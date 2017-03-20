Старейший джазовый фестиваль России «Джаз над Волгой-2017» проходит в Ярославле неделю подряд

21 марта в Ярославле открывается старейший непрерывно действующий джазовый фестиваль России — «Джаз над Волгой-2017». Ярославское джазовое движение имеет давние и глубокие традиции, и международный фестиваль «Джаз над Волгой» занимает особое место в культурной жизни Ярославля и области. Он проводится с 1979 г. в марте каждого нечётного года; нынешний фестиваль — семнадцатый по счёту. В этом году фестиваль представляют департамент культуры Ярославской области, управление культуры мэрии города Ярославля, Ярославская государственная филармония и Ярославский городской джазовый центр. Организацией и проведением фестиваля занимается Ярославский джазовый центр и Ярославская государственная филармония. Мероприятия фестиваля будут проходить неделю — с 21 по27 марта.
Впервые в качестве арт-директора «Джаза над Волгой» выступает прославленный уроженец Ярославля, один из самых известных в мире джазовых музыкантов родом из России — нью-йоркский трубач Александр Сипягин. Консультант фестиваля — народный артист РФ Игорь Бутман. Официальный ведущий всех концертов фестиваля, по сложившейся традиции — музыковед, историк джаза, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Фейертаг (Санкт-Петербург). Дирекцией фестиваля по-прежнему является единственное в своём роде в России муниципальное учреждение культуры «Ярославский городской джазовый центр» (директор и художественный руководитель — Игорь Гаврилов). В фестивале примут участие музыканты и ансамбли из Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Сербии, США, Эстонии и России.
Официальное открытие состоится 21 марта в ДК им. Добрынина. Эта площадка отдана крупным формам: здесь выступят три биг-бэнда, джазовых оркестра большого состава. Все остальные концертные программы фестиваля пройдут в Ярославской государственной филармонии им. Леонида Собинова и в новом концертно-зрелищном центре «Миллениум». Традиция «Джаза над Волгой» — ночные джемы в Джазовом центре: в этом году их будет шесть. Перед каждым джем-сешн в Джаз-центре проходят 2-4 небольших по времени концертных сета, в которых выступят не вошедшие в основную программу фестиваля коллективы, включая иногородние. Кроме того, на разных площадках города и области в рамках сателлитной программы состоятся несколько концертов и трёхдневный открытый конкурс-фестиваль детско-юношеских джазовых коллективов и солистов «Музыкальный родник — детям», председателем жюри которого является Александр Сипягин. В дневной программе фестиваля также мастер-классы, ежедневный показ джазовых видеофильмов, выставки фотографий.
Последний концерт фестиваля, по давней традиции, состоится на следующий день после закрытия ярославской программы в одном из населённых пунктов Ярославской области, где живой джаз при обычных обстоятельствах услышать почти невозможно. В этом году 27 марта такой концерт пройдёт в селе Вятское Некрасовского района.
ДАЛЕЕ: полная программа XVII международного фестиваля «Джаз над Волгой-2017»
Программа концертов XVII международного фестиваля «Джаз над Волгой — 2017»
21 марта
- 19:00. ДК им. Добрынина. Открытие фестиваля. «Встреча биг-бэндов»
Valery Pavlushov’s Big Band п/у Евгения Павлушова (Ярославль); «Майнугин-Квартет» (Ярославль); No Comment Band п/у Владимира Уварова Белгородской государственной филармонии
- 23:00. Джазовый центр. Jam session
22 марта
- 18:00, ДК «Гамма». Сателлитная программа фестиваля
Ксения Селезнева и Groovytation (Ярославль)
- 19:00. Ярославская государственная филармония. Концертный зал им. Леонида Собинова
Overdrive Blues Band Сергея Кузнецова (Ярославль); Яак Соояар (гитара, Эстония), Алексей Круглов (саксофоны, Москва), Олег Юданов (ударные, Архангельск); FUMMQ — Ferenc Mathis & Magnus Mehl Quartet (Германия/Сербия)
- 23:00. Джазовый центр
Николай Кабанов и Ярославский диксиленд (Ярославль); Антон Буканов (Москва); Анастасия Купалова и квартет (Ярославль)
- 00:00. Джазовый центр. Jam-session
23 марта
- 14:00, Центр детей и юношества
Конкурс детских и юношеских коллективов и солистов «Музыкальный родник — детям». Открытие и конкурсное прослушивание
- 19:00. Ярославская государственная филармония. Концертный зал им. Леонида Собинова
Ксения Селезнёва (вокал) и Standards III пианиста Андрея Мартыненко (Ярославль/Москва); Only Jazz Trio Сергея Белоусова (Ярославль/Москва); Ансамбль классического джаза Валерия Киселева (Москва)
- 23:00. Джазовый центр
Dancing Moose Band (Москва); Zen-duet (Вологда) — саксофонист Сергей Кузнецов и барабанщик Владимир Шестаков; Solar Jazz Band & Юлия Попова (Ярославль)
- 00:00. Джазовый центр. Jam-session
24 марта
- 11:00, Центр детей и юношества
Конкурс детских и юношеских коллективов и солистов «Музыкальный родник — детям». Конкурсное прослушивание
- 16:00, Центр детей и юношества
Конкурс детских и юношеских коллективов и солистов «Музыкальный родник — детям». Мастер-класс «Рояль в джазе»
- 17:00, ДК «Магистраль». Сателлитная программа фестиваля
Ксения Селезнева и Groovytation (Ярославль)
- 19:00. Ярославская государственная филармония. Концертный зал им. Леонида Собинова
Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова (Москва); New Path Quintet трубача Алекса Сипягина со специальным гостем Хиске Остервайк (Hiske Oosterwijk) — США/Нидерланды/Россия
- 23:00. Джазовый центр
Татьяна Таланова и The Room Orchestra Алексея Крутикова (Ярославль); Head Jazz Band Владислава Смирнова (Ярославль); Midhight Quartet Дарьи Шебуниной (Ярославль)
- 00:00. Джазовый центр. Jam-session
25 марта
- 12:00, Центр детей и юношества
Конкурс детских и юношеских коллективов и солистов «Музыкальный родник — детям». Гала-концерт лауреатов конкурса
- 19:00. Концертно-зрелищный центр «Миллениум»
Michele Calgaro Trio (Италия/Россия); Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
- 23:00. Джазовый центр. Jam-session
26 марта
- 18:00. Концертно-зрелищный центр «Миллениум»
Закрытие фестиваля. Квартет Александра Сипягина, специальный гость — барабанщик Ари Хониг (Ari Hoenig), США/Россия; Chris Potter Quartet (США)
- 22:00. Джазовый центр. Jam-session
27 марта
- 18:00, село Вятское, Некрасовский район, киноконцертный зал
Закрытие фестиваля с участием сборной команды артистов фестиваля
- 19:00, ОКЦ г. Рыбинск
«Майнугин-Квартет» (Ярославль); квартет Алексея Подымкина (Москва/Нью-Йорк)
Ведущий концертов фестиваля — Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов РФ, музыковед Владимир Фейертаг (Санкт-Петербург)
Подробности на сайте Ярославского джазового центра