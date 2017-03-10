Польский саксофонист и композитор Гжех Пиотровски приезжает налаживать творческие связи в России

19 марта в джаз-клубе «Эссе» впервые выступит польский джазовый саксофонист и композитор Гжех Пиотровски (Grzegorz «Grzech» Piotrowski) с джазовым трио и струнным квартетом. В концерте прозвучат авторские композиции из новейших альбомов Пиотровского «Six Seasons» и «One World».

Гжех Пиотровски — композитор, саксофонист, музыкальный продюсер и аранжировщик, создатель известного польского музыкального проекта World Orchestra, владелец лейбла The Alchemist Records, трижды номинант на премию Fryderyk (аналог Grammy в Польше), лауреат премии «Матеуш» (музыкальная премия им. Матеуша Свенцицкого Третьего канала Польского радио). В творчестве Пиотровского можно услышать элементы классической и этнической музыки, но непременный элемент любого его проекта — джазовые гармонии и импровизационные соло.

Накануне своего концерта в Москве Гжех Пиотровски дал интервью «Джаз.Ру».

Вы известны в Европе и как исполнитель, и как продюсер. Как вам удается объединить эти две роли?

— Сейчас я почти полностью сосредоточен на World Orchestra. Это уникальный и самый сумасшедший проект в моей жизни, и, я надеюсь, на земле. Мы сотрудничаем более чем двумя сотнями музыкантов со всего мира: обмениваемся опытом, играем новую музыку.

Мой продюсерский опыт, который я приобрел, когда работал с теле- и кинокомпаниями, уже в прошлом. (Пиотровски получил широкую известность в Польше благодаря своим музыкальным работам для кинофильмов и телевизионных постановок для Universal, Sony, NORCD, KKV, TVP, TVN, Polsat. — Ред.) Сейчас я выступаю в качестве продюсера, композитора и солиста World Orchestra.

В этом году я уже побывал в Канаде, Норвегии, Чехии, Италии, Германии, далее — Россия, Кабо-Верде, Франция, Литва, Эстония, Болгария — таков план на ближайшие три месяца. Я даю много концептуально разных концертов — как по составу исполнителей, так и музыкально. Я выступаю в качестве солиста, дуэтом, в трио, в квартете. Приглашают меня выступить и в качестве дирижера.

ВИДЕО: Grzech Piotrowski «One World» — трейлер альбома 2014 г.



Кто сильнее всего повлиял на ваше творчество?

— Раньше это были Ян Гарбарек (Jan Garbarek), Бендик Хофсет (Bendik Hofseth), Пат Мэтини (Pat Metheny), но в последние годы я больше увлекся фольклором, классической и этнической музыкой. Самое большое влияние на меня оказал, наверное, Густав Холст и его симфония «Планеты» (симфоническая сюита 1916 г. посвящена планетам Солнечной системы, кроме Земли, про которую композитор писать почему-то не захотел, и Плутона, который открыли позднее. — Ред.).

В 2010 году вы запустили проект World Orchestra с участием музыкантов со всего мира. Расскажите подробнее об оркестре. Как вы выбираете музыкантов?

— Работа с World Orchestra — это постоянное путешествие. Я встречаюсь с разными музыкантами, композиторами, импровизаторами в странах, где я выступаю. Мы общаемся, шутим, выпиваем, они показывают мне самые невероятные места в своих странах — всё это очень вдохновляет на создание новой музыки и сотрудничество с World Orchestra.

Каким был ваш самый интересный исполнительский опыт? Например, самое экзотическое место для концерта…

— Было много прекрасных концертов. Я помню, как получил Гран-при на конкурсе Hoeilaart Jazz Festival (Бельгия) в 1997 году, помню первые концерты World Orchestra, концерт в кратере вулкана в Кабо-Верде… все концерты World Orchestra — это чудо, праздник искусства, жизни. Мы встречаемся на одной сцене с 30-150 талантливыми музыкантами со всего мира. Это действительно очень редкое и уникальное явление в современном мире, где уже сложно кого-то чем-то удивить.

ДАЛЕЕ: продолжение интервью Гжеха Пиотровского, видео, контактная информация, заказ билетов

Совсем недавно я выступал на Ice Music Festival в Норвегии, где я был первым человеком, который играл на саксофоне, сделанном изо льда. Думаю, это самое неординарное живое выступление в моей жизни. Представьте: полночь, минус 18 по Цельсию, а мы играем на улице посреди Гейло (популярный горнолыжный курорт в Норвегии. — Ред.).

Насколько я знаю, вы сейчас работаете над симфонией «Лех, Чех и Рус». Почему вы выбрали этот сюжет?

— Я люблю историю, легенды, славянскую мифологию. Легенда о трех славянских братьях дает возможность представить Польшу во времена ещё до появления христианства. Я искал музыкальные корни, изучая историю славян. Я патриот, но очень открыт для всех народов и разных культур. Я думаю, польские и русские народы очень близки. Я несколько раз выступал в России, меня неизменно принимали тёплыми аплодисментами.

Будучи музыкантом, бэндлидером и композитором, вы также основали концертную сеть Jazz in Poland. Какова цель этой инициативы? Вы считаете, что джазовые музыканты и менеджеры готовы к сотрудничеству?

— Jazz In Poland — это джазовая сеть, которая объединяет польские независимые фестивали и клубы в одну сеть и помогает сотрудничать с международными артистами и агентствами. Наша цель — это обмен. Я думаю, что будущее как раз за международным обменом. Если вы хотите выступать за рубежом, вы должны быть открыты для сотрудничества. Мы сделаем всё для того, чтобы наши гости обрели известность в Польше, но мы в свою очередь ожидаем того же. Это очень просто и честно. Это именно то, что мы сейчас делаем в Москве и Уфе.

На концерте в Москве вы будете играть композиции с нового альбома «Six Seasons». Чего ждать российской аудитории от концерта? Расскажите подробнее об этом альбоме.

— У Яна Якуба Твардовского (польский поэт, боец сопротивления немецкой оккупации, католический священник. — Ред.) есть красивое стихотворение «В Польше шесть сезонов», которое повествует о том, что в Польше гораздо больше времен года, чем в других краях: зима, две весны (ранняя и поздняя), лето и две осени. Эти стихи стали импульсом для завершения концепции, которую я начал разрабатывать ещё в 1999 году, когда был увлечен музыкой импрессионистов. «Шесть сезонов» — это музыкальный импрессионизм, смешанный с джазом, польской этникой. Думаю, что это непростая, но интересная музыка.

Я лечу в Москву, чтобы встретиться с новыми для меня музыкантами. С нетерпением жду, что получится в результате сотрудничества с российскими музыкантами, ведь каждый музыкант вкладывает частичку себя в исполнение.

19 марта, джаз-клуб «Эссе», начало в 21:00. Ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а (м. Новокузнецкая, Третьяковская), тел. +7(495)951-6404. Вход 1200 / 900 ₽.

ЗАБРОНИРОВАТЬ СТОЛИК

ВИДЕО: Grzech Piotrowski & World Orchestra









