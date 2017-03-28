Классик джазового рояля 81-летний Хэролд Мэйберн даст ночной концерт в Московской консерватории

Поздним вечером 5 апреля в Большом зале Московской консерватории состоится «концерт для полуночников» под названием «Ночь блюза». На сцене — Harold Mabern Trio: Ари Роланд (контрабас), Джо Фарнсуорт (ударные) и сам Хэролд Мэйберн (фортепиано), 81-летний классик афроамериканской музыки.

Концерт проходит при поддержке посольства США.

Хэролд Мэйберн родился 20 марта 1936 г. в Мемфисе — городе со славными музыкальными традициями, одном из ярчайших центров развития афроамериканской музыки в ХХ столетии. Он не получил систематического музыкального образования, но страстно стремился играть на фортепиано. Благодаря тому, что его отец, плотник по профессии, смог скопить денег на инструмент для сына, в подростковом возрасте Хэролд начал заниматься на собственном пианино и быстро освоил основы джаза и ритм-н-блюза. Если не учителем, то живым примером и образцом для подражания у него был мемфисский ритм-н-блюзовый и джазовый пианист более старшего поколения — Финеас Ньюборн-мл. (1931-1989).

После средней школы Мэйберн в 1954 г. переехал в Чикаго; семья не смогла оплатить ему обучение в Американской консерватории, но юноша полгода брал у тамошних преподавателей частные уроки, а по вечерам играл в биг-бэнде тромбониста Морриса Эллиса. Как он позднее признавался, основным средством саморазвития для молодого пианиста была в тот период игра на рояле по 12 часов в день.

Пять лет спустя, в 1959 (важнейший для истории джаза год!), Мэйберн переехал в Нью-Йорк. Как он сам рассказывал, 21 ноября он поселился в отеле и отправился в клуб Birdland, где, как выяснилось уже на месте, трубач Гарри «Суитс» Эдисон прослушивал кандидатов на место пианиста своего ансамбля: знаменитый Томми Флэнеган должен был скоро покинуть это место. Мэйберн сыграл — и был зачислен в ансамбль прославленного трубача в свой первый день в столице американского джаза.

Среди его работ в следующие несколько лет были The Jazztet Арта Фармера и Бенни Голсона, биг-бэнд Лайонела Хэмптона, аккомпанирующие составы певцов Бетти Картер, Джонни Хартмана и Артура Прайсока, ансамбли трубача Дональда Бёрда и барабанщика Роя Хэйнза. Работы с Майлзом Дэйвисом и Сонни Роллинзом продлились недолго, а вот у тромбониста Джей Джей Джонсона пианист играл больше двух лет в 1963-65 гг. Затем последовала работа с трубачом Ли Морганом, с которым Мэйберн время от времени играл до февраля 1972 — до того самого рокового вечера, когда ревнивая подруга Моргана в присутствии Мэйберна застрелила трубача прямо на сцене .

Первая пластинка Хэролда Мэйберна как лидера собственного ансамбля вышла в 1968. Всего у него сейчас больше 20 альбомов — не считая сотен работ в ансамблях других музыкантов: больше сорока лет он записывался и гастролировал с саксофонистом Джорджем Коулманом (в том числе выступил в Москве в феврале 2004 — см. репортаж «Джаз.Ру»), ездил в туры с трубачами Кларком Терри и Джо Ньюманом и даже играл поп-джаз на электропиано в ансамбле популярного гитариста Джорджа Бенсона. В новом столетии он много записывался со своим бывшим студентом, которому в конце 80-х преподавал джазовую импровизацию в Университете Уильяма Паттерсона в Нью-Джерси — саксофонистом Эриком Александером: игра Мэйберна звучит на 17 альбомах Эрика.

В Москву прославленный музыкант приезжает с двумя опытными нью-йоркскими коллегами: барабанщик Джо Фарнсуорт (Joe Farnsworth) играет с Мэйберном с 2001 г. (и уже приезжал с ним в 2004), а контрабасист Ари Роланд (Ari Roland) постоянно работает в гастрольном ансамбле Эрика Александера — в котором мы видели обоих этих мастеров осенью 2016 г. на фестивале «Джазовая провинция».

5 апреля, начало в 22:30. Большой зал Московской консерватории (Никитская ул., 13/6, м. Библиотека им. Ленина / Театральная).

Подробности на сайте Консерватории

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ВИДЕО: Harold Mabern Trio в нью-йоркском клубе Smalls, 2014

