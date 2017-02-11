КЦ «ДОМ» представит двухдневный фестиваль к 70-летию саксофониста-импровизатора Владимира Чекасина

14 и 15 февраля в московском КЦ «ДОМ» состоится фестиваль, посвященный 70-летию саксофониста-импровизатора Владимира Чекасина. Фестиваль приурочен также к вручению участникам существовавшего в 1972-1986 гг. Трио ГТЧ, известного за пределами бывшего СССР как Ganelin Trio (пианист Вячеслав Ганелин, барабанщик Владимир Тарасов, саксофонист Чекасин), национальной премии Литвы в области культуры и искусства, которое состоится 15 февраля (см. «Полный Джаз 2.0» от 20 декабря 2016).

В прошлом году сам Владимир Николаевич появился в Москве после восьмилетнего перерыва с новыми идеями и проектами, но в посвящённом ему фестивале сам он участвовать не будет. Фестиваль организует его дочь — москвичка Анна Чекасина, сама музыкант-импровизатор с почти 20-летним стажем (скрипка, вокал), автор саундтреков к кинофильмам «Игры Мотыльков» и «Калашников и Спартак» Андрея Прошкина, «Свадьба» Павла Лунгина и др., музыки к целому ряду театральных постановок. Анна активно работает на московской и европейской новоджазовой сцене, участвовала в записи около 20 альбомов разных артистов.

Говорит Анна Чекасина:

— Идея состоит в том, чтобы отдать дань подлинному мастеру синтетического действа и оперативной композиции, и в эти два февральских будних дня собрать сливки московского артистического мира — коллег и единомышленников, последователей и учеников «скромного гения». Тщательно подбирая программу и действующих лиц мероприятий, мы постараемся продемонстрировать работу со звуком, словом, композицией и объектом в лучших традициях шамана и гуру Владимира Чекасина, опираясь на его опыт, и создать живую творческую атмосферу в ДОМе.

14 февраля :

«Музыка» — состав, вдохновленный авторскими темами Чекасина как композитора: Андрей Разин (фортепиано), Юрий Яремчук (саксофоны), Анна Чекасина (скрипка), Алексей Наджаро в (кдавишные), Пётр Талалай (барабаны)

«Объект, слово и звук» — состав, действующий по «писаным законам» Чекасина: Александр Марченко, Нина Климовская, Ольга Лапшина, Алексей Наджаров, Петр Талалай, Анна Чекасина

: «Музыка» — состав, вдохновленный авторскими темами Чекасина как композитора: (фортепиано), (саксофоны), (скрипка), в (кдавишные), (барабаны) «Объект, слово и звук» — состав, действующий по «писаным законам» Чекасина: Александр Марченко, Нина Климовская, Ольга Лапшина, Алексей Наджаров, Петр Талалай, Анна Чекасина 15 февраля:

«Оперативная композиция» — состав, по определению организаторов «оглядывающийся на постановки» Чекасина как режиссёра: вокалист Сергей Старостин, Алексей Круглов (саксофоны), Анна Чекасина (скрипка, вокал), Григорий Сандомирский (фортепиано)

«Отцу» — состав, «воспитанный на проектах юбиляра»: Анна Чекасина и Анатолий Рясов (перформанс-презентация диска «Голоса»)

14 и 15 февраля, КЦ «ДОМ» (начало 20:00): Б.Овчинниковский пер., 26, м. Новокузнецкая, тел. (495)953-7236.