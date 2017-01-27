Нью-йоркский пианист Джон Дэвис снова в турне по России с российско-американским Jon Davis Trio

15 февраля начинается российский тур российско-американского джазового проекта Jon Davis Trio. Ансамбль вплоть до 8 марта даст концерты в 17 городах России.
В составе трио — два московских музыканта, контрабасист Григорий Зайцев и барабанщик Игорь Игнатов, а также нью-йоркский пианист Джон Дэвис.
Трио имеет давнюю историю: в сезоне 1999-2000 гг. Джон, Григорий и Игорь несколько месяцев вместе работали в Kerem Görsev Jazz Club — джаз-клубе в Стамбуле, где в то время выступало множество джазменов со всего мира. 17 лет спустя, в марте 2016, трио вновь объединилось — на сей раз для тура по России. И вот, год спустя, Jon Davis Trio снова отправляется на гастроли по России. Тур организован при поддержке СБОР (Союз благотворительных организаций России).
Джон Дэвис на джазовой сцене уже более трёх десятилетий. В историю джаза он вошёл прежде всего как участник единственного фортепианного трио, в котором играл великий бас-гитарист Джако Пасториус: в середине 1980-х это трио (Пасториус, Дэвис и барабанщик Брайан Мелвин) гастролировало по Европе и как Трио Брайана Мелвина выпустило выдержанный в акустическом джазовом звучании альбом «Standards Zone», получивший высокую оценку критики, а также ряд «электрических» записей в стилистике фьюжн. Однако ещё до этого пианист играл в квартете саксофониста Джона Хэнди и ансамблях других джазовых звёзд в Сан-Франциско, куда переехал из своего родного Нью-Йорка в начале 80-х.
Дэвис вернулся в Нью-Йорк в начале 90-х и был пианистом-резидентом нескольких ведущих нью-йоркских джаз-клубов — Blue Note, Smalls, Sweet Basil, Birdland и Smoke (в последнем — как член Биг-бэнда Билла Мобли, с которым Джон записал в прославленном клубе «живой» альбом). В Нью-Йорке он также преподаёт на джазовом отделении Университета Новой Школы и записывает сольные альбомы; самый новый, «Changes Over Time», выходит на нью-йоркском лейбле Posi-Tone 29 января. Дэйвис много гастролирует по миру, играет с музыкантами из Нидерландов, Турции, Японии — а теперь и из России.
В предыдущий приезд в Россию Джон записал с Зайцевым и Игнатовым альбом, который должен выйти в России до начала тура, чтобы посетители концертов смогли его приобрести. Сведение и мастеринг были выполнены в декабре прошлого года в Нью-Йорке. Дэвис написал для буклета нового диска статью, в которой, в частности, говорится:
Что особенно отрадно в джазе — это, например, насколько по-настоящему универсальна эта музыка. Можно выйти на сцену с людьми, которых вы никогда раньше не знали и которые говорят на другом языке, но вот вы начинаете играть мелодию и вместе создаёте музыку. И эта музыка соединяет музыкантов и слушателей на самом глубоком уровне…
Мне посчастливилось познакомиться с Григорием и Игорем в 2000 году в небольшом клубе в Стамбуле, и я сразу понял, что они совершенно особенные музыканты. Мы вместе выступали, прекрасно провели время в компании друг друга, и я был очень рад, когда спустя много лет мы снова объединились в трио и отправились в наш первый тур — один из многих предстоящих, как я надеюсь…
ДАЛЕЕ: подробности об участниках гастролей, Григорий Зайцев о программе тура, полное расписание выступлений трио в России
Григорий Зайцев — джазовый контрабасист, бас-гитарист, трубач, аранжировщик и бэндлидер. На московской сцене уже два десятилетия, выступал на фестивалях в Бельгии, Китае, США, Польше. Участник ансамблей Анатолия Кролла, Якова Окуня, Олега Бутмана, Сергея Чернышова. Среди тех, с кем Григорий гастролировал и записывался — Стив Турре, Уэйн Эскоффери, Дебора Браун, Стаффорд Хантер, Алекс Сипягин, Михаил Цыганов, Роберт Анчиполовский и многие другие.
Игорь Игнатов дебютировал как джазовый барабанщик в родном Иркутске, на московской сцене с конца 90-х. Играл в ансамблях гитариста Алексея Кузнецова, саксофониста Олега Киреева, пианистов Льва Кушнира и Евгения Гречищева, записал с прославленным джазовым аккордеонистом Владимиром Данилиным альбом «Get Happy».
Молодая джазовая певица Кристина Ковалёва получила образование в Российской Академии музыки им. Гнесиных, после чего обосновалась в северной столице, где выступала с Jazz Classic Trio Андрея Зимовца, пианистом Алексеем Черемизовым и ансамблем контрабасиста Григория Воскобойника.
Григорий Зайцев о программе тура:
Планируем сделать так же, как и в прошлый раз — в первом отделении играем в трио авторские вещи Джона и немного стандартов в его аранжировке, а на второе отделение привлекаем петербургскую вокалистку Кристину Ковалёву и поём песни. В этом году я собираюсь включить в репертуар три-четыре песни из золотого фонда советского кинематографа, естественно — в джазовых аранжировках.
Расписание тура Jon Davis Trio-2017:
- 15 февраля. Псковская филармония
- 16 февраля. Великий Новгород. Филармония
- 17 февраля. Москва. Камерный зал Московской филармонии
- 18 февраля. Москва. JAM-Клуб (Сретенка, 11)
- 19 февраля. Мурманская областная филармония
- 20 февраля. Мурманская обл., Апатиты, ДК им. Егорова
- 21 февраля. Петрозаводск. Музыкально-хоровая школа. Вечер — джем-сешн с местными музыкантами в «Джэм кафе» (страница в ВК)
- 22 февраля. Санкт-Петербургская государственная филармония джазовой музыки (Загородный, 27). Концерт при участии народного артиста РФ Давида Голощёкина.
- 24 февраля. Московская обл., Сергиев Посад. Культурный центр «Дубрава»
- 25 февраля. Ярославль. Зал Художественного музея
- 26 февраля. Ивановская областная филармония
- 27 февраля. Нижний Новгород. Зал Театра кукол
- 28 февраля. Пермь. Клуб-ресторан «Правила»
- 1 марта. Уфа. Мюзик-холл
- 2 марта. VIII Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре»
- 3 марта. Саратовская обл., Балаково, Городской дворец культуры
- 4 марта. Саратовская филармония
- 5 марта. Москва. Клуб Игоря Бутмана
- 6 марта. Брянская обл., Карачев, зал завода «Радиодеталь»
- 7 марта. Клин. Музей П.И. Чайковского
- 8 марта. Москва. Центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки (ул. Фадеева, 4)
ВИДЕО: Jon Davis Trio «Beauty and the Blues» — выступление в Санкт-Петербурге, апрель 2016