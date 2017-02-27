Объявлено расписание концертных прослушиваний конкурса молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-Voice-2017»

Как мы уже сообщали, в Москве с 13 по 16 марта пройдёт I первый международный вокальный джазовый фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-Voice-2017», который представляют Российская Академия музыки им. Гнесиных при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Национального фонда поддержки правообладателей и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Автор проекта — председатель творческой секции джазовой музыки Союза московских композиторов, руководитель оркестрового класса кафедры инструментального джазового исполнительства РАМ им. Гнесиных народный артист России Анатолий Кролл.

27 февраля оргкомитет конкурса объявил расписание концертных прослушиваний фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-Voice-2017».

ДАЛЕЕ: полное расписание концертных прослушиваний фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-Voice-2017»

День первый. Концертное прослушивание №1

13 марта, понедельник, 11:00 — 15:00

(Большой зал Училища им. Гнесиных)

ВЗРОСЛЫЕ, СОЛИСТЫ — 1

Первое отделение

1. Квасов Вячеслав (2002), Москва, ДМТ «Домисолька»

2. Язева Полина (2001), Москва

3. Кобзева Анастасия (2001), Ставропольский край, ст. Незлобная, ДМШ №1

4. Кислякова Дарья (2001), Москва, ДМШ им. Глиэра

5. Цалабенок Елизавета (2001), МО, Ломоносовская школа «Зеленый-Мыс»

6. Хачатрян Ваге (2001), Москва, ДМШ им. Гершвина

7. Багарякова Арина (2001), Москва

8. Соколова Анастасия (2001), Ярославль

9. Голубева Софья (2001), Москва, ДМШ им. Дунаевского

10. Иванова Анастасия (2001), Челябинской обл., Снежинск, ДМШ им. Чайковского

Второе отделение

11. Заякина Арина (2000), Екатеринбург, Свердловское музучилище им. Чайковского

12. Плоскарева Валерия (2000), Екатеринбург, училище им. Чайковского

13. Аликберова Анита (1999), Москва, ДМШ им. Дунаевского

14. Кривозубова Виктория (1999), Челябинск, Студия современного творчества VivArt

15. Поднебеснова Ольга (1999), Москва, ДМШ им. Гершвина

16. Зыкунова Инна (1999), Москва, Вокальная cтудия Светланы Прушинской

17. Еремина Александра (1999), Екатеринбург, училище им. Чайковского

18. Меркульева Лада (1998), Челябинск, ЮУрГИИ им. Чайковского

19. Чобану Даниела (1998), Москва, ДМШ им. Дунаевского

20. Горевая Екатерина (1998), Москва, ДМШ им. Дунаевского

Третье отделение

21. Селезнева Ксения (1998), Ярославль, музучилище им. Собинова

22. Шарафетдинов Динар (1998), Казань, муз. колледж им. Аухадеева

23. Вильданова Камила (1998), Уфа, Училище искусств

24. Мингалева Полина (1998), Москва, ГМУЭДИ

25. Салихова Марьям (1998), Москва, РАМ им. Гнесиных

26. Родная Анастасия (1997), Москва

27. Балабанов Константин (1997), Екатеринбург, Свердловский колледж искусств и культуры

28. Литвиненко Ольга (1997), Москва, ДМШ им. Дунаевского

29. Казарян Лусине (1997), Москва, Московский Государственный Институт Культуры

30. Трибуль Екатерина (1997), Москва, Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства

День второй. Концертное прослушивание №2

14 марта, вторник, 11:00 — 15:00

(Малый зал Училища им. Гнесиных)

ДЕТИ, СОЛИСТЫ

Первое отделение

1. Хабарова Алиса (2010), МО, Ломоносовская школа «Зеленый Мыс»

2. Трофимова Елизавета (2008), Москва, ДМШ им. Гершвина

3. Хармич Ева (2008), Москва, ДМШ им. Гречанинова и ДМШ им. Кабалевского

4. Сакаева Руфина (2008), Челябинск, ДШИ № 1

5. Мостовяк Марьяна (2007), Москва, ДМШ им. Дунаевского

6. Федотова Виктория (2007), МО, Ломоносовская школа «Зеленый Мыс»

7. Катеринчук Екатерина (2006), Москва, ДМШ им. Стасова

8. Москаленко Екатерина (2006), МО, Ломоносовская школа «Зеленый Мыс»

9. Черенкова Дарья (2005), Москва, ДМТ «Домисолька»

10. Кагермазова Карина (2005), Москва, ДМТ «Домисолька»

Второе отделение

11. Петрова Юнна (2004), Санкт-Петербург, J&M school

12. Частникова Ксения (2004), Москва, ДМШ им. Глиэра

13. Антонян Виктория (2004), Москва, ДМШ им. Дунаевского

14. Петрова Мария (2004), Москва, ДМШ им. Дунаевского

15. Шумилова Мария (2004), Москва, ДМТ «Домисолька»

16. Дмитриева Варвара (2003), Москва

17. Переверзева Дарья (2003), Ростов-на-Дону, ДМШ им. Чайковского

18. Бортков Илья (2003), Москва

19. Даффи Алис-Маргарет (2003), Москва, Вокальная cтудия Светланы Прушинской

20. Мостовяк Александра (2003), Москва, ДМШ им. Дунаевского

Третье отделение

21. Балашова Дина (2003), Москва

22. Ландарь Вера (2003), Ростов-на-Дону, ДМШ им. Чайковского

23. Бештоева Дарина (2003), Москва, ДМШ им. Дунаевского

24. Кабирова Кира (2003), Челябинск, Студия современного творчества «VivArt»

25. Меркульева Алла (2003), Челябинск, ЮУрГИИ им. Чайковского

26. Салапина Виктория (2003), Москва, ДШИ им. Калинникова

27. Бавыкина Татьяна (2002), Белгород, ДМХШ

28. Кузьмичева Дарья (2002), Чувашия, Чебоксары

29. Коновалова Екатерина (2002), Москва, ДМШ им. Гершвина

30. Болдарева Александра (2002), Ростов-на-Дону, Школа искусств

День второй. Концертное прослушивание №3

14 марта, вторник, 18:00 — 23:00

(Большой зал Академии им. Гнесиных)

ВЗРОСЛЫЕ, СОЛИСТЫ — 2

Первое отделение

1. Ковалева Мария (1997), Ростов-на-Дону, Ростовский Колледж Искусств

2. Булкина Екатерина (1996), Москва, Высшая школа музыки им. Шнитке (РГСУ)

3. Данилова Юлия (1996), Екатеринбург, Свердловское музыкальное училище им. Чайковского

4. Бардина Марина (1995), Московский педагогический государственный университет

5. Сидоренко Юлия (1996), Москва, РАМ им. Гнесиных

6. Челях Лейла (1995), Москва, Московский государственный институт культуры

7. Попова Юлия (1995), Москва, Московский государственный институт культуры

8. Манилова Алла (1995), Ростов-на-Дону, РГК им. Рахманинова

9. Орлова Анна (1995), Москва

10. Гизатуллин Марат (1994), Москва

11. Оганесян Ребека (1994), Москва, Московский государственный институт культуры

12. Диденко Анна (1993), Санкт-Петербург Международная академия музыки Елены Образцовой

13. Скляров Юрий (1993), Москва, Московский государственный институт культуры

Второе отделение

14. Цветкова Татьяна (1993), Москва, эстрадно-джазовый колледж «Консорт»

15. Нянькина Мария (1992), Москва, Московский Институт телевидения и радиовещания «Останкино»

16. Николаева Ирина (1992), Москва, Государственная Классическая Академия им. Маймонида

17. Толмачева Наталья (19992), Москва

18. Бенько Анастасия (1991), Москва, Российская академия музыки им. Гнесиных

19. Власенко Константин (1991), Ярославль

20. Рапопорт Илья (1991), Москва, Институт Современного Искусства

21. Вакеев Степан (1991), Уфа, Уфимское училище искусств (колледж)

22. Гарт Эмиль (1990), Москва

23. Чекстер Софья (1990), Ростов-на-Дону

24. Думаева Асият (1990), Москва, МГИК

25. Виняр Лада (1989), Ярославль, ЯГПУ им. Ушинского

26. Хуснуллин Азат (1989), Москва, РАМ им. Гнесиных

Третье отделение

27. Пальчикова Ксения (1989), Абакан, Музыкальное училище Хакасского Государственного Университета им. Катанова

28. Корс Катерина (1988), Москва

29. Ермолова Любовь (1987), Воронеж

30. Сафина Ася (1987), Уфа

31. Ильина-Корчагина Наталья (1985), Москва, ЭДК «Консорт»

32. Разакова Малика (1985), Москва, ГИТИС

33. Анохина Екатерина (1985), Москва, Эстрадно-джазовый Колледж «Консорт»

34. Сладкова Ольга (1985), Самара, Самарская Государственная Академия Культуры и Искусств

35. Дмитришина Наталья (1984), МО, Ломоносовская школа «Зеленый Мыс»

36. Квартальнова Мария (1983), Москва, МКИМ

37. Чапская Надежда (1983), Москва, ГКА имени Маймонида

38. Кречет Оксана (1982), Москва, Вокальная cтудия Светланы Прушинской

День третий. Концертное прослушивание №4

15 марта, среда, 18:00 — 22:30

(Большой зал Академии им. Гнесиных)

АНСАМБЛИ — дети и взрослые

Первое отделение (ДЕТИ)

1. Хор (20 чел.), рук. Балева Анастасия, Москва, ДМШ им. Дунаевского

2. ВА (4 чел.), (Антонян, Петрова, Бештоева, Мостовяк), Москва, ДМШ им. Дунаевского

3. ВА (2 чел.), (Мостовяк А. + Мостовяк М.), Москва, ДМШ им. Дунаевского

4. ВИА (2 чел.), (Антонян + Григорян), Москва, ДМШ им. Дунаевского

5. ВА (8 чел.), (Замолоцких, Кадыров, Дубович…), Москва, ДМШ им. Гершвина

6. ВА (4 чел.), (Огнева, Коновалова, Титова, Петросян), Москва, ДМШ им. Гершвина

7. ВИА (5 чел.), Jazz kids Junior, Санкт-Петербург, ДШИ-19

Второе отделение (ВЗРОСЛЫЕ — вокальные ансамбли)

8. Хор Jazz Friends (20 чел.), рук. Сидоркович Владимир, Москва, МКИМ

9. Хор (12 чел.), рук. Толстая-Бубнова Надежда, Москва, Московский государственный институт культуры

10. Хор (25 чел.), рук. Бойко Надежда и Сандракова Светлана, Москва, Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики»

11. ВА (5 чел.) QUEENtet, Москва, ГКА Маймонида

12. ВА (5 чел.) Квинтет Ч, Москва

13. ВА (3 чел.) The Cup Of Music, Москва

14. ВА (2 чел.) (Тихонова, Ильина) Санкт-Петербург, J&M school

Третье отделение (ВЗРОСЛЫЕ — вокально-инструментальные ансамбли)

15. ВИА (6 чел.), рук. Синеглазова Клементина, Санкт-Петрбург, ДШИ 19

16. ВИА (6 чел.), Kind of Yellow, рук. Рузняев Андрей, Москва, ГКА Маймонида

17. ВИА (5 чел.), Solo Mates, Москва, Государственное Музыкальное Училище Эстрадного и Джазового Искусства, РАМ им. Гнесиных

18. ВИА (4 чел.), MFJ Collective, рук. Сидоренко Юлия, Москва, РАМ им. Гнесиных

19. ВИА (2 чел.), (Муравьев — Рыков), Москва, РАМ им. Гнесиных

День первый. Концертное прослушивание №1 — 13 марта, понедельник, 11:00 — 15:00 (Большой зал Училища им. Гнесиных) ВЗРОСЛЫЕ, СОЛИСТЫ — 1 (смотреть .pdf / скачать .docx)

День второй. Концертное прослушивание №2 — 14 марта, вторник, 11:00 — 15:00 (Малый зал Училища им. Гнесиных) ДЕТИ, СОЛИСТЫ (смотреть .pdf / скачать .docx)

День второй. Концертное прослушивание №3 — 14 марта, вторник, 18:00 — 23:00 (Большой зал Академии им. Гнесиных) ВЗРОСЛЫЕ, СОЛИСТЫ — 2 (смотреть .pdf / скачать .docx)

День третий. Концертное прослушивание №4 — 15 марта, среда, 18:00 — 22:30 (Большой зал Академии им. Гнесиных) АНСАМБЛИ — дети и взрослые (смотреть .pdf / скачать .docx)

Все подробности на сайте Российской Академии музыки им. Гнесиных