Нью-йоркский саксофонист Билл Сакстон отправляется на гастроли по России и Беларуси

20 февраля нью-йоркский саксофонист Билл Сакстон (Bill Saxton) начинает тур по Российской Федерации и Республике Беларусь, который продлится до 2 марта. Концерты и мастер-классы гастрольного тура организованы генеральным консульством США в Санкт Петербурге и петербургским музыкальным агентством Cherry&Music. Билл Сакстон будет выступать с санкт-петербургским трио пианиста Алексея Черемизова (Михаил Фоминых — контрабас, Артём Теклюк — ударные инструменты).

Уильям Эдвард Сакстон (р. 28.05.1946) родился и вырос в нью-йоркском районе Гарлем, между 147 и 146 улицей — рядом с легендарными залами «Савой» и «Аполло», где выступал весь цвет нью-йоркского джаза, в том числе и его кумир Коулман Хокинс. Сакстон начал играть в подростковом возрасте — сначала, под влиянием записей Чарли Паркера, на альт-саксофоне, а в 30 лет перешёл на тенор. Среди его первых учителей были саксофонист Фрэнк Фостер и трубач Кларк Терри. В 1973 г. 27-летний Сакстон окончил Консерваторию Новой Англии в Бостоне по классу кларнета, композиции и аранжировки. Он играл во множестве джазовых стилей, от свинга до фри-джаза, но к 1970-м окончательно остановился на хардбопе в традиционной манере. Он участвовал в турах «джазовой дипломатии» Госдепартамента США в Западной Африке, странах Карибского бассейна и Японии, работал в оркестрах Дюка Эллингтона и Каунта Бэйси, в 1979 г. вошёл в состав ансамбля барабанщика Дэнни Ричмонда, известного по многолетней работе с контрабасистом-композитором Чарлзом Мингусом. Позднее Билл играл в биг-бэнде барабанщика Чарли Персипа. Многие годы Сакстон каждую пятницу выступал в одном из последних остававшихся в Гарлеме очагов джазовой жизни — Nick’s Jazz Pub. А в 2006, когда Гарлем стал постепенно выходить из прежнего трущобного состояния и джазовая жизнь в историческом афроамериканском районе начала оживляться, Билл осуществил свою мечту, открыв в Гарлеме на Западной 133 улице собственный клуб Bill’s Place, выдержанный в традициях классических гарлемских джаз-клубов прошлого. Билл — хранитель и носитель гарлемской джазовой традиции, и в этом качестве его жизнь представляла организация, которая занимается сохранением этой традиции: Музей Джаза в Гарлеме.

Расписание российско-белорусских гастролей Билла Сакстона и Трио Алексея Черемизова :

20 февраля — Великий Новгород, КЦ «Диалог», 19:00

Великий Новгород, Б. Московская, д. 37/9.

Великий Новгород, Б. Московская, д. 37/9. 21 февраля — Великий Новгород, творческая встреча со студентами факультета иностранных языков

22 февраля — Псков, Драмтеатр им. Пушкина, 19:00

24 февраля — Калининград, клуб «Лондон», 21:00

26 февраля — Санкт Петербург, Филармония джазовой музыки, 19:00

27 февраля — Петрозаводск, Карельская государственная филармония, 19:00

1 марта — Санкт-Петербург, мастер-класс в Музыкальном техникуме им. М.Мусоргского, 13:00

2 марта — Минск, Дворец Ветеранов 19:00, Минский джаз-клуб 22:00.

ВИДЕО: Билл Сакстон и Трио Алексея Черемизова в московском джаз-клубе «Эссе», 2014

