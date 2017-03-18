Полный список лауреатов I фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-Voice-2017»

С 13 по 16 марта в Москве проходил I международный вокальный джазовый фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-Voice-2017», который представляла Российская Академия музыки им. Гнесиных при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Национального фонда поддержки правообладателей и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Автор проекта — председатель творческой секции джазовой музыки Союза московских композиторов, руководитель оркестрового класса кафедры инструментального джазового исполнительства РАМ им. Гнесиных народный артист России Анатолий Кролл.

16 марта в концертном зале РАМ им. Гнесиных были объявлены имена лауреатов и дипломантов конкурса. Дипломы лауреатам вручали члены жюри конкурса: старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения РАМ им. Гнесиных Раиса Саед-Шах, преподаватель той же кафедры Ольга Синяева, певица Алина Ростоцкая, преподаватель вокального отделения Московского колледжа импровизационной музыки (МКИМ) Владимир Сидоркович, главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, заведующий кафедрой инструментального джазового исполнительства РАМ им. Гнесиных Валерий Гроховский и председатель жюри — руководитель оркестрового класса кафедры инструментального джазового исполнительства РАМ им. Гнесиных, народный артист РФ Анатолий Кролл.

Затем состоялся концерт лауреатов конкурса, в ходе которого были сделаны фотографии, использованные в этой публикации.

ДАЛЕЕ: полный список лауреатов и дипломантов конкурса «Gnesin-Jazz-Voice-2017»

Категория «Солисты», младшая возрастная группа (7 — 14 лет включительно)

Дипломанты:

Хармич Ева (2008), Москва, ДМШ им. Гречанинова и ДМШ им. Кабалевского

Катеринчук Екатерина (2006), Москва, ДМШ им. Стасова

Черенкова Дарья (2005), Москва, ДМТ «Домисолька»

Дмитриева Варвара (2003), Москва

Переверзева Дарья (2003), Ростов-на-Дону, ДМШ им. Чайковского

Балашова Дина (2003), Москва

III премия:

Шумилова Мария (2004), Москва, ДМТ «Домисолька»

Меркульева Алла (2003), Челябинск, ЮУрГИИ им. Чайковского

Кузьмичева Дарья (2002), Чебоксары

Кагермазова Карина (2005), Москва, ДМТ «Домисолька»

Бештоева Дарина (2003), Москва, ДМШ им. Дунаевского

II премия:

Сакаева Руфина (2008), Челябинск, ДШИ № 1

Бортков Илья (2003), Москва

Петрова Мария (2004), Москва, ДМШ им. Дунаевского

Кабирова Кира (2003), Челябинск, Студия современного творчества «VivArt»

I премия:

Мостовяк Марьяна (2007), Москва, ДМШ им. Дунаевского

Антонян Виктория (2004), Москва, ДМШ им. Дунаевского

Трофимова Елизавета (2008), Москва, ДМШ им. Гершвина

Гран-При

Мостовяк Александра (2003), Москва, ДМШ им. Дунаевского

Категория «Солисты», средняя возрастная группа (15 — 21 год)

Дипломанты:

Трибуль Екатерина (1997), Москва, Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства

Цалабёнок Елизавета (2001), Моск овская обл., Ломоносовская школа «Зеленый Мыс»

обл., Ломоносовская школа «Зеленый Мыс» Заякина Арина (2000), Екатеринбург, музыкальное училище им. Чайковского

Плоскарева Валерия (2000), Екатеринбург, музыкальное училище им. Чайковского

Чобану Даниела (1998), Москва, ДМШ им. Дунаевского

Родная Анастасия (1997), Москва

Меркульева Лада (1998), Челябинск, ЮУрГИИ им. Чайковского

III премия:

Соколова Анастасия (2001), Ярославль

Голубева Софья (2001), Москва, ДМШ им. Дунаевского

Вильданова Камила (1998), Уфа, Училище искусств

Салихова Марьям (1998), Москва, РАМ им. Гнесиных

Балабанов Константин (1997), Екатеринбург, колледж искусств и культуры

II премия:

Квасов Вячеслав (2002), Москва, ДМТ «Домисолька»

Кривозубова Виктория (1999), Челябинск, Студия современного творчества «VivArt»

Казарян Лусине (1997), Москва, Московский Государственный Институт Культуры

I премия:

Хачатрян Ваге (2001), Москва, ДМШ им. Гершвина

Багарякова Арина (2001), Москва, ДМТ «Домисолька»

Селезнева Ксения (1998), Ярославль, училище им. Собинова

Гран-При:

Иванова Анастасия (2001), Челябинская обл., Снежинск, ДМШ им. Чайковского

Категория «Солисты», старшая возрастная группа (старше 21 года)

Дипломанты:

Попова Юлия (1995), Москва, Московский государственный институт культуры

Корс Катерина (1988), Москва

Оганесян Ребека (1994), Москва, Московский государственный институт культуры

Диденко Анна (1993), Санкт-Петербург, Международная академия музыки Елены Образцовой

Бенько Анастасия (1991), Москва, Российская академия музыки им. Гнесиных

Сафина Ася (1987), Уфа

III премия:

Данилова Юлия (1996), Екатеринбург, Свердловское музыкальное училище им. Чайковского

Бардина Марина (1995), Московский педагогический государственный университет

Нянькина Мария (1992), Москва, Московский Институт телевидения и радиовещания «Останкино»

Вакеев Степан (1991), Уфа, Уфимское училище искусств (колледж)

Пальчикова Ксения (1989), Абакан, Музыкальное училище Хакасского Государственного Университета им. Катанова

Дмитришина Наталья (1984), Моск. обл., Ломоносовская школа «Зеленый Мыс»

II премия:

Власенко Константин (1991), Ярославль

Толмачева Наталья (1992), Москва

Гарт Эмиль (1990), Москва

Чапская Надежда (1983), Москва, Государственная Классическая Академия им. Маймонида

I премия:

Сидоренко Юлия (1996), Москва, РАМ им. Гнесиных

Орлова Анна (1995), Москва

Манилова Алла (1995), Ростов-на-Дону, РГК им. Рахманинова

Категория «Хор» (старшая возрастная группа)

III премия: не присуждалась

II премия:

Хор Высшей Школы Экономики — руководители Надежда Бойко и Светлана Сандракова, Москва, Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики»

I премия:

Хор «Jazz Friends», рук. Владимир Сидоркович, Москва, МКИМ

Гран-При:

Хор «Голоса МГИК», Московский государственный институт культуры, рук. Надежда Толстая-Бубнова, Москва

Категория «Хор, вокальный и вокально-инструментальный ансамбль» (младшая возрастная группа)

Дипломанты:

ВИА «Jazz Kids Junior», Санкт-Петербург, ДШИ-19, рук. Дина Синеглазова

III премия:

ВИА «Дуэт Антонян + Григорян», Москва, ДМШ им. Дунаевского, рук. Анастасия Балева и Евгений Гречищев

II премия: не присуждалась

I премия:

Дуэт Александры и Марьяны Мостовяк, Москва, ДМШ им. Дунаевского, рук. Анастасия Балева

ДМШ им. Дунаевского, Хор « DooBand Хор », Москва, ДМШ им. Дунаевского, рук. Анастасия Балева

Гран-При:

Вокальный квартет « Doo Квартет», Москва, ДМШ им. Дунаевского, рук. Анастасия Балева

Категория «Вокальный ансамбль» (старшая возрастная группа)

III премия:

«The Cup Of Music», Москва

II премия: не присуждалась

I премия:

«Квинтет Ч», руководитель Николай Чермошенцев, Москва, ДМТ «Домисолька»

«QUEENtet», Москва, Государственная Классическая Академия им. Маймонида

Категория «Вокально-инструментальный ансамбль» (старшая возрастная группа)

III премия:

«Jazz Kids», руководитель Клементина Синеглазова, Санкт-Петербург, ДШИ-19

II премия: не присуждалась

I премия:

«Kind of Yellow», руководитель Андрей Рузняев, Москва

«Solo Mates», Москва, Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства / РАМ им. Гнесиных

Гран-При:

« Modern Folk Jazz Collective » (« MFJ Collective » ) , рук. Юлия Сидоренко, Москва, РАМ им. Гнесиных

Специальные дипломы:

Лучшая аранжировка джазового стандарта:

« What’s New » — аранжировка Оксаны Рузняевой и Марины Кайновой, « Kind of Yellow » , Москва, ГКА им. Маймонида

«All the Things You Are » — аранжировка Игоря Смирнова, « Jazz Friends », Москва, МКИМ

« Night in Tunisia » — аранжировка Юлии Сидоренко, « Modern Folk Jazz Collective », Москва, РАМ им. Гнесиных

Лучшая аранжировка фольклора:

«Баня» — аранжировка Юлии Сидоренко, « Modern Folk Jazz Collective », Москва, РАМ им. Гнесиных

«Чёрный ворон» — аранжировка Николая Чермошенцева, «Квинтет Ч», Москва, ДМТ «Домисолька»

«Надежда»

Мостовяк Марьяна, Москва, ДМШ им. Дунаевского

«Открытие»