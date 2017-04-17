Дневник слушателя: Jon Davis Trio, презентация CD с музыкой Юрия Маркина, Bratislava Hot Serenaders

Отчётом о концерте португальского трио саксофониста Родриго Амаду начал в феврале этого года сотрудничество с «Джаз.Ру» молодой автор Максим Никольский.

Сегодня мы публикуем его наблюдения ещё с трёх концертов, прошедших в промежутке с середины февраля по конец марта. Объединяет их только то, что состоялись они в Москве. В остальном это три максимально далёких друг от друга события — по стилистике, по идеям, по звучанию. Тем интереснее взгляд на них.

Jon Davis Trio. 17 февраля, Камерный зал Московской филармонии; 18 февраля, Jam Club

Американский пианист Джон Дэвис уже во второй раз путешествует по России с продолжительными гастролями, и оба раза тур организован усилиями московского контрабасиста Григория Зайцева.

Концерт начался с приветствия Григория, он представил музыкантов и кратко рассказал историю каждого. Джон Дэвис, практически, живая легенда, поскольку он на джазовой сцене уже более трёх десятилетий и в историю джаза вошёл прежде всего как участник единственного фортепианного трио, в котором играл великий бас-гитарист Джако Пасториус. Однако ещё до этого пианист играл в квартете саксофониста Джона Хэнди и ансамблях других джазовых звёзд в Сан-Франциско, куда переехал из своего родного Нью-Йорка в начале 80-х. Дэвис вернулся в Нью-Йорк в начале 90-х и был пианистом-резидентом нескольких ведущих нью-йоркских джаз- клубов — Blue Note, Smalls, Sweet Basil, Birdland и Smoke.

С нынешними российскими партнёрами он познакомился много лет назад, играя вместе с ними в одном из джаз-клубов Стамбула. Игорь Игнатов дебютировал как джазовый барабанщик в родном Иркутске, на московской сцене с конца 90-х. Играл в ансамблях гитариста Алексея Кузнецова, саксофониста Олега Киреева, пианистов Льва Кушнира и Евгения Гречищева. Со сцены Григорий Зайцев ничего не сказал о себе, однако он на московской сцене уже два десятилетия, работал в ансамбле Анатолия Кролла и выступал на многих фестивалях за рубежом.

После того, как все были представлены, Джон на ломаном русском поблагодарил Григория и представил свою первую композицию — «Happy Juice», источником вдохновения для которой, по его словам, был отдых в Вене и белое вино. В плане настроения композиция действительно переносила слушателя в отдалённые теплые края, где хочется вкусить виноградного напитка и неторопливо наслаждаться видами.

Одно наслаждение — наблюдать за тем, как играет трио, насколько они чувствуют друг друга и как они рады играть музыку, которая нравится в первую очередь им. Не зря говорят, что музыка хороша тогда, когда сами музыканты получают удовольствие, а не играют ради денег. Трио Дэвиса — отличной пример того, как музыка объединяет людей, и доказательство универсальности джаза как музыкального языка.

ВИДЕО: Jon Davis Trio in Moscow



ДАЛЕЕ: продолжение «Слушательского дневника» Максима Никольского



Второе отделение открылось не вполне обычной композицией — русская народная песня «Коробейники» в джазовой аранжировке: публика была приятно удивлена.

В этом отделении к трио присоединилась молодая джазовая певица Кристина Ковалёва, которая отлично дополняла ансамбль: аудитория любит вокал, особенно если вокалистка обладает шармом молодости и полёта.

ВИДЕО: + Jon Davis Trio Кристина Ковалёва



Что касается концерта того же трио 18 февраля в Jam Club, то атмосфера колоссально отличалась. Всё же это клуб, куда некоторые люди пришли, как мне казалось, в первую очередь выпить, а послушать джаз уже во вторую очередь. Повсюду висел опьяняющий аромат расслабляющих напитков. Атмосфера не была плохой, она была просто другой: не хуже, не лучше. Настрой музыкантов тоже изменился, это верный ход, поскольку музыка должна задавать тон для публики. А в целом программа осталась прежней. Правда, стоит отметить, что трио сыграло одну композицию из нового альбома «Changes Over Time», который музыканты записали во время предыдущего приезда Дэвиса в Россию.

Вообще Jon Davis Trio — это замечательный наглядный пример мастерства не только в исполнении музыки, но и в умении работать с публикой. Где же комфортнее выступать самим музыкантам? На этот вопрос ответил Григорий Зайцев:

— Однозначно нельзя сказать. Везде по-разному, везде своя атмосфера, и у каждого места есть свои плюсы и минусы. Но если определить самое любимое место для выступлений, то это большие залы, поскольку в них можно реализовать самые невероятные идеи.

Презентация нового альбома саксофониста Алексея Круглова и его оркестра «Круглый Бенд». 7 марта, Культурный центр «ДОМ».

В «ДОМе» Алексей Круглов представлял двойной альбом «On a Large Scale» («Крупным планом»), изданный московский лейблом Fancy Music. Альбом содержит музыку ветерана отечественного джаза — композитора Юрия Маркина, и приурочен к его 75-летию. Благодаря влиянию «третьего течение» у Маркина много десятилетий назад родилась идея соединения джазовой фактуры и академической формы. Альбом представляет произведения крупной формы, которые Юрий Иванович написал на стыке академической музыки и джаза. Ради такого исторического события с оркестром воссоединились трубач Салман Абуев и саксофонист Олег Грымов, которые с момента записи диска покинули оркестр, но вернулись на один вечер ради презентации пластинки. Кстати, обложка для альбома «On a Large Scale» — картина самого Юрия Маркина.

На концерте были представлены пять произведений Юрия Маркина из нового альбома. Приглашенным гостем проекта был Аркадий Шилклопер, один из ярчайших валторнистов мира.

Вечер открыло исполнение Концерта для трубы, которое было написано в честь российского трубача, педагога и бэндлидера Евгения Савина. Он был ведущим российским педагогом джазовой трубы. Творческая деятельность Евгения Александровича продолжалась более 40 лет. Он ярко и разносторонне проявил себя как в джазе и эстраде, так и в академической музыке.

Композиция состояла из трех частей: в первой солировал Салман Абуев, во второй Рост Кочетов, а в третьей они играли соло вместе. Динамика игры оркестра напомнила мне ветер: штиль — спокойный и мягкий, но он сменяется бурей, которая будоражит и заставляет покрыться мурашками от восторга.

Оркестр сыграл также Симфонию № 2, которую «Круглый бенд» впервые исполнил в 2012 году на концерте фестиваля «Московская осень» в Доме композиторов. Произведение состоит из четырех частей: Аллегро, Рок-Танго (здесь солировали Олег Грымов на бас-кларнете и Максим Пиганов на тромбоне), Баллада (Фёдор Сенчуков на тромбоне и Максим Дуров на трубе) и Финал-Рондо, где солировали Антон Захаров на трубе, Алексей Круглов на альт-саксофоне и Антон Котиков на тенор-саксофоне. Стоит отметить, что Пиганов вообще специализируется на традиционном джазе, но в современном по стилистике произведении Маркина показал разнообразие и контрасты произведения. Отличительная черта данного джазового оркестра в том, что каждый из музыкантов — личность и профессионал своего дела, именно поэтому музыка звучит настолько качественно.

Второе отделение встретило слушателей концертом для тенор-саксофона с джаз-оркестром «Памяти Станислава Григорьева». Станислав был выдающимся музыкантом, импровизатором изысканного классического стиля. Этот тенор-саксофонист экстра-класса (1938-2001) был другом Юрия Маркина. Композиция состоит из трех частей, на тенор-саксофоне солировал Олег Грымов, гармонично отобразив творческий образ одного из ярчайших саксофонистов СССР. Данная композиция по стилю, как мне показалось, была близка к cool jazz, она была сосредоточена на инструментальных тембровых красках и замедленности движения, на застывшей гармонии, которая создавала иллюзию простора.

Для исполнения следующей пьесы крупной формы Алексей позвал на сцену валторниста Аркадия Шилклопера, в творчестве которого джаз занимает важное место. Благодаря высочайшему техническому искусству, редкой для исполнителя на духовых инструментах виртуозности, дару импровизатора, мастерству солиста и ансамблиста он выдвинулся в число ведущих импровизирующих валторнистов в мире.

Прежде чем начать играть, Аркадий произнёс слова благодарности оркестру и, конечно же, Юрию Маркину. Валторнист сказал, что считает Юрия Ивановича своего рода камикадзе, и подчеркнул, что его музыка удивляет до сих пор.

Концертино для валторны — первая в истории композиция, которая написана для валторна и джазового оркестра. И это очень смелый эксперимент, который дал потрясающий результат, поскольку звучит такое сочетание изумительно.

ВИДЕО: Аркадий Шиклклопер и «Круглый бенд» Алексея Круглова. Концертино для валторны и джаз-оркестра (Юрий Маркин)

съёмка канала Taberculat



А на десерт оркестр приготовил Концерт для фортепиано, солистом в котором выступил Алексей Наджаров. Композиция напомнила мне разговор двух людей — видимо, Юрия Маркина, в роли которого выступал оркестр, и Алексея Наджарова. Оркестр задавал вопросы, а Алексей отвечал… Получилась музыкальная исповедь, после которой весь зал аплодировал стоя. Мне кажется, что этот концерт и альбом войдет в историю как энциклопедия российской джазовой композиторской мысли, настолько многогранным и масштабным получился этот альбом.

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Bratislava Hot Serenaders. 25 марта, Дом Кино

В Доме Кино состоялся настоящий праздник традиционного джаза — концерт, который дали мастера аутентичной интерпретации джазовой музыки двадцатых-тридцатых годов прошлого столетия, оркестр Bratislava Hot Serenaders. Восемнадцать музыкантов объединились в ансамбль 25 лет назад и к сегодняшнему дню стали не только самым известным оркестром Словакии, но и одним из мировых лидеров в исполнении «горячего джаза» — «приятной танцевальной музыки эпохи платьев с низкой талией, пышных боа и жемчужных нитей».

В программе были танцевальные пьесы досвинговой эпохи, композиции Дюка Эллингтона, преимущественно из периода его концертных выступлений в легендарном нью-йоркском Cotton Club, музыка британских танцевальных оркестров и пьесы словацких, чешских и других европейских композиторов 20-х — 30-х годов минувшего столетия. Музыканты добавили в концертный список пару прекрасных номеров из истории советского джаза. Это были «Неудачное свидание» Александра Цфасмана и «Дядя Эля» — песенка американского автора Моше Надира, у нас известная в версии оркестра Леонида Утёсова. Стоит отметить, что вокалист оркестра Милош Станчик исполнил этот номер великолепно, я бы даже назвал этот момент бенефисом вокалиста. Он хорошо справился с вокальными задачами, но так же хорошо — и с актёрскими: это было очень харизматично и энергично.

ВИДЕО: Bratislava Hot Serenaders «Дядя Эля»



Всех музыкантов объединяет непоколебимая любовь к традиционной джазовой стилистике, а именно «горячему джазу». Все до мелочей продумано так, чтобы погрузить человека в ушедшую эпоху: Перед оркестром установлен единственный старомодный микрофон, к которому при необходимости подходит солист. Весь остальной биг-бэнд звучит в полной акустике.

Данный концерт я бы рассматривал как шоу, конечно же музыка играет огромное значение, но самое важное — передать дух довоенного времени Америки, тот оптимизм, которым было пропитано всё вокруг. Мне кажется, что участники оркестра забывали о настоящем времени и полностью проживали ту эпоху, и оркестру это удалось: музыка и энергетика проникала в слушателей и заставляла их двигаться. Концерт проходил в Доме кино, где зал спроектирован для сидячего восприятия, но и на этом концерте люди не могли сидеть на месте — вставали и танцевали возле сцены. Знаете, это уникальный оркестр, и их музыка — бальзам на душу.

Как мы, любители джаза, можем услышать хрестоматийные композиции вживую? Только благодаря таким оркестрам, все же слушать «hot» Эллингтона на пластинке — одно, а вживую — совсем другое. Вы становитесь на одну волну с музыкантами и вместе чувствуете эпоху и настроение композиции, именно поэтому каждый концерт Bratislava Hot Serenaders — праздник.

ВИДЕО: Bratislava Hot Serenaders в Москве









