Фотограф Павел Корбут: впечатления о фестивале вокального джаза Jazz Voices

С 7 по 11 декабря 2016 в Москве проходил 22-й международный фестиваль вокального джаза «Джазовые голоса». Среди восьми вокалистов — участников фестиваля были представители России, Белоруссии, США.

Здесь представлены отдельные фотографии из объёмных фоторепортажей каждого дня фестиваля, сделанных мной и моими коллегами.

С подробными материалами о фестивале можно ознакомиться на сайте «Джаз Арт клуба», который организовал «Джазовые голоса».

День первый: 7 декабря 2016, джазовый клуб «Эссе».

Арт-директор фестиваля Александр Эйдельман открыл фестиваль и представил первых участников: Александру Надеждину (Москва), Дениса Давыдова (Москва) и Эндрю Макфаддена (США) — солистов оркестра «Московский джаз» п/у Федора Ляшкевича.

Оркестр «Московский джаз» под управлением Фёдора Ляшкевича, солирует Эндрю Макфадден (фото © Павел Корбут)

День второй: 8 декабря 2016, джазовый клуб «Эссе».

Во второй день выступили четыре участника фестиваля: Денис Давыдов (Москва), Катерина Анохина (Белоруссия), Эдвард Тосуниди (Москва) и Ирина Родилес (Москва).

Эдвард Тосуниди и квартет Одиссея Богусевича в составе: Одиссей Богусевич — ф-но, Александр Соколов — гитара, Григорий Мальян — контрабас, Арнольд Гороховский — ударные (фото © Павел Корбут)

День третий: 9 декабря 2016, джазовый клуб «Эссе».

В третий день выступили два участника фестиваля: Константин Седовин (Архангельск) и Анастасия Лютова (Москва).

Константин Седовин и квинтет Тима Дорофеева в составе: Александр Гуреев — тенор- и сопрано-саксофон, Алексей Подымкин — ф-но, Вартан Бабаян — ударные, Тим Дорофеев — гитара, Денис Шушков — контрабас (фото © Павел Корбут)

День четвёртый. 10 декабря 2016, Центральный Дом журналистов.

В четвёртый день на сцене концертного зала Домжура выступили два участника фестиваля: Ирина Родилес (Москва), Константин Седовин (Архангельск) и Анастасия Лютова (Москва).

Александр Эйдельман открывает четвертый день фестиваля (фото © Павел Корбут)

Финальный день. 11 декабря 2016, джазовый клуб «Эссе».

В пятый день состоялся фестивальный jam session с выступлениями участников и гостей фестиваля, всего 10 вокалистов. Аккомпанировало музыкантам ритмическое трио в составе: Алексей Беккер — ф-но, Владимир Кольцов-Крутов / Григорий Мальян — бас, Михаил Фоченков — ударные.

Фотографии гостей фестиваля, выступивших на джеме, предоставлены Еленой Беловой.