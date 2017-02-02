Певица Анна Бутурлина возвращается с большим концертом «Джаз в двух действиях»: три комментария

Как уже сообщал «Джаз.Ру», 17 февраля в Центральном Доме художника в Москве джазовая певица Анна Бутурлина даст первый большой концерт после долгого перерыва, связанного с рождением второй дочери. Новая программа получила название «Джаз в двух действиях». На сцену вместе с Анной поднимутся выдающиеся российские джазмены Алексей Беккер (фортепиано, клавишные инструменты), Макар Новиков (контрабас, бас-гитара), и Александр Зингер (барабаны). Специальные гости программы — гранды отечественного джаза, пианисты Анатолий Кролл и Даниил Крамер.

Говорит народный артист РФ Анатолий Кролл:

— Я стоял у истоков профессиональной деятельности Анны Бутурлиной. Она, будучи совсем ещё юной певицей, была солисткой моего оркестра «МКС Биг-Бэнд». И она заявила о себе в составе коллектива, который в 90-е был признан лучшим биг-бэндом России: там работали только звёздные музыканты. На фестивале в Монтрё мы получили приз за выдающееся выступление, это единственный такой случай для российского коллектива. Анечка Бутурлина — удивительно талантливый человек. Бывает, что люди этого достигают непосильным трудом, это тоже надо уважать, но она ещё — дитя Господа Бога. Ей природа дала очень большие возможности, и она ими очень правильно распорядилась. Она любит то, чем занимается, живёт музыкой. Я с огромной симпатией отношусь к ней и как к человеку, и как к исполнителю. Не случайно спустя много лет после того, как мы с ней сотрудничали в одном коллективе, мы часто встречаемся в моих проектах, где я выступаю уже как продюсер. Я могу сказать абсолютно без натяжки, хотя, конечно, трудно распределять места как в спорте на пьедестале, но одно из первых мест, если на самом деле не первое, она занимает в нашем российском джазе как певица. И я абсолютно уверенно об этом говорю, безо всякого пафоса.

Народный артист РФ Даниил Крамер:

— Уверен, что концерт будет блестящим. Аня уже много лет занимает однозначно лидерскую позицию в отечественном вокальном джазе, её исполнение всегда отличается жанровой многоплановостью, великолепным качеством вокала, блестящими импровизациями, интереснейшими творческими идеями, часто неожиданным прочтением известных произведений. Она ярко выраженный творческий лидер. Её голос лёгок, блестящ, но при этом способен быть глубоким и лиричным. Её артистизм абсолютно естественен, она просто живёт на сцене. Так что публику, я уверен, ожидает концерт, в котором будет всё — разнообразие жанров, ритмов, темпов, идей, импровизаций.

Комментарий Анны Бутурлиной:

— После долгой паузы, которая была связана с рождением моей второй дочки, я вновь выхожу на сцену! Я выхожу к вам, дорогие мои друзья, слушатели, зрители, с большим сольным концертом. Он состоится в Центральном доме художника 17 февраля. Это будет новая ступень и новый этап в моей творческой жизни. Ведь я стала другой. Я теперь дважды мама! Я очень соскучилась по своей любимой работе, поэтому хочу делиться с вами радостью, которую мне приносит джаз. Да, это будет джаз! Джаз на разных языках, джаз в неожиданных и традиционных интерпретациях, джаз многоликий и многогранный. Джаз во всех его проявлениях, как я его понимаю и чувствую. Будут два очень разных отделения: на английском и русском языках, будут очень разные грани и джаза и меня, будут новые аранжировки. Команда, с которой я буду на сцене, — это мои любимейшие джазмены, звезды современной джазовой Москвы: Алексей Беккер, Макар Новиков, Александр Зингер, а также мои гости, мэтры джаза, повлиявшие на мою джазовую карьеру и судьбу: Анатолий Кролл и Даниил Крамер.

ВИДЕО: Анна Бутурлина приглашает слушателей на концерт в ЦДХ 17 февраля



17 февраля, Центральный Дом художника, начало в 20:00

Крымский вал, 10 (м. Октябрьская или Парк Культуры), справки +7(499)238-1955

Заказ билетов (500 — 1800 ₽): +7(499)230-3442 (кассы ЦДХ), а также приобретение онлайн на сайте ЦДХ







