2.1. В Фестивале-конкурсе могут принимать участие хоры, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, солисты.
2.2. Программы выступлений должны содержать (в любых комбинациях, по выбору исполнителей): джазовую классику (блюз, свинг, джазовый стандарт); произведения современных джазовых композиторов; собственные сочинения и аранжировки; джазовые обработки фольклора.
2.3. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: лучший хор, лучший вокально-инструментальный ансамбль; лучший вокальный ансамбль; лучший солист-вокалист; лучшая авторская композиция; лучшая аранжировка джазового стандарта, лучшая аранжировка фольклора. Отдельной номинацией является детское джазовое творчество, которое представляют учащиеся ДМШ, студий и т. д., которым на момент начала Фестиваля-конкурса НЕ исполнилось 15 лет.
2.4. При подведении итогов Фестиваля-конкурса Оргкомитет и жюри оставляют за собой право добавлять в случае необходимости новые наградные номинации, без предварительного внесения изменений в настоящее Положение. Специальным решением Жюри Фестиваля-конкурса может быть присуждено несколько лауреатских званий по степеням в любой из номинаций.
2.5. В аккомпанементе выступлений солистов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение фонограмм.
2.6. Оргкомитет не обеспечивает претендентов аккомпанирующим инструментальным составом.
2.7. Вокальные произведения могут исполняться как на языке оригинала, так и на русском или любом другом языке, по желанию исполнителя.
2.8. Время выступления каждого участника не должно превышать:
для хора не более 15 минут;
для вокально-инструментального и вокального ансамблей не более 12 минут;
для солистов не более 10 минут.
(Предпочтительное количество пьес: хоры — три пьесы, ансамбли и солисты — две пьесы).
Превышение утвержденного временного регламента может повлечь за собой снятие участника или коллектива с конкурса.
2.9. Все участники обязаны в указанные ниже сроки, предоставить в Оргкомитет демонстрационные записи своих выступлений (не более 10 минут) для прослушивания Отборочной комиссией Фестиваля-конкурса. Демозаписи предоставляются только путем размещения материалов (можно видео, можно только аудио) на сайте www.youtube.com и отсылки на электронный адрес Отборочной комиссии ссылок на эти размещенные там материалы (также см. ниже, в разделе 6).
2.10. В рамках Фестиваля-конкурса возможно проведение специальных мастер-классов для участников в аудиториях РАМ, специальных мастер-классов выдающихся мастеров и педагогов мирового и российского джаза, а также проведение проблемных конференций и круглых столов по вопросам специального образования в области джазовой музыки.
2.11. Расходы по переезду участников Фестиваля-конкурса в Москву и обратно, а так же организация пребывания в Москве, осуществляются направляющей стороной или за счёт средств самих участников.
3. Оргкомитет, Отборочная комиссия и Рабочая группа Фестиваля-конкурса
3.1. Для проведения Фестиваля-конкурса создаются Оргкомитет, Отборочная комиссия и Рабочая группа, которые осуществляют организационную деятельность по подготовке и проведению мероприятий.
3.2.Оргкомитет обязан:
обеспечить равные условия для всех участников Фестиваля-конкурса согласно настоящему Положению;
предоставить участникам в день конкурсного прослушивания небольшие саунд-чеки для настройки звука (НЕ для репетиций!), согласно специально разработанному расписанию, которое появится на сайте РАМ им. Гнесиных за несколько дней до начала Фестиваля-конкурса;
организовать работу пресс-службы;
обеспечить открытость проведения Фестиваля-конкурса.
3.3. Оргкомитет имеет право отказать Претенденту в участии в программе Фестиваля-конкурса в случае нарушения им условий Положения проведения Фестиваля-конкурса.
3.4. Оргкомитет не несет ответственности:
за невозможность ознакомления с демонстрационными материалами Претендента на интернет-ресурсах по техническим причинам;
за неверно заполненный участником файл заявки;
за искажение данных или технические сбои любого вида.
3.5. Оргкомитет оставляет за собой право на аудио- и видеозапись Фестиваля-конкурса и его освещения на радио, телевидении и СМИ.
3.6. Предварительное прослушивание участников — по представленным ими демо-записям — осуществляется членами Отборочной комиссии до конца срока подачи заявок.
Окончательное решение о допущении претендента к участию в Фестивале-конкурсе принимается Отборочной комиссией после завершения подачи заявок, по принципу творческого рейтинга, с учётом утверждённого Оргкомитетом количества участников в каждой номинации.
3.7. Количество фестивальных концертов-прослушиваний определяется Оргкомитетом исходя из объёма поданных заявок, с учётом решения Отборочной комиссии об окончательном списке коллективов и исполнителей, допущенных к участию в Фестивале-конкурсе.
4. Награждение
Победителям каждой из номинаций Фестиваля-конкурса присуждаются звание Лауреата соответствующей степени с вручением Диплома. Всем участникам выдаются свидетельства об участии в Фестивале-конкурсе.
5. Жюри Фестиваля-конкурса
5.1. Жюри Фестиваля-конкурса формируется из авторитетных деятелей в области джазового искусства.
5.2. Состав Жюри утверждается Оргкомитетом Фестиваля-конкурса. Оргкомитет не оказывает влияния на решение Жюри.
5.3. Жюри определяет победителей Фестиваля-конкурса в ходе открытого обсуждения и при необходимости — голосования.
5.4. Результаты голосования Жюри объявляются на торжественной церемонии награждения в завершающий день Фестиваля-конкурса.
6. Заявки на участие
6.1. Для участия в Фестивале-конкурсе претендент присылает по электронной почте заявку, в виде заполненной электронной таблицы (т. е. вложенного в письмо файла) (см. раздел «7. Оформление заявки»), а в самом тексте письма приводит ссылку на демонстрационную аудио- или видеозапись на YouTube (см. пункт 2.9).
Демонстрационные записи ВЛОЖЕННЫЕ (в виде аудио- или видео-файлов) в сами электронные письма НЕ ПРОСЛУШИВАЮТСЯ и НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
6.2. Прием заявок и обязательных демонстрационных записей, направленных в Оргкомитет на участие в Первом Международном вокальном джазовом фестивале-конкурсе молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-VOICE-2017» осуществляется с 11 ЯНВАРЯ по 19 ФЕВРАЛЯ 2017 года (воскресенье) с пометкой «Заявка и демо Фамилия_Имя-претендента» по электронной почте:
gnesin-jazzfest@yandex.ru (именно претендента — в родительном падеже, а не никнейм отправителя электронного письма).
Дата определяется по времени отправления электронного сообщения.
6.3. Отборочная комиссия обязана сообщить о результатах своего обсуждения и допуске участников к концертам-прослушиваниям Фестиваля-конкурса не позднее 3 марта 2017 года (пятница). Результаты публикуются в виде «Списка прошедших на GNESIN-JAZZ-VOICE по номинациям» на странице Фестиваля на сайте Российской Академии музыки им. Гнесиных. Поисковый запрос «gnesin jazz voice 2017 список прошедших»
6.4. Программы концертов-прослушиваний фестиваля-конкурса GNESIN-JAZZ-VOICE-2017 с фамилиями участников и распределением по дням Фестиваля вывешиваются там же, не позднее 6 марта 2017. (Поисковый запрос «gnesin jazz voice 2017 программа» там же).
Ответственный секретарь жюри, главный редактор-координатор Международного фестиваля-конкурса «GNESIN-JAZZ-VOICE» — Фёдоров Владимир Андреевич: +7(926)763-1444, +7(977)281-0545 (именно к этому телефону привязаны аккаунты Viber и WhatsApp).
6.5. Оперативная связь, получение текущей информации и ответов на вопросы общего характера, а так же он-лайн контакт с главным редактором фестиваля В. А. Фёдоровым в первую очередь происходит на странице Фестиваля в социальной сети Фэйсбук (Facebook). Там же (одновременно с появлением на сайте РАМ им. Гнесиных) публикуется список допущенных к Фестивалю-конкурсу, а потом и программы всех конкурсных прослушиваний.
Обращаем внимание конкурсантов! Заблаговременно заводите себе аккаунты в социальной сети Фэйсбук и «лайкайте» страницу GnesinJazz! Только таким образом вы сможете получить гарантированный и БЫСТРЫЙ ответ на возникающие у вас вопросы!
Ссылки на «отсутствие аккаунта в Facebook» не принимаются!
7. Оформление заявки
7.1. В связи с резко увеличившимся количеством конкурсантов заявки на Фестиваль-конкурс теперь принимаются только в виде заполненной электронной таблицы «Заявка GNESIN-JAZZ-VOICE-2017.xlsx», вложенной в электронное письмо высылаемое на адрес фестиваля (см. пункт 6.2.).
7.2. Файл Заявки (файл электронной таблицы) может быть открыт и заполнен, например, в MS Office, OpenOffice или с помощью бесплатного пакета приложений LibreOffice, который можно скачать по ссылке.
7.3. Для заявки необходимо заполнить (и прислать) именно эту таблицу (скачав её с сайта Академии или с сайта «Джаз.Ру»: «Заявка GNESIN-JAZZ-VOICE-2017.xlsx») — после ячеек приведённых для примера (B4, B5, B6, B7), начиная с ячейки номер B8.
7.4. При подаче нескольких заявок педагогами детей или музыкальными школами на каждый коллектив или каждого исполнителя заполняется отдельная строка (см. примеры в таблице).
7.5. Заполняются все столбцы — с B8 по S8 («Общая продолжительность выступления»).
Исключения указаны в описаниях столбцов (c B3 по S3). Например, столбец «Отчество» (D3) заполняется только для ДЕТЕЙ и солистов. А «Инструмент» (i3) — только для вокально-инструментальных ансамблей.
7.6. Если аранжировщик композиции неизвестен (т. е. исполняемая аранжировка «снята»), так и указывается: «аранжировщик неизвестен».
7.7. Чтобы кроме основной номинации (например, «солист-вокалист») конкурсант мог участвовать в номинациях «лучшая авторская композиция», «лучшая аранжировка джазового стандарта» и «лучшая аранжировка фольклора», необходимо чётко заполнить соответствующие столбцы (P, Q, R) и указать, «собственная композиция», «собственная аранжировка» с фамилией автора и/или аранжировщика.
8. Руководство Фестиваля
Оргкомитет:
Маяровская Г.В. — ректор РАМ им. Гнесиных, профессор, Заслуженный деятель искусств РФ — председатель.
Кролл А.О. — художественный руководитель-продюсер Фестиваля-конкурса, руководитель оркестрового класса кафедры инструментального джазового исполнительства РАМ им. Гнесиных, Народный артист России — сопредседатель.
Гроховский В.А. — заведующий кафедрой инструментального джазового исполнительства РАМ им. Гнесиных — сопредседатель.
Члены оргкомитета:
Киселёв В.В. — проректор РАМ им.Гнесиных.
Джандаров Т.З. — руководитель Департамента международного сотрудничества РАМ им.Гнесиных , профессор, Заслуженный деятель искусств РФ.
Казунина И.В. — декан факультета Музыкальное искусство эстрады РАМ им. Гнесиных, Заслуженный деятель искусств РФ.
Осейчук А.В. — преподаватель класса саксофона и ансамбля кафедры инструментального джазового исполнительства РАМ им.Гнесиных, профессор, Заслуженный артист России.
Облезова М.Б. — начальник концертного отдела РАМ им. Гнесиных.
Мошков К. В. — главный редактор журнала «Джаз.Ру».
Отборочная комиссия и Жюри Фестиваля:
Кролл А.О. — председатель. (Полный состав жюри будет объявлен в начале февраля)
Рабочая группа Фестиваля :
Кролл А.О. — художественный руководитель-продюсер.
Фёдоров В.А. — главный редактор-координатор.
Иванов П.В. — административно-технический координатор.
Фёдоров Владимир Андреевич: +7 (926)763-1444, + 7 (977)281-0545
Иванов Павел Валентинович: +7 (926)66-99-88-0
Информация на сайте Академии им. Гнесиных