Рядом с джазом. Санкт-петербургская группа Billy’s Band даст два больших концерта в Москве

2 и 3 марта в Центральном Доме художника санкт-петербургская группа Billy’s Band даст два больших концерта с разными программами и специальными гостями. В первый день будет представлена программа «Игры в Тома Уэйтса» при участии ведущего актёра «Театра наций» Евгения Ткачука, во второй — «Весенний алкоджаз» с выдающимся петербургским джазовым барабанщиком Егором Крюковских.

Выпустив в прошлом году седьмой студийный альбом «Слегка», Billy’s Band снова подтвердили, что уверенно чувствуют себя на самых разных музыкальных территориях: если предыдущий диск был выполнен в рок-стилистике, то здесь петербургский ансамбль (поющий контрабасист Билли Новик, гитарист Андрей Резников и саксофонист Михаил Жидких, играющий также на фортепиано) сделал интересную попытку создания джазового материала на русском языке. В записи некоторых треков альбома участвовали петербургские джазовые инструменталисты — участники антрепризы «Звёзды санкт-петербургского джаза», с которой Билли Новик одно время гастролировал как джазовый вокалист: пианист Андрей Зимовец, барабанщик Егор Крюковских (спевший также забавный скэт в одной из пьес), контрабасист Николай Затолочный, — а также московский трубач Пётр Востоков.

Для мартовских концертов группа подготовила специальные программы. Говорит лидер группы Билли Новик, для которого адаптация песен, сценического и поэтического образа американского поющего поэта и актёра Тома Уэйтса к российской ментальности стала начальным импульсом к созданию собственной группы на рубеже 1990 и 2000-х гг.:

— Это будут две принципиально разные программы.

Первая, 2 марта, «Игры в Тома Уэйтса», на мой взгляд, может стать интересной не только музыкальной, но и театральной Москве, всем тем, кто испытал разочарование в современном театре и готов к восприятию свежих и необычных форм сценического действа. Это работа — премьера нашего сотрудничества с драматическим актером Евгением Ткачуком, нашим другом и идейным партнёром.

3 марта — наша особая гордость, программа «Весенний Алкоджаз» выдержанная в стилистике прокуренного барного джаза с легким весенним прищуром. По сути — все актуальные хиты группы Billy’s Band в сегодняшнем понимании того, что мы называем сегодня термином «Романтик-алкоджаз из Петербурга». Старые и новые песни о жизни обычного человека в красивом и холодном городе. На этот раз мы выступим в компании одного из самых ярких джазменов Петербурга, человека хорошо знакомого джазовому сообществу Москвы — барабанщика Егора Крюковских.

С Егором мы знакомы уже много лет, плотно сотрудничаем как в концертной деятельности, так и в записи трёх последних альбомов. Мне кажется, что мы стали хорошо понимать юмор друг друга, и музыка отлично получается.

В некотором смысле этот концерт — генеральная репетиция записи нашего одноименного студийного лайва, который мы планируем провести в присутствии зрителей 5 марта в Петербурге.

2-3 марта, ЦДХ (Крымский вал, 10). Начало концертов в 20:00. Справки по тел. +7(499)238-1955, кассы ЦДХ +7(499)230-3442.

Билеты от 900 руб в кассе ЦДХ и на сайте ponominalu.ru.

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2 марта «Игры в Тома Уэйтса»

3 марта «Весенний алкоджаз»

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