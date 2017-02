IX молодёжный фестиваль «Играем джаз с Гараняном в Татьянин день»: взгляд из зрительного зала

25 января, Культурный центр «Москвич» (бывший ДК АЗЛК), свободный вход. Запоздалые зрители («ну это же джаз, тут свобода» — слова дамы, спешащей ко входу через десять минут после начала) бегут на балкон: в зале аншлаг, и они долго ищут свободное место. Зрители не случайные — понимают, куда пришли, хотя в зале много молодёжи: солистов регулярно награждали аплодисментами.

Первое отделение открыл «Оркестр Гараняна» — коллектив, сложившийся в последние годы жизни народного артиста России Георгия Гараняна (1934-2010) на основе ансамбля «Мелодия», который он возглавлял долгие годы.

Но в целом оно было отдано молодым джазменам, и зрителям предложили отметить те выступления, которые им более всего запомнились и понравились. Такая традиция существует уже не первый год: прошлогодний призёр зрительских симпатий, вибрафонист Иван Разорёнов (Детская школа искусств №11, педагог Александра Гордиенко), выступал в нынешнем фестивале уже в качестве гостя, то есть во втором отделении. Очень порадовали музыкальностью молодые вокалисты — Иван Золотухин (Ломоносовская частная школа), Илья Бортков (участник телепроекта «Голос. Дети»), Анна Иванова (ДМШ № 92, ученица Алины Ростоцкой), Дали Саттаров (студент Академии им. Маймонида) с ансамблем Revo Band п\у Василия Еретина и прекрасной фанковой версией «St. Louis Blues».

Инструменталисты тоже были на высоте: скрипач Пётр Федотов (студент Московской консерватории им. П.И.Чайковского), альт-саксофонист Валентин Майоров, трёхкратный обладатель золотой медали Дельфийских игр (студент Российской Академии музыки им. Гнесиных), альт-саксофонист Матвей Гальченко (школа им. Гольденвейзера, педагог Евгений Волошин). Молодым джазменам аккомпанировали солисты Биг-бэнда Георгия Гараняна: Родион Гоборов (ф-но), Игорь Ямпольский (ударные), Денис Шушков (контрабас), Овагем Султанян (альт-саксофон), Стас Должков (тенор-саксофон) и народный артист РФ гитарист Алексей Кузнецов. Алексей Алексеевич был на фестивале не просто «специальным гостем»: сегодня он участник «Оркестра Гараняна» и фактически его художественный руководитель.

ДАЛЕЕ: продолжение рассказа о IX молодёжном фестивале «Играем джаз с Гараняном в Татьянин день»

Будет справедливым перечислить ансамбли и оркестры юных музыкантов под руководством их опытных старших товарищей: Хор «Лицей» п\у Аурелии Райлян (школа им. Рубинштейна), эстрадный оркестр музыкальной школы им. Гайдна п\у заслуженного артиста РФ Валерия Костянова, ансамбль «Экспромт» п\у Александра Журавлёва (школа им. Ипполитова-Иванова), DooBand — вокальный ансамбль школы им. Дунаевского п\у Анастасии Балевой, ансамбль саксофонов Black&White п\у Олеси Бородиной (школа им. Гайдна), биг-бэнд «Блюз-тон» п\у Романа Иванова (школа им. Гольденвейзера).

Музыканты сменяли друг друга на сцене, не давая скучать зрителям: известные темы чередовались с малоизвестными, но не менее интересными. Астор Пьяццола, Джером Керн, Куинси Джонс, Жозеф Косма, Дюк Эллингтон, Хуан Тизол, Энди Фарбер — вот далеко не полный список композиторов, музыка которых звучала на фестивале.

Зрителей ждал ещё один сюрприз, «озвученный» в буквальном смысле слова вечнозелёными темами «Girl from Ipanema» и «Take Five». О композиторах этих произведений — Антонио Карлосе Жобиме, Поле Дезмонде и о восьми других (в их число вошли и наши соотечественники — Александр Цфасман и Георгий Гаранян) теперь можно узнать из новой книги «Джаз. Детская энциклопедия», которую написала Нелли Закирова — телевизионный журналист, создатель и организатор фестивалей «Царь-Джаз», «Крошка-Джаз», «Играем джаз с Георгием Гараняном», руководитель программы «Популяризация джаза и классической музыки среди детей и молодёжи».

В финале первого отделения оркестр Георгия Гараняна подарил зрителям под их бурные аплодисменты попурри из любимой всеми комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» где звучали ставшие уже практически народными темы Александра Зацепина в аранжировке Георгия Гараняна: «Остров невезения», «Помоги мне» и, конечно же, «Песня про зайцев».

Антракт переключил внимание зрителей со сцены на паркет фойе: танцоры школы «Танцкласс» зажигательно исполняли линди-хоп и сольный джазовый танец, параллельно объясняя, что это за танцевальные стили, ставшие в России весьма популярными.

По результатам зрительского голосования первое место занял ответ «все молодцы», а второе — юный актёр и участник телепроекта «Голос. Дети» Илья Бортков.

Вторая часть фестиваля была отдана опытным музыкантам, давно и серьёзно заявившим о себе на современной сцене. Неожиданной, весьма эффектной прелюдией к очередному инструментальному сочинению стало танцевальное выступление семейного степ-дуэта — Полины и Игоря Ямпольских — под названием «Body Percussion». Красивую авторскую композицию в стиле «романтический саксофон» исполнили саксофонист Антон Боев и пианист Александр Аноев. Певица Ольга Кляйн (телепроекты «Голос», «Две звезды») в сопровождении «Оркестра Гараняна» передала привет от Эллы Фицджералд, исполнив её «Вокализ». Ведущая фестиваля певица Ирина Линдт исполнила трогательный дуэт с юным коллегой Иваном Золотухиным. Убедительно «искрил» валторной и флюгельгорном и «грувил» на альпийском роге Аркадий Шилклопер. А блюз (на всех трёх инструментах по очереди) ему помогли исполнить солисты оркестра Гараняна, в том числе и Алексей Кузнецов.

Под восторженный возглас «Какая песня без баяна, какой же джаз без…» зрители послушно крикнули «без Гараняна», но ведущий — певец Марк Тишман — пояснил, что эти слова Георгий Арамович обычно произносил перед исполнением хрестоматийного «Каравана». Что, собственно, и случилось. Тут уж все музыканты оркестра высказали всё, что они хотели (а может, и не всё). Аркадий Шилклопер тоже не остался в стороне: влился в ряды духовой секции оркестра. Под финал — что, впрочем, вполне традиционно — прозвучало и соло Игоря Ямпольского на ударных под названием «весь вечер я для вас играл — теперь все слушаем меня». Дирижировал оркестром тромбонист Антти Риссанен (Финляндия).

Вечер получился лёгкий, тёплый и чудесный, как и обещали организаторы: фонд Георгия Гараняна, департамент культуры города Москвы и культурный центр «Москвич».