Нью-йоркский пианист Джон Дэвис снова в турне по России с российско-американским Jon Davis Trio

15 февраля начинается российский тур российско-американского джазового проекта Jon Davis Trio. Ансамбль вплоть до 8 марта даст концерты в 17 городах России.

В составе трио — два московских музыканта, контрабасист Григорий Зайцев и барабанщик Игорь Игнатов, а также нью-йоркский пианист Джон Дэвис.

Трио имеет давнюю историю: в сезоне 1999-2000 гг. Джон, Григорий и Игорь несколько месяцев вместе работали в Kerem Görsev Jazz Club — джаз-клубе в Стамбуле, где в то время выступало множество джазменов со всего мира. 17 лет спустя, в марте 2016, трио вновь объединилось — на сей раз для тура по России. И вот, год спустя, Jon Davis Trio снова отправляется на гастроли по России. Тур организован при поддержке СБОР (Союз благотворительных организаций России).

Джон Дэвис на джазовой сцене уже более трёх десятилетий. В историю джаза он вошёл прежде всего как участник единственного фортепианного трио, в котором играл великий бас-гитарист Джако Пасториус: в середине 1980-х это трио (Пасториус, Дэвис и барабанщик Брайан Мелвин) гастролировало по Европе и как Трио Брайана Мелвина выпустило выдержанный в акустическом джазовом звучании альбом «Standards Zone», получивший высокую оценку критики, а также ряд «электрических» записей в стилистике фьюжн. Однако ещё до этого пианист играл в квартете саксофониста Джона Хэнди и ансамблях других джазовых звёзд в Сан-Франциско, куда переехал из своего родного Нью-Йорка в начале 80-х.

Дэвис вернулся в Нью-Йорк в начале 90-х и был пианистом-резидентом нескольких ведущих нью-йоркских джаз-клубов — Blue Note, Smalls, Sweet Basil, Birdland и Smoke (в последнем — как член Биг-бэнда Билла Мобли, с которым Джон записал в прославленном клубе «живой» альбом). В Нью-Йорке он также преподаёт на джазовом отделении Университета Новой Школы и записывает сольные альбомы; самый новый, «Changes Over Time», выходит на нью-йоркском лейбле Posi-Tone 29 января. Дэйвис много гастролирует по миру, играет с музыкантами из Нидерландов, Турции, Японии — а теперь и из России.

В предыдущий приезд в Россию Джон записал с Зайцевым и Игнатовым альбом, который должен выйти в России до начала тура, чтобы посетители концертов смогли его приобрести. Сведение и мастеринг были выполнены в декабре прошлого года в Нью-Йорке. Дэвис написал для буклета нового диска статью, в которой, в частности, говорится:

Что особенно отрадно в джазе — это, например, насколько по-настоящему универсальна эта музыка. Можно выйти на сцену с людьми, которых вы никогда раньше не знали и которые говорят на другом языке, но вот вы начинаете играть мелодию и вместе создаёте музыку. И эта музыка соединяет музыкантов и слушателей на самом глубоком уровне… Мне посчастливилось познакомиться с Григорием и Игорем в 2000 году в небольшом клубе в Стамбуле, и я сразу понял, что они совершенно особенные музыканты. Мы вместе выступали, прекрасно провели время в компании друг друга, и я был очень рад, когда спустя много лет мы снова объединились в трио и отправились в наш первый тур — один из многих предстоящих, как я надеюсь…

ДАЛЕЕ: подробности об участниках гастролей, Григорий Зайцев о программе тура, полное расписание выступлений трио в России



Григорий Зайцев — джазовый контрабасист, бас-гитарист, трубач, аранжировщик и бэндлидер. На московской сцене уже два десятилетия, выступал на фестивалях в Бельгии, Китае, США, Польше. Участник ансамблей Анатолия Кролла, Якова Окуня, Олега Бутмана, Сергея Чернышова. Среди тех, с кем Григорий гастролировал и записывался — Стив Турре, Уэйн Эскоффери, Дебора Браун, Стаффорд Хантер, Алекс Сипягин, Михаил Цыганов, Роберт Анчиполовский и многие другие.

Игорь Игнатов дебютировал как джазовый барабанщик в родном Иркутске, на московской сцене с конца 90-х. Играл в ансамблях гитариста Алексея Кузнецова, саксофониста Олега Киреева, пианистов Льва Кушнира и Евгения Гречищева, записал с прославленным джазовым аккордеонистом Владимиром Данилиным альбом «Get Happy».

Молодая джазовая певица Кристина Ковалёва получила образование в Российской Академии музыки им. Гнесиных, после чего обосновалась в северной столице, где выступала с Jazz Classic Trio Андрея Зимовца, пианистом Алексеем Черемизовым и ансамблем контрабасиста Григория Воскобойника.

Григорий Зайцев о программе тура:

Планируем сделать так же, как и в прошлый раз — в первом отделении играем в трио авторские вещи Джона и немного стандартов в его аранжировке, а на второе отделение привлекаем петербургскую вокалистку Кристину Ковалёву и поём песни. В этом году я собираюсь включить в репертуар три-четыре песни из золотого фонда советского кинематографа, естественно — в джазовых аранжировках.

Расписание тура Jon Davis Trio-2017:

15 февраля. Псковская филармония

16 февраля. Великий Новгород. Филармония

17 февраля. Москва. Камерный зал Московской филармонии

18 февраля. Москва. JAM-Клуб (Сретенка, 11)

19 февраля. Мурманская областная филармония

20 февраля. Мурманская обл., Апатиты, ДК им. Егорова

21 февраля. Петрозаводск. Музыкально-хоровая школа. Вечер — джем-сешн с местными музыкантами в «Джэм кафе» (страница в ВК)

22 февраля. Санкт-Петербургская государственная филармония джазовой музыки (Загородный, 27). Концерт при участии народного артиста РФ Давида Голощёкина.

24 февраля. Московская обл., Сергиев Посад. Культурный центр «Дубрава»

25 февраля. Ярославль. Зал Художественного музея

26 февраля. Ивановская областная филармония

27 февраля. Нижний Новгород. Зал Театра кукол

28 февраля. Пермь. Клуб-ресторан «Правила»

1 марта. Уфа. Мюзик-холл

2 марта. VIII Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре»

3 марта. Саратовская обл., Балаково, Городской дворец культуры

4 марта. Саратовская филармония

5 марта. Москва. Клуб Игоря Бутмана

6 марта. Брянская обл., Карачев, зал завода «Радиодеталь»

7 марта. Клин. Музей П.И. Чайковского

8 марта. Москва. Центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки (ул. Фадеева, 4)

ВИДЕО: Jon Davis Trio «Beauty and the Blues» — выступление в Санкт-Петербурге, апрель 2016









