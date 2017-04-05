Польский джазовый пианист Лешек Можджер провёл мастер-курс в Санкт-Петербургской консерватории

22-25 марта в Санкт-Петербургской консерватории прошёл мастер-курс «Основы импровизации: математика, биология и психология создания музыки» под руководством известного польского джазового пианиста Лешека Можджера (Leszek Możdżer). Курс провели Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А Римского-Корсакова совместно с Польским институтом; он был предназначен для студентов фортепианного и дирижёрско-композиторского факультетов, а также для всех, кто реализует себя в поле искусства импровизации. Логической кульминацией курса стал яркий концерт в концертном зале Консерватории, представивший фортепианные дуэты участников курса, преподавателей и самого маэстро.

Многие информационные источники отмечают, что Лешек Можджер является крупнейшим «откровением» польского джаза последнего десятилетия. Для нас польский джаз — такой близкий и такой далёкий, богатый на такие громкие имена, как Томаш Станько, Михал Урбаняк или, скажем, Збигнев Намысловски, с которым Можджеру удалось в своё время посотрудничать, — всегда был чем-то особым, несомненным явлением европейского масштаба. В джазовых кругах даже бытует выражение — «крепкий польский уровень», до которого хочет дотянуться иной российский джазмен. Лешек Можджер по праву является достойнейшим продолжателем музыкальных традиций своей страны.

Впервые этот уникальный артист посетил Санкт-Петербург в 2012 г. в рамках зимнего фестиваля «Музыкальный Эрмитаж» по приглашению композитора Сергея Евтушенко, руководителя «Эрмитажной академии музыки». Тогда пан Лешек выступил со своим давним творческим партнёром, легендарным шведским контрабасистом Ларсом Даниэльссоном. Большой талант польского артиста, проявившийся в тот вечер в полной мере, стал предметом не только всеобщей любви и восхищения, но и жарких обсуждений и дальнейших творческих планов музыкального Петербурга.

Всем известно, что за реальным воплощением намеченного обычно стоит активная деятельность энтузиастов. В этой связи хотелось бы отметить добрую волю руководителя концертного отдела Консерватории, заслуженного работника культуры РФ Лидии Волчек. Именно у нее зародилась идея организовать большой концерт и встречи для тесного творческого общения маэстро с начинающими импровизаторами. При содействии директора Польского института в Санкт-Петербурге г-жи Наталии Брыжко-Запур в 2016 г. состоялось появление Możdżer / Danielsson Fresco Trio в концертном зале Мариинского театра в рамках ежегодного фестиваля «Международная неделя консерваторий», директором и продюсером которого является Лидия Волчек, а затем было принято решение о проведении мастер-курса Можджера на базе Санкт-Петербургской консерватории. В 2015 г. организаторы уже имели опыт проведения подобных мастер-классов по фортепианной импровизации польского профессора Академии музыки имени Кароля Шимановского — Павла Томашевского.

В этот раз к мероприятию готовились с особым вниманием. Как оказалось, польский артист дал согласие на свой первый в жизни мастер-класс! До этого момента у него не было опыта педагогической работы, но, очевидно, когда объём творческих наработок достигает критической массы, настаёт время ими делиться.

ДАЛЕЕ: продолжение отчёта о мастер-курсе Лешека Можджера в Санкт-Петербурге



В качестве союзника организаторы пригласили пианиста и композитора Андрея Кондакова, который ведёт основы импровизации в музыкальном училище им. Модеста Мусоргского и уже не раз принимал участие в мероприятиях Консерватории.

Можджер — фигура многогранная, и потому изначально можно было предположить, что занятия не ограничатся лишь вниманием к тонкостям фортепианной импровизации. Любая большая личность — это как стеклянный «магический» шар, который вертишь в руках и не можешь однозначно сказать, какая сторона привлекает большее внимание, потому что каждый раз открываешь что-то новое.

Пан Лешек видит все явления в комплексе и тесной взаимосвязи. Музыкальная гармония, технические приёмы и фактуры занимают его внимание не меньше, чем физические аспекты извлечения и распространения звука, взаимосвязь и природа вибраций. Об этом и многом другом он пытался говорить с молодыми музыкантами. Это был обмен энергиями, передача опыта без тени авторитарного давления. Он как бы «дотягивал» студентов до своего уровня, раскрепощая и давая возможность проявиться природному потенциалу. Волшебные слова «ты можешь», сказанные просто и без ложных ожиданий, делали свое дело. Приходило на ум библейское: «встань и иди». Окрыленные участники светились от радости познания себя и своих возможностей.

Заключительный концерт представил плод совместной работы курсистов и наставника. Фортепианные дуэты демонстрировали искренний обоюдный интерес двух музыкантов к совместному творчеству.

В связи с Можджером невозможно обойти вниманием особую сценическую подачу всего действа, как еще одной грани искусства импровизации. Это и паузы, и общение с аудиторией, и особый подход в объявлении участников концерта. Все так легко и непринужденно, что, сидя в зале, ты ощущаешь себя частью процесса. Приходит на ум стимулирующая креативное мышление психологическая модель «outside the box», подразумевающая выход за рамки существующей системы. И это отнюдь не выглядело как эпатаж осмелевших авангардистов, а скорее являло оправданную свободу на прочной фундаментальной основе системного знания и владения инструментом.

За дуэтами с курсистами последовали выступления преподавателей. Профессор консерватории, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Мальцев и молодой преподаватель Александр Маслов исполнили авторские версии пьес в стилистике бразильской босса-новы. Именно эти два маститых пианиста обучают студентов консерватории основам импровизации. Они присутствовали на занятиях курса и не могли не отметить здоровое оживление, привнесённое польским маэстро в образовательный процесс.

Завораживающей интерлюдией стало сольное исполнение новой композиции пана Лешека, над которой, по его словам, он работает вот уже третий год. Препарированное магическими бусами фортепиано звучало как волшебный, нездешний инструмент. Тот самый случай, когда сразу не совсем понятно, что происходит, но очень нравится.

Затем на сцене появился петербургский мастер импровизаций Андрей Кондаков. За время курса Лешек и Андрей успели активно пообщаться не только на занятиях, но и на сцене Social Club, джем-клуба The Hat, и даже поэкспериментировать в концертном зале эстонской церкви Яани Кирик. Когда встречаются два импровизатора, творческая энергия пульсирует в усиленном режиме и радость музыкального общения транслируется всем вокруг. Это смогли в полной мере ощутить все, кто был на заключительном концерте. Особенно ярко в исполнении двух мастеров прозвучала композиция американского гитариста Пола Болленбэка «Кошачий глаз».

В дни Великого поста мы не только стараемся ограничить себя в удовольствиях, но и приобщиться к умному, нужному деланию. Как нельзя кстати в эти весенние благодатные дни украсить себя добрыми делами. Именно это удалось организаторам и участникам мастер-курса.

Такие события обладают особым свойством менять всё вокруг, раскрывать себя и помогать делиться прекрасным с окружающими.

РАНЕЕ в «Полном Джазе 2.0»: репортаж с концерта Лешека Можджера в Москве, 2011 (два видео!)







