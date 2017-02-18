Певица Анна Бутурлина и её «Джаз в двух действиях»: как это было

17 февраля в концертном зале Центрального Дома художника прошёл концерт «Джаз в двух действиях», который певица Анна Бутурлина готовила как свой «камбэк» — возвращение на сцену после перерыва в несколько месяцев, связанного с рождением второй дочери. Хотя на самом деле Анна после рождения ребёнка уже выступала и в проектах Анатолия Кролла, и с оркестром им. Олега Лундстрема, и много где ещё — это действительно её первый большой сольный концерт с тех пор, как певица ушла, так сказать, «в декрет».

Концерт готовили давно, готовили очень серьёзно — речь и о продюсерской работе команды Андрея Солдаткина, вылившейся в давно заслуженный Бутурлиной аншлаг и даже переаншлаг (люди сидели в зале даже на ступеньках лестниц!), и о собственно музыкальном труде. Труд приложили все: и сама Анна Бутурлина, её постоянный музыкальный партнёр — пианист Алексей Беккер, и работающая с ней в последнее время одна из лучших московских ритм-секций — басист Макар Новиков и барабанщик Александр Зингер. Была подготовлена обширная программа, два отделения — те самые «Два действия» из названия концерта. В первом отделении звучали песни на русском языке, причём из самых разных источников: из советских кинофильмов, из мультиков, даже из репертуара рок-группы «Моральный кодекс»… Объединял этот песенный материал один важный параметр: те, кто писал его (в 50-е, 60-е, 70-е и так далее), хорошо знали и любили джаз, и в их композиторской работе пусть исподволь, но проглядывали джазовые элементы.

Анна Бутурлина и Алексей Беккер, которые сделали все аранжировки для новой программы, в сущности, не осовременили этот материал: они просто выявили эти джазовые элементы, вынесли их на поверхность. Анне и её музыкантам оставалось только исполнить материал максимально выразительно — что и было исполнено: всё-таки на отечественной сцене сейчас мало найдётся равных Бутурлиной в глубоком проникновении в материал — и в умении подать его аудитории не только максимально музыкально, но и максимально артистично. Учитывая, что она сейчас работает в Театре Стаса Намина — именно как артист музыкального театра! — это и не удивительно; но при этом на российской джазовой сцене такой уровень артистического представления материала — редкость, и безусловная заслуга Анны Бутурлиной то, как упорно и последовательно она шла именно к такой подаче материала, работая над ней годами.

«Джаз в двух действиях», Москва, Центральный Дом художника, 17.02.2017 Алексей Беккер, Анна Бутурлина, Макар Новиков, Александр Зингер. Фото © Кирилл Мошков, «Джаз.Ру»

В концерте участвовали два специальных гостя. Первым, в первом «действии», был Даниил Крамер. С ним Бутурлина исполнила «Песенку о хорошем настроении» Анатолия Лепина на стихи Вадима Коростелёва. Симптоматично, что в оригинале, прозвучавшем в первом после «эпохи разгибания саксофонов» советском фильме, где был широко представлен джаз — «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова (1956) — это был наименее джазовый номер. Юная Людмила Гурченко спела там бодрый эстрадный фокстротик в типичной эстрадной аранжировке тех лет, хотя и сыгранной джаз-оркестром Эдди Рознера. У Бутурлиной же, напротив — как и во всём концерте — джазовая природа материала была доведена до максимальной концентрации, не в последнюю очередь благодаря неожиданному эпизоду, в ходе которого между ударной установкой Александра Зингера и роялем Даниила Крамера развернулась забавная дуэль — вот только рояль выступал не в своей обычной роли, а как перкуссионный инструмент.

Во втором отделении тоже был специальный гость — тоже пианист и тоже народный артист России, бэндлидер, в оркестре которого два десятилетия назад началась профессиональная деятельность юной джазовой вокалистки: Анатолий Кролл. Второе отделение было полностью посвящено джазу. Американскому джазу. Джазовым стандартам, что уж там греха таить. И это, по общему свидетельству, тоже было великолепно: Анна показала, что и стандартный англоязычный репертуар в её руках подвластен такому же глубокому проникновению и такой же проникновенной, артистичной передаче, как и отечественный.

ДАЛЕЕ: продолжение отчёта о концерте «Джаз в двух действиях» и ещё ВИДЕО!

В заключение хочу привести мнение слушателя. Автор этой записи в Facebook — архитектор, но музыке не чужд и сам играл в молодости на ударных инструментах; однако, как он сам признаётся, с творчеством Бутурлиной раньше он не был знаком…

…Поражает, насколько уверенно и тактично, нежно и остроумно музыканты существуют (и сосуществуют) на сцене. Певица как будто с ленивым наслаждением дегустирует каждую ноту, наслаждается каждым вдохом и извлекаемым звуком. Она подобна айсбергу, который безмятежно и уверенно бороздит океан, являя миру только десятую часть своего потенциала.

А как виртуозно подобран и аранжирован репертуар! В первом отделении только отечественные песни — уже сами по себе замечательные, но Анна своим исполнением так вдохнула в них новую жизнь, так душу свою вложила, что они прозвучали как совершенно новые авторские композиции. Второе отделение полностью посвящено американскому джазу и не менее восхитительно. Даже название подобрано прямо в точку — «Джаз в двух действиях»: иногда действительно напоминает театральный перформанс — у музыкантов и особенно у Анны артистичность почти зашкаливает (в самом хорошем смысле).

Отзываться можно только в самой превосходной степени. Всем неравнодушным к музыке настоятельно рекомендую не пропустить это чудесное явление — Анна Бутурлина и её верное трио рыцарей-виртуозов… Дмитрий Туманов

ВИДЕО: Анна Бутурлина — «Летающие лошади» (Сергей Никитин, из мультфильма «Большой секрет для маленькой компании», 1979).

«Джаз в двух действиях», Москва, Центральный Дом художника, 17.02.2017. Алексей Беккер — ф-но, Макар Новиков — бас, Александр Зингер — ударные.









