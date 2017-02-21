Легенда советского джаза гитарист Николай Громин (1938-2017)

17 февраля 2017 в Копенгагене скончался легендарный гитарист советского джаза Николай Громин. Ему было 78 лет. Музыкант жил в столице Дании с начала 1980-х гг., переехав в североевропейскую страну в связи с созданием семьи с подданной Датского королевства.

Николай Громин (Нестеров) родился в Москве 1 октября 1938 г. Его образование и основная работа долго не были связаны с музыкой: в 1963 он окончил Институт народного хозяйства (ныне РЭУ им. Плеханова), впоследствии дорос до учёной степени кандидата экономических наук. Тем не менее джаз был важнейшей частью его жизни: Громин принадлежал к поколению джазменов, выдвинувшихся на первые роли в советском джазе в начале 60-х. Ещё в институтской самодеятельности он одним из первых в Москве играл современный джаз на электрогитаре, в 1961 г. с ансамблем пианиста Вадима Сакуна выступал на джаз-фестивале в Таллине. Осенью 1962 г. он был в составе первого советского «джазового десанта» на зарубежном джазовом фестивале — в Варшаве на Jazz Jamboree-62 в секстете Вадима Сакуна с участием молодых Алексея Козлова (ещё на баритон-саксофоне) и Андрея Товмасяна на трубе.

СЛУШАЕМ: секстет Вадима Сакуна на Jazz Jamboree-62 играет пьесу Алексея Козлова «Осенние размышления».

Соло: Николай Громин (гитара), Алексей Козлов (баритон-саксофон), Вадим Сакун (фортепиано).



Николай Громин выступал на эпохальных Московских фестивалях джаза 60-х, зафиксировавших творческий подъём послевоенного советского джазового поколения.

На пластинке «Джаз-65», записанной в студии уже после Московского джаз-фестиваля 1965 г., было три трека в исполнении квартета Николая Громина (Михаил Цуриченко — альт-саксофон, Алексей Исплатовский — контрабас, Владимир Журавский — ударные).

СЛУШАЕМ: квартет Николая Громина играет его авторскую пьесу «Коррида»



ДАЛЕЕ: продолжение биографии гитариста Николая Громина — дуэт с Алексеем Кузнецовым, альбомы на «Мелодии», переезд в Копенгаген и приезды в Москву

В 60-х Громин играл также в составе квартета альт-саксофониста Георгия Гараняна, с которым также много выступал на зарубежных фестивалях. В начале 70-х создал дуэт с более молодым гитаристом Алексеем Кузнецовым, просуществовавший полтора десятилетия.

Дуэт записал два виниловых альбома: «Джанго» («Мелодия», 1978) и «Десять лет спустя» («Мелодия», 1988), которые в 1999 г. были переизданы на CD лейблом Boheme Music под названием «Верные друзья».

Один из ведущих советских джазовых критиков Алексей Баташёв писал в статье для буклета этого переиздания:

…В 1978 году «Мелодия» записала их первый долгоиграющий диск, да ещё с американским репертуаром, что в пору расцвета застоя было настоящей сенсацией. Меня попросили написать аннотацию, это тоже стало необъяснимым дебютом. Вскоре состоялся памятный «Фестиваль Советской Эстрадной и Джазовой Музыки», там с джазом было строго, дуэт исполнил песенку Тихона Хренникова из фильма «Верные друзья», номер попал на сборную пластинку, и никто не мог предположить, насколько символическим оказался его титул. Дуэт — единственный ансамбль, который сохранился с той богатырской эпохи. Творчество обоих «гитарных сердец» (так они назвали себя в автографе на вышедшем сольнике) шло вдоль биографических параллелей. В середине 60-х у обоих родилось по сыну и соответственно по музыкальному посвящению этому событию. У Громина это называлось «Здравствуй, Иван», у Кузнецова — «Алёша». В преддверии своих серебряных свадеб оба сделали новые приношения, но уже по женским адресам. У Алексея появилась пьеса «Елена и Маргарита» (вместо имени Мастера он поставил имя дочери), у Николая — пьеса «Карэн» (посвященные знали, что ударение приходилось не на второй слог, как в армянском мужском, а на первый, как в датском женском). Вот тут и было расхождение. В начале 80-х Николай переехал в Копенгаген, но каждую осень оказывался в Москве — повидать маму, близких, поиграть с Кузнецовым, что всегда походило на беседу двух долго не видевшихся друзей. А рассказывать им было что. Кузнецов стал душой концертов «Джаз плюс джаз» в Олимпийской деревне, у него почти каждый год выходило по пластинке. Громину довелось играть в легендарном [европейском] бэнде Тэда Джонса, участвовать в Западноберлинском джаз-фестивале, Кузнецову — в экзотическом джаз-фестивале в Бомбее. Громин собрал свой ансамбль и получил постоянную работу в одном из копенгагенских джаз-клубов […] Громин вошел в число первых гитаристов Дании, Кузнецова каждый год избирали лучшим гитаристом нашей страны. И оба ждали встречи друг с другом. Десять лет спустя после первого альбома они записали второй…

СЛУШАЕМ: Алексей Кузнецов и Николай Громин «Blues for Valery», из альбома «Спустя десять лет» (ВФГ «Мелодия», 1989)



Кстати, в самом первом выпуске нашего издания — оно называлось ещё не «Полный Джаз», а просто «Обзор джазовой жизни» — осенью 1998 г. мы писали об одном из нечастых приездов Николая Громина на Родину!

Одно из самых запомнившихся выступлений Николая Громина в Москве в современную эпоху состоялось на фестивале «Джаз в саду Эрмитаж» в августе 2004 г. Там и были сделаны первая и последняя фотография этого очерка.







