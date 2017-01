Прославленный джазовый трубач Артуро Сандоваль даст единственный концерт в Москве

27 февраля в Театре Эстрады легендарный джазовый трубач Артуро Сандоваль даст единственный концерт в Москве. До сегодняшнего дня он выступал в России только однажды — в Сочи четыре года назад, причём тогда это было в академическом контексте. Концерт в Москве представляет компания «РАМ Мьюзик».

Артуро Сандоваль родился на Кубе в окрестностях Гаваны (городок Артемиса) 6 ноября 1949 г. Он начал обучаться игре на классической трубе в 12 лет, но быстро поддался очарованию джаза. Тем не менее, академическая музыка остаётся важным направлением деятельности для музыканта, который, помимо трубы и флюгельгорна, играет на фортепиано и пишет много музыки. Однако славу Артуро Сандовалю принёс джаз.

Он стал звездой кубинской джазовой сцены в 1970-е годы, играя в составе ансамбля Irakere, самой важной статьи музыкального экспорта «Острова Свободы». «Иракере» состоял из джазовых музыкантов самого высокого уровня, каждый из которых горячо любил боп, но при этом умел играть все кубинские фольклорные стили — не в последнюю очередь потому, что ансамбль, который играл бы чистый североамериканский джаз, не имел бы будущего на Кубе, с начала 60-х жившей в состоянии фактической войны с США и в условиях полного эмбарго на торговлю и путешествия со стороны родины джаза. Пианист Хесус «Чучо» Вальдес, саксофонист Пакито Д’Ривера, трубач Артуро Сандоваль и другие участники Irakere разработали увлекательный, яркий музыкальный стиль, новаторски объединявший горячие фольклорные ритмы Кубы и виртуозную джазовую импровизацию. Их выступления на джазовых фестивалях в Восточной Европе в 1977 г. и затем — на фестивале в Монтрё (Швейцария) и на Ньюпортском джаз-фестивале в США в 1979 г. сделали их мировыми звёздами. Выступления на двух последних фестивалях легли в основу альбома «Irakere», выпущенного — впервые в истории взаимной американо-кубинской изоляции — одновременно американской фирмой грамзаписи CBS Records и кубинским государственным лейблом EGREM. Этот альбом в 1980 г. завоевал премию Grammy, ставшей первой (но далеко не последней!) для Артуро Сандоваля.

АУДИО: слушаем новаторскую пьесу в стиле афро-кубинского джаза «Misa Negra» в исполнении Irakere на Newport Jazz Festival 1979 г.



Сандоваль ещё в 1977 г. активно играл с американскими джазменами, приехавшими на Кубу, в нарушение американского закона, через территорию Канады; среди них был его кумир — великий трубач Диззи Гиллеспи, который ещё в конце 1940-х первым из американских джазменов экспериментировал с соединением джаза и латиноамериканских ритмов. Гиллеспи стал его ментором и защитником, когда Артуро решил перебраться на родину джаха: в 1990 г. во время гастролей по Испании кубинский трубач явился в американское посольство в Мадриде и попросил убежища в США. Сандоваль называл Диззи своим «духовным отцом», не так давно вышла его книга о Гиллеспи — «The Man Who Changed My LIfe» («Человек, изменивший мою жизнь»).

До 1999 г. Сандоваль оставался лицом без гражданства, так как кубинское гражданство утратил, фактически сбежав с Кубы, а в американском ему было отказано по политическим основаниям: до 1990 г. Артуро был членом коммунистической партии Кубы, что было негласным, но обязательным условием разрешения на международные гастроли для кубинского артиста. После очередного отказа в 1997 г. несколько тысяч поклонников Сандоваля подали петицию иммиграционным властям, и в декабре 1999 он наконец стал гражданином США. Не прошло и полутора десятилетий, как в 2013 г. Артуро Сандоваль стал кавалером американской Президентской медалью свободы — государственной наградой, которую в США вручают не только за общественные заслуги, но и «за вклад в культурную жизнь США и мира».

Карьеру Сандоваля в Северной Америке трудно назвать иначе чем блестящей: он 10 раз получил премию «Грэмми», был номинирован на неё 19 раз, шесть раз был отмечен премией журнала Billboard и один раз — «Эмми», телевизионным эквивалентом «Оскара» в кино и «Грэмми» в музыке. Эта награда была получена за музыку к фильму «For Love or Country: The Arturo Sandoval Story», основанного на событиях из жизни самого Сандоваля и поставленного телеканалом HBO с участием актёра Энди Гарсия, сыгравшего самого Артуро.

ВИДЕО: Артуро Сандоваль на джаз-фестивале в Мадриде, 2015



Среди джазовых работ Артуро Сандоваля — не только сольные пластинки, но и совместные записи со множеством коллег, среди которых Диззи Гиллеспи, Вуди Герман, Вуди Шоу, Мишель Легран, Тони Беннетт, Стэн Гетц, Фрэнк Синатра, Пол Анка, Род Стюарт и многие другие. Он много выступает и записывается в академическом контексте, а также пишет и исполняет музыку для кино и телевидения.

Организаторы московского концерта сообщают:

Часто говорят о виртуозном техническом исполнении Артуро Сандоваля или о его умении извлекать высокие ноты, но те, кто слышал его игру на фортепиано, лирические импровизации в балладах, или имел возможность наслаждаться разнообразием его музыки, начиная от джазовых сочинений и латин-джаза до академической музыки, знают, что Сандоваль — выдающийся музыкант, один из самых ярких, многогранных и признанных исполнителей нашего времени.

ВИДЕО: Артуро Сандоваль играет джазовый стандарт «There Will Never Be Another You» в студии сиэтлской радиостанции KPLU (январь 2012)



27 февраля, Театр Эстрады: Берсеневская набережная, д.20/2 (ближайшее метро — Боровицкая или Полянка), бронирование билетов в кассе Театра Эстрады ежедневно с 11:00 до 20:00 по тел. +7(495)959-0456

