Трио Винцкевич-Кершоу-Винцкевич представит альбом в цикле «Импровизация нового века» в Москве

26 апреля в Еврейском культурном центре на Никитской им. Ральфа Гольдмана в рамках джаз-гостиной Михаила Митропольского «Импровизация нового века», а затем 27 апреля в Ярославском городском джазовом центре, состоится презентация альбома «Under A Different Sky» («Под другим небом»), который записали в Великобритании и в мае 2016 года выпустили на британском лейбле SLAM Records три музыканта: прославленный курский джазовый пианист и композитор Леонид Винцкевич, его сын — саксофонист Николай Винцкевич и британский контрабасист Стив Кершоу (Steve Kershaw). Концерт продолжит цикл презентаций, начавшийся гастролями трио по России в феврале 2017.

Сразу после выхода альбома он получил высокую оценку ведущих джазовых изданий по всему миру: «Очень привлекательный альбом… поразительный, ясный и сильный, очень мелодичный…» (журнал Cadence, США); «Впечатляющее сочетание свободы и формы…» (Jazz Weekly, США).

В марте 2017 альбом вошёл в список рекомендованных записей сообщества европейских джазовых изданий — Europe Jazz Media Chart.

По определению Леонида Винцкевича, материал альбома — авторские пьесы самого Леонида Владиславовича, Николая Винцкевича и Стива Кершоу, плюс одно сочинение Клода Дебюсси, аранжированное Кершоу — подпадает под категорию «современная камерная музыка». Однако публика джазовых фестивалей, на которых был представлен этот материал (в том числе «Джазовой провинции»-2016), безошибочно опознаёт в нём именно современный камерный джаз.

По результатам 2016 российско-британский альбом был назван английским изданием Jazz Views одной из лучших работ этого года в грамзаписи. Авторитетный британский музыковед Кен Читэм (Ken Cheetham) написал в своём обзоре музыкальных новинок минувшего года:

В этом альбоме присутствует откровенная фортепианная страсть при исполнении изумительных, богатых образами мелодий. Их подхватывает саксофоном, а контрабас связывает воедино стабильными басовыми линиями. Будоражащая музыка. Российский пианист Леонид Винцкевич высекает из своего рояля аккорды и мелодии с поразительной смелостью и дерзостью. Его страсть и напористость соответствуют его ошеломляющей изобретательности и высокой техничности исполнения. В его музыке нашли отражение элементы творчества его любимых композиторов — Альбана Берга, Оливье Мессиана, Александра Скрябина. Этот лаконичный и живой стиль нуждается в твёрдой и стабильной опоре, за которую здесь отвечает контрабасист Стив Кершоу. Ранее музыкант уже сотрудничал с дуэтом отца и сына Винцкевичей. Саксофонист Николай Винцкевич так же раскован во время исполнения, как и его отец, и его стиль игры столь же настойчив и неукротим. Партия Кершоу подобна монолиту, но при этом структура композиции в его исполнении остается гибкой и пластичной, давая возможность двум другим участникам трио свободно импровизировать.

ДАЛЕЕ: подробности об альбоме, билеты, контакты, ВИДЕО

26 апреля, 19:00. Еврейский культурный центр на Никитской им. Ральфа Гольдмана: ул. Б. Никитская, 47, стр. 2 (м. Баррикадная / Краснопресненская), тел. (495)787-4560, (495)787-4567 (билеты онлайн на сайте ЕКЦ)

Цена билета: 700 ₽. Для студентов и пенсионеров скидка 50%.

27 апреля, 19:00. Ярославский джазовый центр: Ярославль, Б. Октябрьская, 50. Справки и бронь по тел. 72-96-28. Цена билета: 200 ₽.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Джазовый подкаст №730. Leonid Vintskevich, Nick Vintskevich, Steve Kershaw «Under a Different Sky»

ВИДЕО: Leonid Vintskevich, Nick Vintskevich, Steve Kershaw «The Waltz of the Young Turks»



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