Старейший джазовый фестиваль России «Джаз над Волгой-2017» проходит в Ярославле неделю подряд

21 марта в Ярославле открывается старейший непрерывно действующий джазовый фестиваль России — «Джаз над Волгой-2017». Ярославское джазовое движение имеет давние и глубокие традиции, и международный фестиваль «Джаз над Волгой» занимает особое место в культурной жизни Ярославля и области. Он проводится с 1979 г. в марте каждого нечётного года; нынешний фестиваль — семнадцатый по счёту. В этом году фестиваль представляют департамент культуры Ярославской области, управление культуры мэрии города Ярославля, Ярославская государственная филармония и Ярославский городской джазовый центр. Организацией и проведением фестиваля занимается Ярославский джазовый центр и Ярославская государственная филармония. Мероприятия фестиваля будут проходить неделю — с 21 по27 марта.

Впервые в качестве арт-директора «Джаза над Волгой» выступает прославленный уроженец Ярославля, один из самых известных в мире джазовых музыкантов родом из России — нью-йоркский трубач Александр Сипягин. Консультант фестиваля — народный артист РФ Игорь Бутман. Официальный ведущий всех концертов фестиваля, по сложившейся традиции — музыковед, историк джаза, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Фейертаг (Санкт-Петербург). Дирекцией фестиваля по-прежнему является единственное в своём роде в России муниципальное учреждение культуры «Ярославский городской джазовый центр» (директор и художественный руководитель — Игорь Гаврилов). В фестивале примут участие музыканты и ансамбли из Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Сербии, США, Эстонии и России.

Официальное открытие состоится 21 марта в ДК им. Добрынина. Эта площадка отдана крупным формам: здесь выступят три биг-бэнда, джазовых оркестра большого состава. Все остальные концертные программы фестиваля пройдут в Ярославской государственной филармонии им. Леонида Собинова и в новом концертно-зрелищном центре «Миллениум». Традиция «Джаза над Волгой» — ночные джемы в Джазовом центре: в этом году их будет шесть. Перед каждым джем-сешн в Джаз-центре проходят 2-4 небольших по времени концертных сета, в которых выступят не вошедшие в основную программу фестиваля коллективы, включая иногородние. Кроме того, на разных площадках города и области в рамках сателлитной программы состоятся несколько концертов и трёхдневный открытый конкурс-фестиваль детско-юношеских джазовых коллективов и солистов «Музыкальный родник — детям», председателем жюри которого является Александр Сипягин. В дневной программе фестиваля также мастер-классы, ежедневный показ джазовых видеофильмов, выставки фотографий.

Последний концерт фестиваля, по давней традиции, состоится на следующий день после закрытия ярославской программы в одном из населённых пунктов Ярославской области, где живой джаз при обычных обстоятельствах услышать почти невозможно. В этом году 27 марта такой концерт пройдёт в селе Вятское Некрасовского района.

ДАЛЕЕ: полная программа XVII международного фестиваля «Джаз над Волгой-2017»

Программа концертов XVII международного фестиваля «Джаз над Волгой — 2017»

21 марта

19:00. ДК им. Добрынина. Открытие фестиваля. «Встреча биг-бэндов»

Valery Pavlushov’s Big Band п/у Евгения Павлушова (Ярославль); «Майнугин-Квартет» (Ярославль); No Comment Band п/у Владимира Уварова Белгородской государственной филармонии

Valery Pavlushov’s Big Band п/у Евгения Павлушова (Ярославль); «Майнугин-Квартет» (Ярославль); No Comment Band п/у Владимира Уварова Белгородской государственной филармонии 23:00. Джазовый центр. Jam session

22 марта

18:00, ДК «Гамма». Сателлитная программа фестиваля

Ксения Селезнева и Groovytation (Ярославль)

Ксения Селезнева и Groovytation (Ярославль) 19:00. Ярославская государственная филармония. Концертный зал им. Леонида Собинова

Overdrive Blues Band Сергея Кузнецова (Ярославль); Яак Соояар (гитара, Эстония), Алексей Круглов (саксофоны, Москва), Олег Юданов (ударные, Архангельск); FUMMQ — Ferenc Mathis & Magnus Mehl Quartet (Германия/Сербия)

Overdrive Blues Band Сергея Кузнецова (Ярославль); Яак Соояар (гитара, Эстония), Алексей Круглов (саксофоны, Москва), Олег Юданов (ударные, Архангельск); FUMMQ — Ferenc Mathis & Magnus Mehl Quartet (Германия/Сербия) 23:00. Джазовый центр

Николай Кабанов и Ярославский диксиленд (Ярославль); Антон Буканов (Москва); Анастасия Купалова и квартет (Ярославль)

Николай Кабанов и Ярославский диксиленд (Ярославль); Антон Буканов (Москва); Анастасия Купалова и квартет (Ярославль) 00:00. Джазовый центр. Jam-session

23 марта

14:00, Центр детей и юношества

Конкурс детских и юношеских коллективов и солистов «Музыкальный родник — детям». Открытие и конкурсное прослушивание

Конкурс детских и юношеских коллективов и солистов «Музыкальный родник — детям». Открытие и конкурсное прослушивание 19:00. Ярославская государственная филармония. Концертный зал им. Леонида Собинова

Ксения Селезнёва (вокал) и Standards III пианиста Андрея Мартыненко (Ярославль/Москва); Only Jazz Trio Сергея Белоусова (Ярославль/Москва); Ансамбль классического джаза Валерия Киселева (Москва)

Ксения Селезнёва (вокал) и Standards III пианиста Андрея Мартыненко (Ярославль/Москва); Only Jazz Trio Сергея Белоусова (Ярославль/Москва); Ансамбль классического джаза Валерия Киселева (Москва) 23:00. Джазовый центр

Dancing Moose Band (Москва); Zen-duet (Вологда) — саксофонист Сергей Кузнецов и барабанщик Владимир Шестаков; Solar Jazz Band & Юлия Попова (Ярославль)

Dancing Moose Band (Москва); Zen-duet (Вологда) — саксофонист Сергей Кузнецов и барабанщик Владимир Шестаков; Solar Jazz Band & Юлия Попова (Ярославль) 00:00. Джазовый центр. Jam-session

24 марта

11:00, Центр детей и юношества

Конкурс детских и юношеских коллективов и солистов «Музыкальный родник — детям». Конкурсное прослушивание

Конкурс детских и юношеских коллективов и солистов «Музыкальный родник — детям». Конкурсное прослушивание 16:00, Центр детей и юношества

Конкурс детских и юношеских коллективов и солистов «Музыкальный родник — детям». Мастер-класс «Рояль в джазе»

Конкурс детских и юношеских коллективов и солистов «Музыкальный родник — детям». Мастер-класс «Рояль в джазе» 17:00, ДК «Магистраль». Сателлитная программа фестиваля

Ксения Селезнева и Groovytation (Ярославль)

Ксения Селезнева и Groovytation (Ярославль) 19:00. Ярославская государственная филармония. Концертный зал им. Леонида Собинова

Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова (Москва); New Path Quintet трубача Алекса Сипягина со специальным гостем Хиске Остервайк (Hiske Oosterwijk) — США/Нидерланды/Россия

Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова (Москва); New Path Quintet трубача Алекса Сипягина со специальным гостем Хиске Остервайк (Hiske Oosterwijk) — США/Нидерланды/Россия 23:00. Джазовый центр

Татьяна Таланова и The Room Orchestra Алексея Крутикова (Ярославль); Head Jazz Band Владислава Смирнова (Ярославль); Midhight Quartet Дарьи Шебуниной (Ярославль)

Татьяна Таланова и The Room Orchestra Алексея Крутикова (Ярославль); Head Jazz Band Владислава Смирнова (Ярославль); Midhight Quartet Дарьи Шебуниной (Ярославль) 00:00. Джазовый центр. Jam-session

25 марта

12:00, Центр детей и юношества

Конкурс детских и юношеских коллективов и солистов «Музыкальный родник — детям». Гала-концерт лауреатов конкурса

Конкурс детских и юношеских коллективов и солистов «Музыкальный родник — детям». Гала-концерт лауреатов конкурса 19:00. Концертно-зрелищный центр «Миллениум»

Michele Calgaro Trio (Италия/Россия); Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр

Michele Calgaro Trio (Италия/Россия); Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр 23:00. Джазовый центр. Jam-session

26 марта

18:00. Концертно-зрелищный центр «Миллениум»

Закрытие фестиваля. Квартет Александра Сипягина, специальный гость — барабанщик Ари Хониг (Ari Hoenig), США/Россия; Chris Potter Quartet (США)

Закрытие фестиваля. Квартет Александра Сипягина, специальный гость — барабанщик Ари Хониг (Ari Hoenig), США/Россия; Chris Potter Quartet (США) 22:00. Джазовый центр. Jam-session

27 марта

18:00, село Вятское, Некрасовский район, киноконцертный зал

Закрытие фестиваля с участием сборной команды артистов фестиваля

Закрытие фестиваля с участием сборной команды артистов фестиваля 19:00, ОКЦ г. Рыбинск

«Майнугин-Квартет» (Ярославль); квартет Алексея Подымкина (Москва/Нью-Йорк)

Ведущий концертов фестиваля — Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов РФ, музыковед Владимир Фейертаг (Санкт-Петербург)

Подробности на сайте Ярославского джазового центра