Объявлен состав музыкантов на московский концерт трубача Артуро Сандоваля

Организаторы единственного концерта, который даст в Москве прославленный американский кубинец — трубач Артуро Сандоваль (см. подробный анонс концерта в «Полном Джазе 2.0»), по многочисленным просьбам наших читателей объявили состав ансамбля, с которым Артуро выступит в российской столице 27 февраля (Театр Эстрады).

В значительной степени состав пересекается с тем ансамблем, с которым Сандоваль отыграл мировой тур 2015-16 гг. (и с которым записан концертный альбом «Live at Yoshi’s», ALFI Records, 2015).

На клавишных инструментах — Дейв Сигел (Dave Siegel), постоянный участник концертных составов Артуро Сандоваля с 2007 года. Американский музыкант прекрасно знает кубинскую музыкальную традицию, потому что вырос он в Гаване — но не столице Кубы, а одноимённом пригороде Майами, населённом кубинскими иммигрантами. Его игра звучит на ряде концертных записей Сандоваля последних лет.

На двух недавних концертных альбомах Сандоваля играет и басист Джон Белсагай (John Belzaguy) — американец кубинского происхождения, родившийся и выросший в Нью-Йорке, а живущий в Калифорнии. Он играет кубинскую музыку, но прежде всего глубоко укоренён в джазе: среди тех, с кем он выступал и записывался — вокалист Курт Эллинг, пианист Фред Хёрш и др.

Большим джазовым опытом обладает и барабанщик Джонни Фрайдей (Johnny Friday), который играл в гастрольных составах вокалисток Натали Коул, Патти Остин, Барбры Стрейзанд и Рикки Ли Джонс, а также в ансамбле саксофониста Эрика Мариенталя.

Лос-Анджелес в ансамбле представляет также перкуссионист Рикардо Пасильяс (Ricardo Pasillas) по прозвищу Тики, который с начала 1990-х играет во множестве составов латиноамериканской музыкальной сцены Калифорнии.

27-летний пианист Кемюэль Ройг (Kemuel Roig) родился на Кубе, в городе Камагуэй, и с четырёхлетнего возраста учился горячим кубинским ритмам как барабанщик; затем он пошёл в музыкальную школу по классу фортепиано и продолжил занятия классическим роялем в США, когда в возрасте 14 лет переехал с семьёй в Майами. Занятия джазом Кемюэль начал в 16 лет, поступив в колледж Дэйда в Майами, и уже через год оказался первым в ежегодном студенческом джазовом конкурсе журнала DownBeat, причём сразу в двух категориях — «солист-пианист» и «авторская композиция». В 2015 г. он получил степень магистра музыки в Университете Майами; к этому времени Ройг уже гастролировал с ансамблем Сандоваля и другими коллективами.

ВИДЕО: Артуро Сандоваль, Дейв Сигел, Кемюэль Ройг и др. на Clazz Jazz Festival, Мадрид, 2015



27 февраля, Театр Эстрады: Берсеневская набережная, д.20/2 (ближайшее метро — Боровицкая или Полянка), бронирование билетов в кассе Театра Эстрады ежедневно с 11:00 до 20:00 по тел. +7(495)959-0456

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