Пионер джаз-рока и фьюжн — гитарист Ларри Кориелл (1943-2017)

Как сообщила поздним вечером 20 февраля пресс-служба фирмы грамзаписи Savoy Jazz, 19 февраля в Нью-Йорке скоропостижно скончался гитарист Ларри Кориелл (Larry Coryell). Он умер во сне в гостиничном номере: 73-летний музыкант находился в Нью-Йорке на гастролях. Ещё 17 и 18 февраля он отыграл два шоу в знаменитом джаз-клубе Iridium, ставшие последними выступлениями в его жизни.



Кориелла называли первопроходцем джаз-рока и фьюжн в гитарной игре: в 60-е годы прошлого столетия он был среди первых гитаристов, соединявших в единой новой стилистике влияния электрического звука и плавающей звуковысотности рок-музыки, угловатую и острую фразировку чикагского гитарного блюза и монотонно-острую ритмику кантри с разработанными электрогитаристами джаза 1940-50-х годов методами приложения импровизационного языка бибопа /пост-бопа к игре на электрической гитаре. Впрочем, джаз-рок и фьюжн оказались только одной из глав в творчестве Ларри: он изумительно играл также и на традиционной акустической гитаре, а его стилистический диапазон простирался от академической музыки до чистого джаза.

Ларри Кориелл родился 2 апреля 1943 года в городе Галвестон, штат Техас, но вырос на крайнем Северо-Западе США, в штате Вашингтон. Музыкой он начал заниматься с раннего детства, играл на фортепиано и на гитаре (акустической, а позже и на электроинструменте), подростком играл в рок-н-ролльных группах в городке Якима среди отрогов Каскадного хребта. Потом был Сиэтл, где Ларри учился на журналиста в Университете штата Вашингтон, и игра в самой популярной группе города The Dynamics. В 1965 г. Кориелл переехал в Нью-Йорк, где сразу же попал в квинтет известного джазового барабанщика Чико Хэмилтона (там он сменил в должности гитариста венгерского эмигранта-новатора Габора Сабо) и дебютировал с этим коллективом в грамзаписи (альбом Хэмилтона «The Dealer», 1966). В Нью-Йорке Кориелл стал одним из основателей группы The Free Spirit, которую считают одной из первых групп джаз-рокового движения: на самом деле это был любительский джазовый коллектив, который благодаря опыту Кориелла в рок-звучаниях сразу же заметно «потяжелел» в звуке.

Первый альбом этой группы «Out Of Sight And Sound» пользовался определенным успехом в Нью-Йорке, но концертов она дала считанные единицы, и в 1967 г. Кориелл покинул её, чтобы записываться с другой молодой звездой — вибрафонистом Гэри Бёртоном, с которым тоже разрабатывал своеобразную версию прото-фьюжн — соединение джаза, рок-ритмов и кантри.

ВИДЕО: Ларри Кориелл и Гэри Бёртон играют пьесу «General Mojo’s Well-Laid Plan» в Берлине, 1967



ДАЛЕЕ: продолжение биографии Ларри Кориелла

К 1969 г. джаз-роковая стилистика в игре Ларри окончательно оформилась: он записал «крышесносящий» альбом «Spaces» вместе с британским гитаристом Джоном Маклафлином, который в это время играл у Майлза Дэйвиса и тоже разрабатывал возможности электрических звучаний в джазовой импровизации. Альбом, как считают специалисты, предвосхитил большинство идей, разрабатывавшихся гитаристами в джаз-роке и фьюжн 1970-х гг. В том же 1969 г. Кориелл создал собственную группу Foreplay, в которую вошёл также пианист Майк Мэндел, с которым он играл ещё в Сиэтле. К 1972 г. группа разрослась, стала называться Eleventh House и выпустила несколько джаз-роковых альбомов, лучшим из которых считается первый — «Introducing the Eleventh House».

В 1975 г. Кориелл внезапно отказался от электрического инструмента и погрузился в эксперименты с акустической гитарой, играя в интересных дуэтах и трио с другими гитаристами (среди которых были Филип Катерин, Эмили Ремлер, Джон Маклафлин и Джон Скофилд). В 1979-м сотрудничество с Маклафлином переросло в знаменитое трио с суперзвездой фламенко-гитары Пако де Лусией, но Кориелл совершил с этим трио только один короткий тур — нараставшие персональные проблемы (злоупотребление алкоголем, от которого он полностью отказался только к концу прошлого столетия) привели к тому, что в трио его сменил Эл ДиМеола, и два легендарных концертных альбома трио выпустило без Кориелла.

ВИДЕО: John McLaughlin, Larry Coryell, Paco De Lucía — Meeting of the Spirits (1979)



В середине 1980-х Ларри вернулся к электрогитаре и фьюжн-звучаниям, и более четверти века соблюдал в своих выступлениях интригующий баланс между джаз-роком, джазом, фламенко и классической музыкой (интересно, что в середине 1980-х Кориелл выпустил, например, два альбома со своими интерпретациями музыки Игоря Стравинского).

ВИДЕО: 2007, сольное выступление Ларри Кориелла с акустической гитарой



В октябре 2016 на лейбле Cleopatra Records вышел его последний прижизненный альбом «Barefoot Man: Sanpaku», а на 2 июня намечен релиз альбома «Seven Secrets», записанного составом возрождённой группы Eleventh House, с которой Ларри планировал этим летом отправиться на гастроли. При этом он продолжал работать над композиторскими работами в области академической музыки: в последние годы он написал несколько опер, литературной основой которых стали романы «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого, а также «Улисс» Джеймса Джойса.

Не могу не завершить биографический очерк на личной ноте. Кориелл много раз бывал в России, выступал в Москве и других городах (вот, например, репортаж с его выступления 2004 г.). В ноябре 2014 вашему корреспонденту в качестве ведущего концерта довелось представлять Ларри и его ансамбль на сцене фестиваля GG Jazz в Краснодаре, а затем мы провели вечер за ужином, беседуя обо всём на свете. Кориелл был умным, начитанным, неравнодушным и очень открытым человеком. Общение с ним не вылилось в интервью, о чём я жалею до сих пор, но осталось в памяти как одно из самых важных впечатлений целого десятилетия…

ВИДЕО: Трио Ларри Кориелла (басист Виктор Бэйли и барабанщик Ленни Уайт) на фестивале «Триумф джаза» в Москве, 2006, съёмки телеканала «Культура»

