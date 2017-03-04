«Петербург-Концерт» продолжает цикл «Вечеринок с Владимиром Фейертагом» посвящением Телониусу Монку

10 марта в Санкт-Петербурге состоится очередная встреча цикла «Джазовых вечеринок с Владимиром Фейертагом» в Доме Кочневой на набережной Фонтанки. Музыкант, которому посвящена эта встреча — гениальный джазовый пианист и композитор Телониус Монк (1917-1982).

Мировая музыкальная общественность не сразу признала заслуги Монка в области развития джаза. Выходец из небогатой семьи, так и не получивший систематического музыкального образования, он создал собственный оригинальный стиль, благодаря которому при жизни его называли авангардистом и примитивистом. Его манера игры была не совсем характерна для джаза: музыка была «рваной», изобиловала большим количеством мелодических скачков. Тем не менее, его композиции, как «Round Midnight», «Ruby My Dear», «Straight, No Chaser», «52nd Street Theme» и десятки других вошли в золотой фонд джазового репертуара; их играли и играют тысячи джазовых музыкантов по всему миру.

В Доме Кочневой пьесы из наследия Монка будет играть трио: Антон Боярских (тромбон), Николай Сизов (фортепиано) и Николай Затолочный (контрабас), а Владимир Фейертаг, как всегда, сопроводит концерт интереснейшим рассказом.

Концерты цикла «Джазовая вечеринка с Владимиром Фейертагом» в зале особняка на Фонтанке проходят уже третий год. Огромное обаяние и безусловный авторитет автора проекта — ведущего российского джазового музыковеда и историка джаза Владимира Борисовича Фейертага — привлекают настоящих звёзд современного отечественного джаза. Дружеская атмосфера творческого общения, яркие и ироничные комментарии ведущего, полностью акустический формат исполнения (без звукоусиления) — всё это делает проект уникальным. Все присутствующие могут задавать вопросы исполнителям и выражать свои эмоции во время концерта и после его окончания: это приветствуется.

10 марта, Дом Кочневой (наб. реки Фонтанки, 41, метро «Гостиный двор», тел. +7(812)310-2987). Начало концерта в 19:00.

Билеты (700₽) в кассе Дома Кочневой или на сайте «Петроконцерта».