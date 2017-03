Гуру импров-авангарда гитарист Фред Фрит выступит в москве дуэтом с саксофонисткой Лотте Анкер

1 апреля в Москве выступит один из самых своеобразных ансамблей «свободной импровизации» — Fred Frith / Lotte Anker Duo (США — Дания). Нет, это не первоапрельская шутка. Концерт состоится в КЦ «ДОМ».

Участники дуэта — американский гитарист Фред Фрит и датская саксофонистка Лотте Анкер — по отдельности уже выступали в Москве, но вместе приезжают впервые.

Концерт проходит при поддержке посольства Дании в России. Информационные партнёры — журнал «Джаз.Ру» и музыкальная энциклопедия Звуки.ру.

«Сейчас и больше никогда, — многозначительно замечают организаторы концерта. — Культурный центр «Дом» с гордостью анонсирует третий в истории и крайне долгожданный визит в Россию американского гитариста и композитора Фреда Фрита, который состоится после более чем десятилетнего перерыва. На сей раз Фрит выступит в Москве с выдающейся датской саксофонисткой Лотте Анкер, в дуэте с которой работает уже давно…»

Имя Фреда Фрита (Fred Frith) хорошо знакомо тем, кто интересовался авангардным роком или импровизационной музыкой. Он — один из основателей легендарной британской группы Henry Cow, которая стала значительным явлением в истории авангардного рока и инициировала в конце 1970-х движение Rock in Opposition. Он много работал на нью-йоркской сцене авангардного рока и импровизационной музыки. Кроме того, Фрит — организатор и участник множества ансамблей, часто выступает и сольно, и при этом пишет музыку для балетных трупп и кино, а также для некоторых академических исполнителей. Услугами Фрита пользовались, среди прочих, музыкант и продюсер Брайан Ино, фолк-гитарист Ричард Томпсон и исполнявшая альтернативный рок группа Violent Femmes.

К началу 1970-х группа Henry Cow, первоначально задуманная как блюзовая команда, стала серьезным ансамблем с уникальным звучанием и почерком. В музыке группы важнейшую роль играли как сложные структуры, так и свободная импровизация. В это же время Фрит стал экспериментировать с различными техническими приспособлениями для звукоусиления и обработки звука. Результатом этих экспериментов стал его первый сольный альбом, «Guitar Solos», выпущенный еще в период работы в Henry Cow. Позднее он начинает также использовать для игры на гитаре самые разные физические объекты — вплоть до молотка и дрели.

После распада Henry Cow в конце 1970-х Фрит перебрался из Европы в Нью-Йорк, где немедленно становится участником авангардной сцены Даунтауна. Он участвовал в создании трио Massacre с Билом Ласвеллом и Фредом Малером, и его дуэт с виолончелистом Томом Корой Skeleton Crew тоже играл в похожей экспериментальной рок-стилистике; позже Фрит участвовал как бас-гитарист в постмодернистской группе Naked City, основанной гуру нью-йоркского даунтаун-авангарда, саксофонистом Джоном Зорном.

ДАЛЕЕ: продолжение рассказа об участниках дуэта, видео, контакты, билеты

С конца 1980-х открывается новый этап в творчестве музыканта — он начинает сочинять, используя самые разные техники и приёмы. Позднее среди произведений Фрита появляются такие, в исполнении которых он уже не участвует. Помимо кино и ансамблей современного танца, он сочиняет, среди прочего, для квартета саксофонов ROVA, струнного Arditti Quartet и даже для Ensemble Modern и Bang on a Can All Stars. Фрит порой задает исполнителям непростые задачи: например, предлагает им в качестве графической нотации фотографии мостовых, кирпичных стен, поленниц, проводов — и указания, как их полагается интерпретировать.

В 1999 г. Фрит получил должность профессора композиции в одном из ведущих многолетних центров современной экспериментальной музыки — Миллс-колледже в Калифорнии, несмотря на отсутствие формального музыкального образования, а с 2010 преподаёт в швейцарском городе Базеле.

Импровизация, по мнению Фрита, есть постоянный диалог с неожиданным. Музыкант считает, что в любой музыке содержится идея сотрудничества — даже в сольной импровизации, потому что сольному выступлению всё равно предшествует взаимодействие с чем-либо. По его словам, их совместное музицирование с Лотте Анкер — не столько расширение границ возможностей инструментов, сколько прямое и чистое общение.

Лотте Анкер, выдающаяся датская саксофонистка и композитор, давно зарекомендовала себя как одна из движущих сил европейского и мирового джазового авангарда; её манеру игры отличают глубина, отточенность и широчайший тембральный диапазон. Среди её регулярных партнёров — мощная ритм-секция европейского фри-джаза контрабасист Джон Эдвардс и барабанщик Пол Ловенс, нью-йоркские музыканты — пианист Крэйг Тэйборн и барабанщик Джералд Кливер, швейцарско-американская пианистка Сильви Курвуазье, японская электронщица Икуэ Мори. Два года назад Анкер привозила в Москву свое датское трио Mokuto, и, по многочисленным отзывам, их концерт был одним из самых ярких в КЦ «ДОМ» за последние годы. О Фреде Фрите саксофонистка говорит как о музыканте, с которым ей играть особенно интересно, поскольку он струнник и, прежде всего, потому, что он не так сильно связан с джазом, как другие её партнеры.

ВИДЕО: Fred Frith & Lotte Anker, Météo Mulhouse Music Festival 2015



1 апреля, КЦ «ДОМ» (начало 20:00): Б.Овчинниковский пер., 26, м. Новокузнецкая, тел. (495)953-7236. Билеты в кассе «ДОМа»: в предварительной продаже 1300₽, в день концерта 1700₽