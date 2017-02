Пианист и вокалист Олег Аккуратов дал свой первый сольный концерт в Доме Музыки

1 февраля в Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступил с первым сольным концертом 27-летний пианист и вокалист Олег Аккуратов.

В анонсе концерта «Джаз.Ру» писал:

Аккуратов — музыкант единственный в своём роде, и дело не только в том, что он лауреат многочисленных международных конкурсов, блестяще исполняющий как академическую, так и джазовую музыку. Просто его сложно втиснуть в рамки какой-то одной стилистики и даже одного вида музыки.

Так оно и есть. Втиснуть Олега Аккуратова в жанровые рамки джазовой идиомы не получится. Прежде всего потому, что все остальные виды музыки, которыми он овладел с самого раннего детства, для него, судя по всему, не «ранжированы». Среди нет них более главных и менее главных. Академическая классика, джаз, эстрадные песни, музыка из мультфильмов, узнаваемые «мемы» массовой музыкальной культуры — всё это равноправные кирпичики в творческом методе Олега.

И не только кирпичики, но и целые блоки. Автор этих строк был три месяца назад свидетелем того, как Аккуратов начал выступление на фестивале «Джазовая провинция» в Воронеже с того, что без малейших признаков «джазирования», точнейшим штрихом, правильной интонацией и т. п., строго по нотному тексту исполнил Полонез № 6 ля-бемоль мажор «Героический» (op.53) Фредерика Шопена, а затем органично и легко перешёл к джазу — как он его понимает. Примерно так было и в Доме Музыки. Но — обо всём по порядку.

Заполняемость Светлановского зала (1700 мест) для первого сольного концерта молодого исполнителя, к тому же «междужанрового», была более чем приличной — навскидку можно было определить как примерно 70 процентов. И это не только потому, что по инициативе продюсера концерта, народного артиста РФ Игоря Бутмана пятьдесят билетов на концерт были переданы школе-интернату №1 для обучения и реабилитации слепых: в конце концов, это меньше трёх процентов от вместимости зала. Нет, публика была вовсе не случайная, вполне заинтересованная и отзывчивая — причём, судя по всему, главным образом «филармоническая», то есть та, которая обычно ходит на концерты классической музыки. Но — та её часть, что с симпатией и любопытством относится и к джазу, хотя бы как к удивительному аттракциону «смотри, они импровизируют без нот!». Во всяком случае, число тех, кто упрямо стремился аплодировать между частями классических сонатных форм в первом отделении, где Аккуратов играл только академический репертуар, даже чисто на слух было незначительным — а остальная аудитория, привычная к академическим правилам (в консерваториях между частями крупных форм не хлопают), встречала эти робкие аплодисменты весёлым оживлением.

После того, как отзвучала находящаяся за пределами формата нашего издания музыка Шуберта и Бетховена, для исполнения которой Олег привлёк скрипачку Екатерину Асташову и виолончелиста Александра Князева, началось второе отделение, полностью посвящённое джазовому репертуару.

Первые три пьесы Олег исполнил соло. Отделение открыла песенка «Sometimes I’m Happy» Винсента Юманса на стихи Ирвинга Сизара, в которой Олег продемонстрировал, что он не только незаурядный пианист — он также и вокалист, один из немногих в нашей стране певцов, хорошо понимающих особенности джазового интонирования, джазовой фразировки, джазовой стилистики в вокале и умеющих эти особенности передать. Прямо в первой вещи Аккуратов показал уверенный и яркий скэт (слоговую импровизацию), и тут же напомнил, что в его музыкальном мире нет «правильных» и «неправильных», «джазовых» и «неджазовых» средств: после скэта прозвучал бравурный, гротесковый эпизод «драматического» вокала, как будто солист провинциальной оперетты рвёт страсти в клочья. И — куда только девалась эта забавная музыкальная клоунада? — тут же последовала основная тема, хрестоматийно изложенная мягким тенор-баритоном Олега.

Авторские амбиции Аккуратова были наглядно продемонстрированы его собственной пьесой «Концертный костюм». Как пояснил сам музыкант, в основе пьесы — сочетание цифр, номер телефона человека, у которого мать Олега заказывала в Ростове-на-Дону концертный костюм для сына. Музыканты знают, что любую последовательность цифр можно представить как последовательность ступеней звукоряда (они же все пронумерованы): и вот номер телефона продавца, положенный на ноты, Олег излагает сначала как скачущую одноголосную мелодическую линию, затем в бурных арпеджио (стремительных переборах звуков аккорда), затем в виде джазового риффа (повторяющейся ритмичной фразы). Развивая музыкальную мысль, Олег переходит к свободной форме в импровизации… и тут развитие в определённом смысле повисает в воздухе, рыхловато увязает в большом количестве стремительно извлекаемых из фортепиано нот. Помогло несомненное инструментальное мастерство: бурное звукоизвлечение пианиста вызвало у аудитории буквально овацию.

Тут можно вспомнить, как после сенсационного выступления Аккуратова в программе Игоря Бутмана «Будущее джаза» четыре года назад прославленный джазовый педагог, композитор и исполнитель, народный артист РФ Анатолий Кролл комментировал для «Джаз.Ру» его выступление (см. репортаж «Будущее от Игоря Бутмана: молодые дают джазу» от 20.06.2013):

— …Без всяких скидок на физические ограничения, выпавшие на долю этого потрясающе талантливого мальчика, заключаю: он фантастичен во всём! — Честно сказать, даже не совсем понятно, как, не имея зрения, можно так мастерски владеть инструментом: в его игре нет никакой ущербности, ни в одной ноте. Как он умеет играть соло, какая потрясающая фортепианная стилистика! У него нет «отходов» в музыкальном мышлении. Всё очень качественно, и всё впечатляет…

Всё так и есть: интересно, что хотя незрячего музыканта выводят на сцену под руку, часть публики настолько подпадает под его артистическое обаяние, что решительно не замечает его ограниченных возможностей. На концерте 1 февраля запомнилась экзальтированная зрительница, которая стремилась что-то подарить музыканту и изо всех сил пыталась привлечь его внимание, размахивая у сцены руками.

Сольный блок в начале второго отделения завершила авторская вокальная пьеса Олега Аккуратова на стихи Николая Заболоцкого «Не позволяй душе лениться», своеобразный гибрид джазовой баллады и диктуемых строем русского стиха интонаций романса. Надо отметить интересный контраст сочинения Аккуратова с поп-роковым вариантом прочтения этого же стихотворного материала рок-группой «Круиз», прозвучавшим в кинофильме «Путешествие будет приятным» тридцать пять лет назад.

Затем настала очередь ансамблевого музицирования. К Олегу присоединились барабанщик квартета, квинтета и оркестра Игоря Бутмана — Эдуард Зизак, земляк-ростовчанин — гитарист Евгений Побожий, с недавнего времени постоянно занятый в оркестре и ансамблях Бутмана, и доцент Ростовской консерватории, где учился Олег — контрабасист Адам Терацуян. Наконец, под бурные аплодисменты с саксофонами в руках появился сам Игорь Бутман, и этот квинтет исполнил две пьесы — авторскую пьесу Аккуратова «Арарат», где Бутман играл на сопрано-саксофоне, и сильно осовремененную версию стандарта «Just in Time» Джула Стайна.

Должен отметить, что именно с этого момента Аккуратов начал звучать не только как яркий музыкальный эксцентрик, в импровизации которого смешиваются всевозможные стилистические признаки, пласты и средства: он зазвучал как стопроцентный джазовый солист, пусть его язык импровизации и обогащён множеством иностильных элементов, эклектически привлечённых из разных стилистик. Всё-таки присутствие сильных — равных или сильнее — партнёров на сцене сильно дисциплинирует. Да, вводит безудержную музыкальную фантазию в некоторые рамки, прежде всего идиоматические — но и позволяет солисту удерживать импровизационное мышление в русле логики и смысла.

Особенно заметно это стало, когда контрабас оказался в руках штатного басиста квартета/квинтета и оркестра Игоря Бутмана — Сергея Корчагина, и к ансамблю присоединился выдающийся «русский американец» — работающий последние четверть века в Нью-Йорке трубач Алекс Сипягин. Один из самых технически совершенных джазовых трубачей мировой сцены придал дополнительный творческий вес этому и без того мощному ансамблю, что позволило исполнению авторской пьесы Аккуратова «Памяти Чарли Паркера» стать музыкальной кульминацией всего концерта. И всё-таки Аккуратов есть Аккуратов: верный себе, Олег вставил иностилистическую, даже инокультурную цитату — первые ноты «Катюши» Матвея Блантера — прямо в первый такт своего соло.

Достигнутый уровень был зафиксирован исполнением модерновой версии «Love for Sale» Коула Портера. Кстати, ещё один штрих, иллюстрирующих богатейший цитатный арсенал Аккуратова, одну из основ его импровизаторской стратегии: в конферансе было обыграно противопоставление названий песенных тем — «Любовь нельзя купить» The Beatles и «Любовь на продажу» Портера — и пожалуйста, импровизационное соло торжественно, напоказ преподносит узнаваемую цитату из битловской «Can’t Buy Me Love».

В финале, к вящему удовольствию публики, Олег спел «Mister Magic» Ральфа Макдональда, прославленную исполнением поп-джазового саксофониста Гровера Вашингтона-мл. на одноимённом альбоме 1975 г. и ещё с 1990-х входящую в репертуар Игоря Бутмана, история которого в американской грамзаписи началась именно с участия в записи одного из альбомов Вашингтона в 1988 г. Упругий танцевальный джаз-фанковый ритм пьесы, мощные соло всех участников ансамбля и сильный вокал Аккуратова раскачали зал, и концерт финишировал закономерной стоячей овацией — которую артист не мог видеть, но безусловно слышал и чувствовал, хотя внешне, как обычно, принимал изъявления восторга сдержанно, чтобы не сказать — скромно. Публика требовала бис, и Олег дал ей бис — в полном соответствии со своим принципом глобальной эклектики: он исполнил соло, без поддержки ансамбля, «Спят усталые игрушки» Аркадия Островского на стихи Зои Петровой — песенку, которая более полвека желает «спокойной ночи» всему русскоязычному телепространству. И даже то, что он перепутал местами пару строк и несколько слов в этих строках, Аккуратов обратил в элемент импровизации, тут же обыгрывая свои ошибки и превращая их в часть эксцентричной музыкальной игры…