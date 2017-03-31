Джазовая кафедра Института культуры отметит двойной юбилей большим концертом в ЦДРИ

7 апреля (внимание: начало в 12:00) в Большом зале Центрального Дома работников искусств отметит двойной юбилей кафедра эстрадных оркестров и ансамблей Московского государственного института культуры. Двойной — потому что в этом учебном году исполнилось 40 лет эстрадно-джазового образования в МГИК и 25 лет кафедре эстрадных оркестров и ансамблей.

В концерте 7 апреля будут участвовать биг-бэнд МГИК, солисты и ансамбли — студенты и выпускники, педагоги МГИК кафедр эстрадных оркестров и ансамблей и эстрадно-джазового пения.

Среди приглашённых — народные артисты РФ пианист Игорь Бриль и певица Лариса Долина, заслуженные артисты РФ Сергей Жилин, вокалист Юрий Шихин, саксофонист Сергей Резанцев. Обещали участвовать выпускники МГИК саксофонист Сергей Головня, пианисты Яков Окунь, Сергей Филатов, Олег Стариков, Ксения Акимова, саксофонист Владимир Владычкин и др.

Подробнее об истории кафедры эстрадных оркестров и ансамблей МГИК

Ранее в «Полном Джазе 2.0»: Россия. Жизнь джазовой кафедры глазами её заведующего: год пятый

7 апреля, 12:00, Центральный Дом работников искусств: ул. Пушечная, 9/6, стр.1 (м. Кузнецкий мост, вход в ЦДРИ в том же дворе, что и выход из метро)