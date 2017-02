Датский джазовый скрипач Свенн Асмунссен ушёл из жизни в возрасте 100 лет

7 февраля в Копенгагене скончался прославленный датский джазовый скрипач Свенн Асмуссен (Svend Asmussen) — один из первых европейских музыкантов, добившихся мировой известности на джазовой сцене. Он всего три недели не дожил до своего сто первого дня рождения.

Свенн Харальд Кристиан Асмуссен («nd» в конце имени в датском языке читается как «нн») родился 28 февраля 1916 г. в Копенгагене в семье торговца зерном, в пять лет начал учиться музыке за фортепиано, а с семилетнего возраста обучался игре на скрипке. В начале 30-х, когда ему было 16, он впервые услышал записи американского джазового скрипача Джо Венути — и они произвели на него такое впечатление, что отзвуки стиля игры Венути были слышны в игре Асмуссена до конца его музыкальной карьеры. Позднее не менее сильное влияние на него оказал ещё один американский скрипач, Стафф Смит, который в предвоенные годы гастролировал в Дании.

Свенн не завершил курс полного формального музыкального образования: уже с 17 лет он профессионально работал как эстрадный скрипач, вибрафонист и певец. В молодые годы, помимо выступлений в Копенгагене, он работал в оркестрах круизных пароходов, где ему приходилось играть с известными американскими музыкантами и актёрами — от прославленной эстрадной танцовщицы Джозефин Бейкер до поющего джазового пианиста Фэтса Уоллера. Когда разразилась Вторая мировая война и Данию захватили гитлеровские войска, Асмуссен ушёл в подполье, так как германские оккупационные власти отрицательно относились к джазу. Шеф нацистской пропаганды Йозеф Гёббельс именовал джаз «дегенеративной музыкой» или «музыкой из джунглей», а официальное музыковедение гитлеровской Германии называло этот вид музыкального искусства «жидобольшевистской какофонией». Но Асмуссен продолжал выступать, хотя и неофициально: в годы оккупации у него был собственный джазовый ансамбль. В 1943 г. он был арестован гестапо в ходе уличной облавы вместе с десятками других жителей Копенгагена и до конца войны находился в заключении в Берлине.

Международная слава Асмуссена началась в 50-е, когда он играл с Бенни Гудманом, Лайонелом Хэмптоном и даже с Дюком Эллингтоном. На Дюка он произвёл настолько сильное впечатление, что в 1963 он пригласил Асмуссена в Париж участвовать в записи своего альбома «Jazz Violin Session» (вышел только в 1976) вместе с двумя другими скрипачами — участником своего оркестра Рэем Нэнсом и прославленным французом Стефаном Граппелли, в относительной тени которого Асмунссен находился всю жизнь.

Дело тут в том, что Граппелли много гастролировал и специализировался на одной-единственной стилистике — традиционном джазе. Асмуссен же был полистилистом. Мало того, что он не только играл на музыкальных инструментах, но и работал как актёр и занимался живописью: он и в музыке пробовал самые разные направления, хотя его стиль был сформирован в рамках джазовой идиомы. Самым популярным проектом с участием Свенна Асмунсена оказалось трио Swe-Danes (буквально «Шве-Датчане») с датским поющим гитаристом Ульриком Нойманном и шведской вокалисткой Алис Бабс — полистилистический проект, в котором все три участника пели и самозабвенно смешивали всевозможные стили, от вокального джаза в стиле предвоенного свинга до европейской симфонической классики и британского мюзик-холла.

ВИДЕО: Alice Babs & the Swe-Danes



«Шве-Датчане» много гастролировали по Европе, особенно в Скандинавии, пользуясь тем, что скандинавские языки — шведский, норвежский и датский — достаточно сильно взаимопроникают и в принципе понятны жителям этих стран без перевода. Многие номера Swe-Danes даже трудно назвать чисто музыкальными пьесами: скорее, это эстрадные скетчи с изрядной долей музыкальной эксцентрики — узнаваемые для русскоязычной публики по аналогии, например, с эксцентрикой «Теа-джаза» Леонида Утёсова.

ВИДЕО: Swe-Danes «Variation på Svensk Snapsvisa & Side by Side», 1959



«Я играл в эстрадных ревю больше двадцати лет, — вспоминал Асмунссен в поздние годы. — Типичная концертная аудитория включала не более десяти процентов джаз-фэнов. И мне нужно было стать своим и для остальных тоже». Богатая традиция европейской музыкальной клоунады, временами чрезвычайно отвязной, вообще была родной стихией для Асмунссена: вот, например, характерный для его собственного ансамбля Svend Asmussen and His Unmelancholy Danes (по смыслу — «Свенн Асмунсен и его горячие [буквально — «неунылые»] датские парни») кабареточно-юмористический номер «Shut Up — Behave Yourself!» («Заткнитесь и ведите себя прилично!»), снятый датским телевидением в конце 1950-х.

ВИДЕО: Svend Asmussen «Shut up — Behave Yourself!»



Тем не менее, в истории музыки Асмунссен остался прежде всего как выдающийся джазовый скрипач, записавший ряд чудесных джазовых альбомов и сочинивший несколько тем, вошедших в золотой фонд раннего европейского джаза.

СЛУШАЕМ: Svend Asmussen «June Night»



В середине 60-х его роль как одного из ведущих джазовых скрипачей была закреплена участием в записи двух совместных альбомов с самыми известными коллегами: «Two of a Kind» (1965) со Стефаном Граппелли и «The Violin Summit» (1966) с Граппелли, Стаффом Смитом и молодым Жан-Люком Понти, впоследствии ставшим одним из самых известных скрипачей джаз-рока и фьюжн. В более поздние десятилетия Асмунссен выступал уже как один из патриархов и легенд европейской джазовой сцены — и выступал необыкновенно долго, около восьми десятилетий: последнее его публичное выступление состоялось в 2010 году, когда ему было уже 94 года (заметим, всего через пять лет после того, как он… женился во второй раз в жизни — когда ушла из жизни его первая супруга и мать его троих детей, Аннегрете Томассен). В 2010-м скрипач пережил инсульт, в результате которого у него стала плохо двигаться правая рука, и играть на скрипке он уже не мог.

Один из сыновей скрипача, Клаус Асмуссен — именно он сообщил вчера о его смерти — тоже стал музыкантом: много лет он играл на гитаре в датской поп-группе Shu-Bi-Dua.