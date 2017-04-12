В Москве продолжается приём заявок на участие во II конкурсе молодых джазовых исполнителей Big Sky-2017. Вплоть до 10 мая на сайте конкурса организаторы принимают онлайн-заявки конкурсантов; там же можно посмотреть видеозаявки самых ярких, интересных начинающих джазменов. Конкурс призван обеспечить успешный старт джазовой карьеры молодого музыканта: он рассчитан на джазовых артистов в возрасте 18-27 лет и не имеет географических ограничений — в прошлом году в нём участвовали музыканты из 30 стран, в финале выступали представители 15 государств.

Особенность конкурса — в том, что в состав жюри Big Sky входят представители всех направлений музыкального менеджмента мирового уровня: продюсеры, промоутеры, главы фирм грамзаписи, дистрибьюторы музыкальной продукции, главы концертно-фестивальных агентств, джазовых клубов, концертные директора и агенты не только из России, но и из Западной Европы и США.

Важно, что участие в конкурсе Big Sky не требует финансовых вложений конкурсантов!

В работе жюри конкурса в этом году примут участие звёзды мирового джаза первой величины, среди которых — гитарист, обладатель премии «Грэмми» Ли Ритенаур и саксофонист Эрик Мариенталь (оба — США).

Арт-директор конкурса Big Sky — джазовый музыкант Алексей Колосов, известный российским слушателям в том числе и по многолетнему ведению программы «Когда не хватает джаза» на Радио России. За его плечами — множество громких международных джазовых фестивалей.

ДАЛЕЕ: номинации, призы, расписание гала-концертов и контакты конкурса Big Sky-2017

Конкурс — совершенно новый формат поддержки одаренных музыкантов, первая в своём роде площадка для прямого контакта и представления талантливых новичков джаза мировому джазовому менеджменту. Премии на этот раз разыгрываются в четырёх номинациях:

лучший инструменталист

лучший ансамбль

лучший вокалист

лучший композитор

Призы Big Sky-2017:

участие в Международном джазовом фестивале в Сопоте.

запись сборного диска « Big Sky-2016-2017 »

» контракт на год с продюсерским агентством

участие в концертном туре

участие в выставке « Big Sky-2018 »

» и главный приз — гала-концерт победителей конкурса в филармонии Гданьска (Польша) и одновременная запись альбома победителей конкурса с дальнейшим его выпуском в Европе.

Финальные концерты II международного джазового конкурса молодых исполнителей Big Sky 2017 состоятся в Центральном Доме кино:

26 мая — номинации «Лучший инструменталист» и «Лучший ансамбль»

1 июня — номинация «Лучший вокалист» и «Лучший композитор»

Приём заявок — на сайте конкурса.







