В Россию едет оркестр традиционного джаза 1920-30-х годов Bratislava Hot Serenaders из Словакии

25 марта в московском Доме Кино состоится концерт прославленного словацкого оркестра Bratislava Hot Serenaders. Музыканты из Братиславы, столицы Словакии — не новаторы и не консерваторы: они реконструкторы, их творческая задача — стилистически точное воспроизведение джазовых стилей 1920-30-х гг., эпохи, когда джаз был популярной танцевальной музыкой позитивного, энергичного звучания. В Москве они выступят в рамках европейского тура с материалом нового альбома «Lonely Melody». Другие концерты российской части тура состоятся в Санкт-Петербурге (Академическая капелла, 22 марта), Пушкине Ленинградской обл. (Дом молодёжи в Царском селе, 24 марта) и Обнинске Калужской обл. (Дворец культуры, 26 марта). Тур проходит при поддержке посольства Словацкой республики в России и Словацкого института в Москве.

Оркестр был основан в 1992 г. С тех пор его состав практически не менялся. Восемнадцать музыкантов-энтузиастов объединяет непоколебимая любовь к традиционной джазовой стилистике, а именно «горячему джазу» — танцевальной музыке, которая прибыла в Европу из Америки в двадцатые годы прошлого столетия.

Говорит Милош Станчик, вокалист и менеджер оркестра:

— Мы пытаемся через музыку передать атмосферу довоенного периода, тот оптимизм, которым было пропитано всё вокруг. В наш новый диск и одноименную программу «Одинокая мелодия» вошли песни и музыка знаменитых оркестров Пола Уайтмана, Флетчера Хендерсона, Жана Голдкетта. Центральный трек альбома — запись оригинальной версии 1924 г. «Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина, в которой солирует наш пианист и аранжировщик Ладислав Фанчович.

Организаторы московского концерта сообщают, что «зрителей ждёт уникальное шоу: на сцене оживёт эпоха «Великого Гэтсби». Драйв и заразительная энергия музыкантов в строгих костюмах и блеск солисток оркестра в искрящихся платьях, в обрамлении пышных боа и нитей жемчуга — всё это создаст праздничное настроение и заставит пританцовывать всех присутствующих в зале».

Вот как «Джаз.Ру» описывал первое концертное выступление «Братиславских горячих серенадеров» в Москве в ноябре 2009 г.:

…На сцене примерно 1936 год. Перед оркестром установлен единственный старомодный ненаправленный микрофон, к которому при необходимости подходит солист. Весь остальной биг-бэнд (три трубы, тромбон, три скрипки, четыре саксофона, туба, гитара/банджо, фортепиано и барабаны) звучит естественным балансом, в акустике. Музыканты играют на старых моделях инструментов: гитарист — на акустической гитаре со стальным (для пущей громкости) резонатором, и даже барабаны в оркестре исторические, а не современная ударная установка: Вокалисты выходят на авансцену, к микрофону, с совершенно серьёзными лицами (как было принято в довоенной эстраде), почти не улыбаясь, держатся строго и изящно, а девушки из вокального трио (в перьях и шелках, как полагается) дисциплинированно выстраиваются перед единственным микрофоном плечом к плечу, поскольку подобные микрофоны исторически «ловили» только то, что издавало звук непосредственно перед ними. Что играют Bratislava Hot Serenaders? Играют джаз 20-х и начала 30-х гг., причём как «hot» (Эллингтона), так и «sweet» (Пола Уайтмана). Играют словацкие популярные песни 1930-40-х гг. (и немножко чешских), аранжированные в sweet-манере под 20-е годы — причём руководитель оркестра, трубач Юрай Бартош, говорит, что в 40-е в Словакии действительно всё звучало «под 20-е»).

При таком исполнении главная задача современного джазового музыканта — а у большинства оркестрантов есть и параллельная карьера в современном джазе и даже в академической музыке — это «задушить в себе модерниста», то есть играть в точности так, как играли 70-80 лет назад, избавившись от всех более современных приёмов и звучаний. Это крайне непросто, но братиславскому оркестру это удаётся. […] Умение оркестра играть натуральным балансом поражает: казалось бы, за четыре-пять десятилетий всеобщей «микрофонизации» (игры только усиленным звуком) такое умение должно было повсеместно совершенно пропасть. Но это, конечно, дело опыта. Братиславские музыканты — вернее, ядро оркестра — вместе уже полтора десятилетия и постоянно репетируют, у них огромная программа (167 пьес, и все «рабочие», то есть могут быть исполнены в любом концерте без дополнительной подготовки!). Первейший из солистов оркестра — сам лидер, трубач Юрай Бартош, музыкант огромного вкуса и точнейшего стиля; обязательно надо отметить также великолепного кларнетиста и саксофониста, которого зовут Павол Ходя (Pavol Hod’a) — это вообще мастер европейского уровня, обладающий, несмотря на молодость, большим опытом как в академической музыке, так и в различных стилях джаза. Помимо «Серенадеров», Павол играет ещё в полудюжине свинговых и джазовых составов — не только в Братиславе, но и в Брно, Велке-Биловице (там он живёт) и других городах.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРИОБРЕТЕНИЕ БИЛЕТОВ (1000 — 2500 ₽)

25 марта, 19:00, Дом Кино (Васильевская ул., 13 стр. 1, м. Маяковская / Белорусская), справки +7(495)951-6404

ВИДЕО: Bratislava Hot Serenaders









