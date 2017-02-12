Швейцарское трио Schnellertollermeier отправляется в четвёртый российский тур

С 15 по 23 февраля в по России будет гастролировать швейцарское трио Schnellertollermeier. Стилистическая направленность их музыки практически не поддаётся определению: ключевыми её особенностями являются умение свободно ориентироваться в неровных ритмических размерах и исполнять по памяти материал, гармоническая сложность которого сравнима с самыми радикальными образцами новой академической музыки. Джаз ли это? Безусловно, в том смысле, что большая часть репертуара предполагает импровизацию солиста и что он волен самостоятельно определять длительность своего соло в рамках понятного остальным «квадрата». Вот только «квадрат» в данном случае – это скорее трёхмерное асимметричное тело…

Трио «Шнеллертоллермайер» названо со здоровой иронией по фамилиям участников, трансформированным в наречия в сравнительной степени. Басист Анди Шнелльманн (Andi Schnellmann) добавил в общую формулу корень «schneller» («быстрее»), гитарист Мануэль Троллер (Manuel Troller) – «toller» («выше»), а фамилия барабанщика Давида Майера (David Meier) и вовсе не нуждается в превращениях, если достаточно просто стилизовать её под соответствующую часть речи. Правда, буквального перевода тут уже не получается, поэтому среди русскоязычных поклонников коллектива возникли целых три трактовки названия. Первая – в стиле переводчиков-сочинителей старой школы, которым важнее было найти в нужном языке готовую кальку, а не передать смысл буквально: «Быстрее, выше, сильнее». Вторая – более искушённая, учитывающая этимологию слова «meier», которым издавна называли наместников правителя, обязанных следить за порядком: «Быстрее, выше, организованнее». И третья — бесшабашно-бессмысленная и, как ни странно, лучше всего передающая смысл происходящего: «Быстрее, выше, Майер». Дело тут не в последнюю очередь и в том, что именно феноменальная работа барабанщика в коллективе бросается в глаза в первую очередь.

Сами музыканты считают, что их творчество – это, цитата, «просто музыка без компромиссов». На момент основания коллектива в 2006-м году каждому из музыкантов едва исполнилось по двадцать, что в современной Европе – почти ученический возраст, если речь идёт о действительно оригинальных, авторских экспериментах. Хорошее тому подтверждение – первый альбом группы, «Holz». Выпущенный в 2008-м году, сегодня он не упоминается (!) в официальной дискографии группы и распространяется только среди по-настоящему упёртых фанатов после долгих и неприятных переговоров – по той простой причине, что сами музыканты считают его ни много ни мало «ошибкой молодости», свидетельством всё ещё продолжающегося поиска и подверженности чужим влияниям.

Сегодня Schnellertollermeier смешивают импровизацию за пределами стилей, жёсткий джаз в духе Джона Зорна времён «Naked City» и брутальные формы авант-рока. В том, что получается, достаточно шума, чтобы в определённые моменты называть происходящее нойзом; достаточно энергии, чтобы прибегать к популярному и всё объясняющему термину «power trio»; но достаточно и осмысленности, чтобы слушатель захотел именно слушать эту музыку, а не отрываться под неё на танцполе, черпая в происходящем лишь чистую энергию.

Одна из самых удачных характеристик этого материала сравнивает его с классической литературой: дескать, порой надо перечитать определённую сентенцию несколько раз, чтобы понять её; но наконец-то поняв, понимаешь не только её саму — понимаешь нечто большее. Сами же музыканты трио охотно способствуют такому «перечитыванию», порой повторяя одни и те же внешне простые мелодические ходы по нескольку раз, вбивая свои асимметричные и гнутые гвозди в самую глубину слушательского мозга…

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Все трое участников STM много работают и за пределами этого коллектива — в диапазоне от коммерческой поп-музыки до полнейшего авангарда. Подобная универсальность в последние годы — не столько признак всеядности, сколько результат серьёзного образования. Достаточно сказать, что учителем барабанщика Давида Майера был знаменитый Пьер Фавр, а гитарист Мануэль Троллер учился у Фреда Фрита. Сегодня же Троллер, например, может исполнять чистый импров в дуэте с прекрасным барабанщиком Джулианом Сарториусом и помогать в составе Ronin одному из патриархов швейцарского джаза Нику Бёрчу; Майер параллельно работает во вполне традиционно-джазовых проектах вроде Day & Taxi и в шумовом квартете Leon; а Шнеллманн настолько востребован в разнообразных инди-роковых и эстрадных коллективах страны, что даже не ведёт собственного сайта и практически не заглядывает в социальные сети: ему и так есть чем заняться.

О Schnellertollermeier по-настоящему заговорили после второго альбома, «Zorn Einen Ehmer Üttert Stem» (2010). Коллектив стали приглашать на престижные фестивали далеко за пределами Швейцарии, в том числе и в Россию. А в 2015-м вышла третья запись, скромно названная «X», причём взялся за неё ни много ни мало знаменитый лейбл CuneiForm Records. Среди персональных благодарностей в буклете появились имена российских продюсеров: три состоявшихся к тому моменту тура группы по России явно добавили ей уверенности в своих силах. Структура этого альбома свидетельствует о полноценной зрелости группы, способной и желающей работать концептуально: краткие композиции вроде «Backyard Lipstick», длительность которых едва превышает две минуты, соседствуют здесь с монументальной сюитой «X», звучащей больше двадцати.

Тур 2017 года — четвёртое в истории STM российское пришествие. Для музыки, которая при необходимости быть описанной одним словом скорее будет названа «авангардом», чем ещё как-то, даже простое возвращение в далёкую и непростую страну — уже признак качества. А четвёртое — это гарантия того, что в своей стилистической нише этот коллектив среди самых лучших.

Ах да, и ещё: коллектив разыгрывает по одной футболке с символикой последнего альбома в каждом из городов тура среди тех покупателей, кто купит билеты заранее. Мелочь, а приятно.

Состав группы: Andi Schnellmann (бас-гитара), Manuel Troller (гитара), David Meier (ударные)

Расписание тура:

15 февраля — Санкт-Петербург, JFC Jazz Club (ул. Шпалерная, 33). XXII Фестиваль гитарного джаза. 20:00. Цена билетов – 500-700 руб.

16 февраля — Архангельск, Молодёжный театр им. А.Панова (ул. Логинова, 9). 19:00. «Джазовые сезоны в Молодёжном театре». Цена билетов – 750 руб. Справки по тел. 215-888

18 февраля — Воронеж, книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а ТЦ «Петровский пассаж», тел. +7 (473) 233-19-28). 19:00. Цена билетов – 500-700 руб.

19 февраля — Самара, Центр социализации молодёжи (ул. Куйбышева, 131). Цена билетов 350-600 руб. Справки по телефону 8 (960) 808-69-53.

20 февраля — Протвино, ДК «Протон» (ул. Ленина, 8). Цена билетов: 300-600 руб. 20:00. Справки по телефонам +7 (926) 422-04-88 и +7 (916) 485-50-58.

21 февраля — Ижевск, ДС «Интеграл» (ул. Студенческая, 7). 20:00. Цена билетов: 300-500 руб. Детали и билеты онлайн на сайте культпросвет18.рф

22 февраля — Москва, КЦ ДОМ (Б.Овчинниковский пер., 24, с.4). 20:00. Цена билетов: 500-700 руб. Билеты онлайн на сайте отделкультуры.рф:

23 февраля — Калининград, музыкальный бар Dreadnought (ул. Генделя, 5). 20:00. Цена билетов — 400-1000 руб. Справки по тел. 99-26-06, 75-03-29

ВИДЕО: Schnellertollermeier «Live at Schaffhauser Jazzfestival 2015»



Тур организован при поддержке швейцарского совета по культуре Pro Helvetia и Fondation Suisa.