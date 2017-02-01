Джазовый подкаст №731: Bill Evans «Some Other Time»

Внимание! Напоминаем, что представление подкастов на «Джаз.Ру» изменилось. Теперь они публикуются в ОТДЕЛЬНОЙ ЛЕНТЕ ПОДКАСТОВ. Там можно услышать и 731 выпуск, который посвящён уникальному альбому великого пианиста Билла Эванса (1929-1980). Материал альбома «Some Other Time» 48 лет пролежал в сейфе студии в Шварцвальде на юге Германии, пока в 2016 г. его не выпустил лейбл Resonance Records.
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