На Куршской косе в Литве состоится международный конкурс молодых вокалистов «Baltic Voice 2017»

1-5 июля на литовском курорте Юодкранте на Куршской косе состоится международный конкурс молодых вокалистов «Baltic Voice 2017». Куршская коса — уникальное творение человека и природы — в 2000 г. была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Организаторы пишут на отличном русском языке: «На фоне прекрасной приморской природы вы не только сможете показать свой талант, но и познакомитесь с музыкальной культурой разных народов. А в свободное время на природе найдёте места, подобных которым в Европе давно уже не осталось».

Конкурс проводится не только для джазовых вокалистов. Он разделён на два направления: первое — поп / рок / классическая музыка / мюзиклы / танцевальная музыка / r‘n‘b, второе — джаз / блюз / свинг / соул.

Принять участие в конкурсе могут солисты, дуэты, ансамбли; возрастные рамки — от 5 до 27 лет. Все участники исполняют две песни в сопровождении минусовой фонограммы. Солисты могут использовать записанный бэк-вокал, не дублирующий основную мелодию. Дуэты и ансамбли поют без записанного бэк-вокала.

Солисты первого направления (поп, рок и т. п.) разделены на следующие возрастные группы: 5-9; 10-12; 13-15; 16-18; 19-21; 22-27 лет. В этом направлении первая песня — произвольная, вторая — «мировой хит». Для группы 5-9 лет «мировой хит» не обязателен.

Во второй категории (джаз, блюз, свинг, соул) выделены следующие возрастные группы: 5-9; 10-12; 13-15; 16-18; 19-21; 22-27 лет. Здесь обе песни — произвольные.

Ансамбли (до 12 участников) разделены на следующие возрастные группы: 6-12; 13-18; 19-27 лет. Для ансамблей первая песня произвольная, вторая — мировой хит (кроме младшей группы 6-12 лет, для которой мировой хит не обязателен). Для джаз-ансамблей — обе песни произвольные.

Общее время звучания обеих песен — не более 8 минут.

Заявки на участие принимаются до 20 апреля.

ДАЛЕЕ: форма заявки, порядок подачи, отбор, условия участия

Отбор участников:

Заявку на участие, два фото участников и копию паспорта нужно прислать по электронной почте до 20 апреля 2017 г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ (скачайте себе и заполните)

Нужно прислать также 2-3 примера песен участника (ссылка на YouTube или mp3 файлы). Участникам, которые в прошлом году на конкурсе «Baltic Voice 2016» заняли 1-6 места, примеры песен отправлять не требуется.

Если заявка прошла отбор, до 20-го июня нужно прислать минусовые фонограммы обеих конкурсных песен на электронную почту; это касается только mp3 файлов, а если участник использует более объёмные .wav файлы, тогда их нужно отправить через файлообменник www.wetransfer.com и прислать по электронной почте ссылку на скачивание. В имени файла нужно указать, 1-я это или 2-я песня, а также имя участника и название песни (например: Vasya_Pupkin_1_My_Funny_Valentine.mp3).

Условия участия:

Организационный сбор (путёвка) включает оплату проживания и двухразового питания и на одного участника или сопровождающего лица составляет 200 € (двести евро). Эта сумма покрывает следующие расходы:

гостиница в Клайпеде с бесплатной автомобильной площадкой, Wi-Fi (в Юодкранте конкурсанты будут ездить на автобусе организаторов) или Дом отдыха в Юодкранте — только 1-5 июля 2016 (для участников 2-4-местные номера с удобствами, для руководителей — 2-местные номера); завтрак (со 2 по 5 июля); ужин (с 1 по 4 июля); техническое обслуживание конкурса (звук, освещение и т.д.).

Кроме того, необходимо оплатить взнос участников: солист — 30€, дуэт — 50€, трио или квартет — 70€, ансамбль — по 15€ с каждого участника.

30% от организационного сбора (путёвки) и взноса участника необходимо отправить на указанный ниже счёт до 20 мая 2017 года. После перевода указанной суммы нужно выслать по электронной почтe копию банковского документа.

Остальную сумму можно оплатить на месте при приезде на конкурс.

В случае аннуляции заявки по не зависящим от организаторов причинам, предоплата в размере 30% не возвращается.

Награды

Участникам конкурса присваиваются следующие награды:

Золотой Гран При, серебряный Гран При и бронзовый Гран При (+ денежные призы);

специальный приз Мэра муниципалитета г. Неринга;

звания лауреатов I, II, III степени (I, II, III места) и дипломантов конкурса;

призы организаторов международных фестивалей и спонсоров конкурса;

все конкурсанты получат диплом участника.

Выступления участников по 20-балльной системе будет оценивать международное жюри. В его составе — организаторы международных конкурсов, музыкальные продюсеры, певцы и специалисты по вокалу.

Решение жюри является окончательным и бесповоротным. Критерии оценки — профессионализм, оригинальность и сценический образ.

Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, места решают баллы председателя жюри. В зависимости от количества набранных баллов, может не присуждаться 1 или 2 место, а также присуждаться два первых, вторых или третьих места.

Во время Гала-концерта будут награждаться призеры и дипломанты конкурса. Песни для Гала-концерта отбирают жюри и организаторы конкурса. Их решение является окончательным и бесповоротным.

Члены жюри не оценивают те возрастные группы, в которых участвуют их воспитанники.

Дополнительная информация:

Организаторы оставляют за собой право снимать фото и видео во время конкурса, распространять аудио, видео и фото.

Руководители отвечают за здоровье и безопасность своих конкурсантов.

Заявки на участие в конкурсе предполагает согласие с Положением о конкурсе.

Участники конкурса прибывают за свой счёт. Сообщите, если требуется транспорт из аэропорта и обратно.

Все вопросы, не упомянутые в Положении, решают организаторы конкурса.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в правила конкурса. Участники будут оповещены об изменениях на официальной странице конкурса и в группе конкурса в социальной сети Фейсбук не позднее, чем за неделю до начала конкурса.

Об изменениях конкурсной программы необходимо сообщить организаторам не позднее, чем за неделю до начала конкурса.

Реквизиты для оплаты :

Получатель — организация: Visuomenine organizacija „Lietuciukes“

Код организации: 302304802; адрес организации: Raselės g. 223, Mažeikiai

БАНК: Swedbank AB, адрес: Laisvės g. 17, 89222 Mažeikiai

IBAN: LT197300010113953180

BIC / SWIFT: HABALT22







