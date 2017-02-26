26 февраля 2017: 100 лет джазовой грамзаписи!

Сегодня, 26 февраля — столетие джазовой грамзаписи. 100 лет назад в этот день была записана самая первая грампластинка, на которой звучала игра джазовых музыкантов.

Дата, конечно, условная. В этот день 100 лет назад пластинка была только записана, вышла она позже — 7 марта 1917. Мало того, настоящие джазовые музыканты — афроамериканский квартет Versatile Four — записывались на пластинку уже в 1916 г., но их запись долгое время не была издана. Известная джазовая легенда гласит также, что прославленного нью-орлеанского трубача Фредди Кеппарда приглашали записаться ещё в 1915, но он отказался: он считал, что другие музыканты смогут, послушав пластинку, «украсть его музыку». Поэтому мы считаем первой джазовой пластинкой именно записанную 26 февраля 1917 и выпущенную 7 марта того же года пластинку фирмы Victor с каталожным номером 18255.

На первой стороне был записан «новелти» — номер, вызывавший интерес чем-то «новеньким», удивляющим публику. В данном случае в пьесе «Livery Stable Blues» элементов novelty было сразу три. Во-первых, и у публики это вызывало огромный восторг, три духовых инструмента — кларнет, труба (точнее, ещё не современная труба, а старомодный корнет) и тромбон — трижды за три минуты звучания этой стороны пластинки изображали «звуки извозчичьего двора»: голоса, соответственно, петуха, лошади и осла. Во-вторых, музыканты были родом из Нью-Орлеана и умели, хотя и не импровизируя, а только слегка варьируя мотив, играть нечто похожее на новейшую модную музыку с юга США — джаз. Они владели основой раннего джазового стиля — блюзовой формой. И в-третьих, они удачно имитировали звучания чёрных джазовых ансамблей, при этом не слишком далеко выходя за пределы более привычных белому большинству танцевально-водевильных звучаний.

На оборотной стороне пластинки был записан ещё один танцевальный номер под названием «Dixie Jass One-Step», впоследствии вошедший в репертуар многих ансамблей традиционного джаза под названием «Original Dixieland One-Step».

Пластинку записали музыканты квинтета под громким названием Original Dixieland ‘Jass’ Band, то есть «Настоящий «джасс»-ансамбль из Южных Штатов». Запись была сделана в Нью-Йорке, на 12 этаже здания компании Victor Talking Machine по адресу Западная 38-я улица, дом 46, а постоянной работой ансамбля были выступления в Reisenweber’s Café, модном ресторане на 8-й авеню близ Коламбус-Сёркл. Кстати, это примерно то место на карте Нью-Йорка, где сейчас находится здание организации «Джаз в Линкольн-Центре»!

Странный, но общепризнанный факт: первую джазовую пластинку записали не афроамериканцы, а белые музыканты, молодые (от 20 до 28 лет) выходцы из Нью-Орлеана. Справедливости ради отметим, что они были не совсем «настоящие» белые, то есть не англосаксы, а стоявшие чуть ниже по социальной лестнице (но значительно выше афроамериканского меньшинства) американцы итальянского и кельтского происхождения. Барабанщик Тони Сбарбаро был из семьи переселенцев с Сицилии, и для удобства англоговорящей аудитории он часто писал свою фамилию как Спарго. С Сицилии были родом и родители трубача (точнее, корнетиста) Ника ЛаРокка. Пианист Генри Рагас, кларнетист Ларри Шилдс и тромбонист Эдвин «Папаша» Эдвардс были ирландского и уэльского происхождения.

Самым известным среди них впоследствии стал Ник ЛаРокка — увы, не только по чисто музыкальным показателям: он «прославился» довольно резкими расистскими заявлениями, отрицал роль афроамериканцев в истории джаза, да и вообще приписывал создание джаза как вида музыки лично себе.

Члены ODJB, как считается, владели джазовой стилистикой довольно приблизительно — они вообще-то начинали в духовых оркестрах, в том числе в марширующем оркестра «Папы Джека» Лэйна. Попав в Чикаго с гастрольным ансамблем нью-орлеанского барабанщика Джонни Стайна, они обнаружили, что в воздухе витает интерес к новым ритмам с Юга. Им хотелось на волне это начинающейся общенациональной популярности музыки «джасс» или «джаз» воспользоваться модными звучаниями и попасть на работу в дорогие рестораны, так что они, вместо возвращения в Нью-Орлеан после гастролей, создали собственный ансамбль — и это желание исполнилось. В историю ансамбль вошёл под своим окончательным названием, которое фиксируется с конца 1917 г. — Original Dixieland Jazz Band. Он просуществовал с 1916 по 1925 г., неоднократно меняя состав, а в 1930-е остававшиеся в живых участники его первых составов предпринимали на волне оживления интереса к ранней истории джаза попытки восстановления группы для разовых выступлений.

Слушаем ту самую первую пластинку с записью темы «Livery Stable Blues», распроданную в те годы, как считается, тиражом не менее одного миллиона экземпляров. И делаем в уме поправку на то, что до первой коммерчески выпущенной записи подлинно джазового афроамериканского джазового ансамбля — King Oliver and his Creole Jazz Band — оставалось ещё почти шесть лет…



К 100-летию первой джазовой грамзаписи Смитсоновский институт американской истории опубликовал на своём сайте уникальную звуковую киносъёмку, сделанную, вероятнее всего, в 1936 г. для киножурнала новостей (такие подборки новостных роликов показывали в кинотеатрах перед основным фильмом до распространения телевидения). Киноленту и звук восстановили киноархивисты Марк Кантор и Боб ДеФлорес. На ленте воссоединившиеся участники Original Dixieland Jazz Band, которым было уже 45-50 лет (только пианист Рагас, умерший во время эпидемии «испанки» 1919 г., был заменён их земляком по имени Джей Расселл Робинсон), изображают процесс «механической» звукозаписи перед раструбом механического записывающего устройства. В то время электрический процесс звукозаписи уже повсеместно вытеснил старую технологию, но для киносъёмки «воссоздания подлинных событий» кинодокументалисты 30-х тщательно восстановили вид и устройство звукозаписывающей студии 1917 года, когда съёмка со звуком была ещё невозможна (звуковое кино изобрели только в 1927 г.).







