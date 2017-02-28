Испанский гитарист-импровизатор Анхель Онтальва в российской столице с московскими музыкантами

В конце февраля и начале марта на московской и питерской импровизационных сценах проходит много мероприятий, в которых участвует хорошо известный в России испанский гитарист-импровизатор Анхель Онтальва (Ángel Ontalva), в том числе ряд концертов в обеих столицах в компании с самыми разными российскими музыкантами и актёрами. Это и совместный перформанс с «Пластическим театром PosleSlov» 25 февраля в пространстве «Собор», и трио с известными московскими импровизаторами, участниками ансамбля Goat’s Notes — Марией Логофет и Петром Талалаем в «Доме Культуры» 2 марта. Анхель также примет участие в фестивале «СОН» 5 марта в клубе Ypsilon с Алексеем Кругловым, Юрием Яремчуком и другими известными музыкантами.

ВИДЕО: Ángel Ontalva Mundo Flotante «Leilya»



А 6 марта в клубе «Китайский Летчик Джао Да» под патронажем московского пианиста-импровизатора, лидера Goat’s Notes и «Ансамбля Средиземноморской Деконструкции» Григория Сандомирского Анхель Онтальва представит необычный проект — импровизационное гитарное трио, в которое, помимо Анхеля, войдут блестящий фри-джазовый гитарист из Грузии Гурам Мачавариани, известный своим участием в радикальном фри-дуэте Critical Mass, и один из ведущих московских блюзовых гитаристов Владимир Русинов. Сложно предсказать, во что выльется это взаимодействие, но, учитывая опыт и мастерство участников, следует ожидать действительно яркого события.

Не менее интересным предстанет и второе отделение концерта, в котором на сцене к Анхелю Онтальве присоединится ансамбль Surfing Dog — основанная известными московскими импровизаторами-авангардистами Григорием Сандомирским и Владимиром Кудрявцевым группа, объединяющая известных музыкантов различной стилистики и играющая свободно-импровизационный фьюжн, в основе которого лежат методы спонтанного музицирования. При помощи необычного сочетания инструментов участники Surfing Dog добиваются удивительных звуковых и стилистических контрастов — от гитарно-органной мощи и авангардного сёрфа в духе Naked City до изысканных эмбиентных ландшафтов со скрипкой, гитарой и бас-кларнетом. Участие Анхеля Онтальвы сделает выступление Surfing Dog ещё более непредсказуемым и интересным.

Состав: Мария Логофет (скрипка), Владимир Русинов (гитара), Григорий Сандомирский (орган), Андрей Бессонов (бас-кларнет), Гурам Мачавариани (бас), Петр Талалай (барабаны); специальный гость — Анхель Онтальва (гитара).

6 марта, 20:00, веранда клуба «Китайский Летчик Джао Да». Вход 300 ₽.

ДАЛЕЕ: полный список концертов, контактная информация, ВИДЕО

2 марта — Дом Культуры, 19:00, вход свободный, состав Онтальва-Логофет-Талалай

5 марта — клуб Ypsilon в течение дня, в рамках фестиваля СОН, см. программу. Состав: Онтальва — Чичилин — Яремчук — Храмцевич — Курило.

6 марта — Китайский Летчик Джао Да, 20:00, вход 300 ₽. Ángel Ontalva guitar trio | Surfing Dog & Ángel Ontalva.

8 марта — галерея XXI век, 17:00, вход 200 ₽. Состав: Онтальва — Медведев — Якушенко — Балашов. Вечером: арт-студия «Это не здесь», после 19:30 , вход 199 ₽. Состав: Онтальва — Борисов — Рекк.

ВИДЕО: Ángel Ontalva в магазине музыки «Дом культуры» (Москва), октябрь 2016









