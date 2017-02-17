К 75-летию композитора Юрия Маркина «Круглый Бенд» представит альбом его биг-бэндовых крупных форм

7 марта в культурном центре «ДОМ» состоится презентация нового альбома саксофониста Алексея Круглова и его оркестра «Круглый Бенд», записанного при участии валторниста Аркадия Шилклопера. Двойной альбом «On a Large Scale» («Крупным планом»), изданный московский лейблом Fancy Music, представляет музыку ветерана отечественного джаза — композитора Юрия Маркина, и приурочен к его 75-летию.

Алексей Круглов — из аннотации к альбому:

— Юрий Иванович Маркин — один из ведущих отечественных композиторов и джазовых пианистов. Обрел известность на джазовой сцене в середине 60-х гг. как контрабасист нашумевшего в те годы ансамбля — квартета Алексея Козлова / Александра Пищикова, который играл ладовый джаз с элементами свободной импровизации. Маркин экспериментировал в этой стилистике и до создания квартета Козлова-Пищикова. В начале 60-х молодой импровизатор играл на фортепиано в стиле основателя новой музыки Сесила Тейлора, причём не зная о его существовании!

Джазовые занятия Маркин совмещал с учебой в Московской консерватории в классе знаменитого композитора Родиона Щедрина. С того времени и по сей день Юрий Иванович активно и плодотворно работает в поисках единства в смежных видах и жанрах. Хорошо известны его джазовые оперы (например, по «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова, «Преследователю» Хулио Кортасара и др.) и программы оркестровых и ансамблевых джазовых версий музыки классиков — Петра Чайковского, Александра Бородина, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Жоржа Бизе и многих других.

Двойной альбом, выходящий в дни 75-летнего юбилея мэтра, можно назвать поистине историческим. Прежде всего потому, что он представляет произведения крупной формы, отображая работу Юрия Ивановича в направлении, построенном на стыке академической музыки и джаза. Его композиторский язык близок стилистике новаторов разных времён и направлений — Александра Бородина, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского, Клода Дебюсси, Гюнтера Шуллера, Гила Эванса, — а идеи Маркина о создании симфонической формы для джазового оркестра предстают самобытным явлением, выражающим стремление художника идти по оригинальному композиционному пути. Юрий Маркин стоит в ряду отечественных титанов джазовой композиции — Юрия Чугунова, Германа Лукьянова. Каждый из них работает в русле собственной системы, но при всей полярности их творческих взглядов, эти три выдающиеся личности придают российскому джазу новое художественное значение, где симфонические принципы Маркина занимают наиважнейшее место, ведь аналогов созданию джазовых произведений крупной формы у нас в стране почти нет. Мы сердечно благодарны меценатам и всем, кто помогал в создании и реализации грандиозного проекта с музыкой выдающегося композитора современности Юрия Ивановича Маркина!

ДАЛЕЕ: подробности об альбоме и о программе концерта оркестровой музыки Юрия Маркина 7 марта, билеты, ВИДЕО

В альбоме представлены пять произведений Юрия Маркина, и они будут исполнены на концерте. Приглашенный гость проекта — феноменальный музыкант и композитор Аркадий Шилклопер, один из ярчайших валторнистов мира.

Программа концерта:

Концерт для трубы «Посвящение Евгению Савину». Солисты — Салман Абуев и Рост Кочетов.

Симфония № 2 для джаз-оркестра «Памяти Юрия Саульского»

Концертино для валторны «Посвящение Аркадий Шиклоперу». Солист — Аркадий Шиклопер

Концерт для тенор-саксофона с джаз-оркестром «Памяти Станислава Григорьева». Солист — Олег Грымов.

Концерт для рояля «Посвящение Алексею Наджарову». Солист — Алексей Наджаров

Гости проекта: Аркадий Шилклопер — валторна, Салман Абуев — труба, Олег Грымов — тенор-саксофон.

Оркестр «Круглый Бенд»: Алексей Круглов — альт-саксофон, Ольга Сорокина — альт-саксофон, Анатолий Осипов — тенор-саксофон, Антон Котиков — тенор-саксофон, Георгий Горбов — баритон-саксофон; трубы — Антон Захаров, Юлия Маликова, Рост Кочетов, Максим Дуров; тромбоны — Федор Сенчуков, Максим Пиганов, Андрей Савеличев, Вячеслав Кейзеров; Андрей Башев — туба; Алексей Наджаров — ф-но; Денис Шушков — контрабас; Пётр Ившин — ударные.

7 марта, КЦ «ДОМ» (начало 20:00): Б.Овчинниковский пер., 26, м. Новокузнецкая, тел. (495)953-7236.

Стоимость билетов: 400 руб. в предварительной продаже в офисе, 500 руб. онлайн и 600 руб. в день концерта.

ВИДЕО: «Круглый Бенд» Алексея Круглова играет Вторую симфонию Юрия Маркина для джаз-оркестра «Памяти Юрия Саульского». Часть 4. Соло: Антон Котиков (тенор-саксофон)

Москва, Еврейский культурный центр, 29.04.2014









