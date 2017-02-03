Бас-гитарист Антон Горбунов представит свой фьюжн-квартет в Клубе Игоря Бутмана

12 февраля в Клубе Игоря Бутмана бас-гитарист Антон Горбунов представит нынешний состав своего фьюжн-проекта — Квартет Антона Горбунова, в котором, кроме него, играют Денис Прушинский — саксофоны, флейта, Владимир Голоухов — вибрафон и Пётр Ившин — барабаны.

Известный гибкой и широкой стилевой мобильностью, бас-гитарист Антон Горбунов выступает в самых разноплановых коллективах, — и как сессионный музыкант, и как постоянный сайдмен, и как композитор и лидер собственных проектов. Участник многих российских и международных ансамблей, Антон играл с такими гигантами современного джаза, как Майк Стерн, Дэвид Санборн, Дейв Коз, Фил Перри, Жуан Донату, Тай Стивенсон, Аркадий Шилклопер, Анатолий Вапиров, Сергей Старостин и др. Среди собственных проектов Антона — ансамбли Galeo (в его составе записан альбом «Идея fix», 2003), «День творчества» — альбом «Солнце-Луна» (2009) и оригинальное трио Bass Magic.

Говорит Антон Горбунов:

— Квартетом мы играем редко, особенно в клубах. Особенность в том, что 12 февраля мы играем нечасто исполняемую авторскую программу, где каждый зритель найдёт для себя что-то по вкусу. Программа состоит из моих авторских пьес и аранжировок. Некоторые из них были записаны на моих пластинках, некоторые еще ждут своего часа для записи. Это импровизационная музыка, и каждый из представленных музыкантов — прекрасный мастер импровизации. Поскольку импровизации здесь отдаётся приоритет, это делает музыку то взрывной и эмоциональной, то нежной и певучей. Как мне кажется, программа стилистически очень разнообразна. В любом случае, каждое выступление квартета — это событие для его участников, и слушателям у нас не бывает скучно.

12 февраля, 20:30, Клуб Игоря Бутмана: ул. Верхняя Радищевская, 21 (ресторан «Стейкс», в здании Театра на Таганке), м. Таганская-кольцевая. Тел. +7(495)792-2109.

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