Jazz Appreciation Month. «Как слушать джаз?» Видео: лекция Кирилла Мошкова в Воронежском университете

Апрель, как известно — всемирный Месяц джаза (Jazz Appreciation Month). По инициативе куратора джазовых программ Смитсоновского музея американской истории в Вашингтоне доктора Джона Хассе JAM — Месяц джаза — проводится с 2001 г. и призван «повысить осведомлённость о джазе» во всём мире: JAM теперь отмечают более чем в 40 странах.

В рамках Месяца джаза «Джаз.Ру», старейшее джазовое издание России (онлайн с декабря 1997 г.!), публикует видеофильм, который был снят в рамках программы фестиваля «Джазовая провинция-2016» в Воронеже.

Ведущий концертов фестиваля, главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков пришёл в телевизионную студию факультета журналистики Воронежского государственного университета, чтобы вместе со слушателями — студентами и преподавателями университета — поразмышлять на предложенную создателями фильма тему «Как слушать джаз?» Немаловажный вопрос для тех, кто испытывает интерес к джазу, хочет слушать его, разобраться в нём — но не знает, с чего начинать и на что ориентироваться.

Анонс встречи гласил:

Давно хотели попробовать, но не знали, с чего начать? Боялись ошибиться или начать не с того? У вас есть отличная возможность понять, что такое джаз и с чем его едят!

Между прочим, в 2017 году — 100 лет с тех пор, как джаз впервые записали на пластинку. А споры о том, что такое джаз, не утихают до сих пор. Больше того: они обостряются! В современной джазовой сцене без поводыря, карты и поддержки с воздуха нетрудно запутаться. Что это такое сейчас играют вот эти музыканты, как это понимать и как относиться? Что это у них в руках за штуковины, и что они с этими штуковинами делают? И когда, наконец, будут петь?

Фильм начинается с небольшого интервью, которое берёт у гостя факультета студентка Арина Коцюба, а затем Мошков переходит в студию, где происходит беседа со студентами и преподавателями, перемежаемая музыкальными примерами.

Продолжительность фильма — 1 час 40 минут. Просмотр фильма невозможен в США, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее и Мексике, так как в нём использован трёхминутный фрагмент видеосъёмки концерта Майлза Дэйвиса на рок-фестивале на британском острове Уайт в 1970 г.: правами на эту съёмку владеет компания Eagle Rock Entertainment, которая блокирует публичный показ купленных ей материалов. Для наших читателей в России, Белоруссии, Израиле, Украине и других странах показ не блокируется.

«Джаз.Ру» благодарит за создание фильма и предоставление его нашим читателям Аллу Михайловну Шестерину и телестудию журфака ВГУ.

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ:







