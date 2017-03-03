В «Импровизации нового века» выступит швейцарский контрабасист Лука Сисера и его ансамбль Roofer

12 марта в Еврейском культурном центре на Никитской им. Ральфа Гольдмана в рамках джаз-гостиной Михаила Митропольского «Импровизация нового века» выступит ансамбль Roofer (Швейцария), который возглавляет контрабасист и композитор Лука Сисера (Luca Sisera). Концерт проходит при поддержке швейцарского совета по культуре Pro Helvetia.

В составе ансамбля — пять музыкантов: кроме лидера-контрабасиста, это Михаэль Егер (Michael Jaeger) — тенор-саксофон, кларнет; Маурус Тверенбольд (Maurus Twerenbold) — тромбон; Ив Тейлер (Yves Theiler) — фортепиано и Михи Штульц (Michi Stulz) — барабаны.

Группа работает в направлении соединения композиторских форм современного авторского джаза и свободной импровизации. Композиции Луки Сисеры — четко выверенные по форме, с контрастными образами, построенными на идеальном взаимодействии музыкантов. Музыканты играют весьма современно, но одновременно проявляют крепкое знание джазовой традиции. «Джаз.Ру» после их выступления на Днях джаза Владимира Резицкого в Архангельске (осень 2016) назвал их музыку «явно укоренённой в джазовой традиции, но сильно обогащённой умными европейскими композиторскими элементами».

Лука Сисера родился в 1975 г., окончил Школу музыки в Люцерне. В течение 10 лет музыкант был одним из самых востребованных басистов швейцарской джазовой сцены, гастролируя в качестве сайдмена во многих группах джазовой (и не только!) направленности. В основу собственного проекта Луки, получившего название Roofer, легли композиции, написанные во время его работы в Нью-Йорке в 2013 г.

Музыканты группы — известные европейские импровизаторы, регулярно концертирующие в различных странах Европы, Северной Америки, Африки, Азии, выступающие в многочисленных проектах со звездами джаза. Так, саксофонист Михаэль Егер — артист прославленного швейцарского лейбла Intakt, сотрудничает с Грегом Осби (Greg Osby), Томом Рэйни (Tom Rainey), Акселем Дорнером (Axel Dorner). А среди тех, с кем работал пианист Ив Тейлер — звёзды европейского и американского джазового авангарда Александер фон Шлиппенбах и Сильви Курвуазье, Ансамбль Roofer нередко выступает с представителями других искусств, появляется в совместных проектах в визуальной области, работает с художниками, танцорами, актёрами.

В Москве коллектив представит новый альбом «Prospect», вышедший на известном британском лейбле Leo Records. Гостем вечера станет их московский друг — саксофонист и композитор, один из ярких представителей новой волны импровизационной музыки в России саксофонист Алексей Круглов.

12 марта, 19:00: Еврейский культурный центр на Никитской им. Ральфа Гольдмана, ул. Б. Никитская, 47, стр. 2 (м. Баррикадная / Краснопресненская), тел. (495)787-4560, (495)787-4567 (билеты онлайн на сайте ЕКЦ)

Цена билета: 1000 рублей. Для студентов и пенсионеров скидка 50%.

ВИДЕО: трейлер альбома «Prospect»









