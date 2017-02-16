Джаз-фестиваль «Тромбоны здесь» представит в Екатеринбурге троих из ведущих российских тромбонистов

27 и 28 февраля в Екатеринбурге на двух концертных площадках пройдёт фестиваль «Тромбоны здесь», который организаторы именуют также «Дни тромбона».

27 февраля в джазовом клубе Everjazz прозвучит камерная программа, в которой будут представлены хэдлайнеры-тромбонисты. А 28 февраля в концертном зале им. Маклецкого состоится Гала-концерт, на котором к хэдлайнерам присоединится джазовый оркестр Виталия Владимирова. Известный уральский тромбонист выступил идейным вдохновителем и руководителем фестиваля:

— Сольный тромбон в джазе у нас явление нечастое… по сравнению с фортепиано, саксофоном и ударными, к примеру. Искусство джазового тромбона мало представлено в России. А вместе с тем у нас есть блестящие исполнители серьёзного международного уровня. Очень хочется начать представлять тромбоновую музыку у нас на Урале. И Екатеринбург, по моему убеждению — лучшее для этого место. Город прогрессивный, с интересом к новому и огромными творческими ресурсами. Хочется каждый год собирать тромбоновый мини-фест и приглашать новых исполнителей, чтобы создавать с ними свежие программы.

Хэдлайнерами фестиваля станут музыканты из числа ярчайших современных джазовых тромбонистов России.

Сергей Долженков, многократный лауреат международных джазовых фестивалей, работающий с российскими и зарубежными музыкантами, с 2015 года играет в оркестре Игоря Бутмана. Благодаря неповторимому стилю игры — в частности, Сергей разработал технику одновременного исполнения на тромбоне мелодии, басовой линии, ритма и гармонии — инструмент Сергея способен звучать как целый ансамбль.

Алевтина Полякова — успешная джазвумен и творческая «хулиганка», избравшая для себя в джазе как основной инструмент именно тромбон (впрочем, она также играет на сопрано-саксофоне и поёт). Сыграла не одну сотню концертов в составе известнейших российских джазовых коллективов: Биг-бэнда Игоря Бутмана и «Академик-Бэнда» Анатолия Кролла. Свободолюбивая солистка и виртуозный импровизатор, в 2013 г. по приглашению великого джазового пианиста и композитора Хёрби Хэнкока (Herbie Hancock) Алевтина Полякова принимала участие в концерте, посвященном празднованию второго Международного Дня джаза: в том году центральное празднование, каждый год перемещающееся по странам и континентам, проходило в Стамбуле. Как лидер собственного ансамбля и солист успешно выступала в Эстонии, Италии, США.

— Человек сам создаёт себе мир, какой он хочет. И видит себя, своё отражение в нём. Конечно, не везде все принимают с распростёртыми объятиями, но знаете, этому моему миру все очень открыты, его воспринимают… И да, мне это приятно. Я очень благодарна всем этим так щедро принимающим нас людям.

Биг-бэнд Виталия Владимирова — сильный джазовый оркестр современной музыки, стиль которого не похож на клише и стереотипы традиционного бэндового музыкального письма. Яркий, монолитный, самобытный состав, который играет, по их определению, «свободно, независимо, нежно, гордо, по-своему».

28.02, гала-концерт фестиваля: КЗ им. Маклецкого (ул. Первомайская, 22). Бронирование билетов по тел: 8(912)227-4734 и в городских зрелищных кассах: 222-7000.