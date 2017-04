Джаз-фестиваль «Розовая пантера» прошёл в Уфе в 21-й раз: основные впечатления

С 7 по 9 апреля на сцене Башкирской государственной филармонии проходил XXI международный джазовый фестиваль «Розовая пантера». Прошло некоторое время, сложилось определённое впечатление о фестивале, и я постараюсь рассказать о нём не слишком многословно.

Вопреки обыкновению, я сделаю это не по порядку, но исключительно по впечатлениям. Первое, что стоило бы отметить: организаторам по-настоящему удалось создать главное — атмосферу праздника на протяжении всех трёх дней. Публика — а она на удивление разнообразна — осталась довольна и щедро награждала всех без исключения исполнителей тёплым и искренним приёмом и, соответственно, бурными аплодисментами.

Отдельного внимания заслуживает Эстрадно-джазовый оркестр (биг-бэнд) Башкирской филармонии. По словам его дирижёра и художественного руководителя фестиваля, заслуженного артиста Республики Башкортостан Олега Касимова, настоящими хэдлайнерами фестиваля выступают не заезжие заморские гости, а биг-бэнд Башкирской государственной филармонии: «Потому что мы за эти три дня сделали три абсолютно разные концертные программы. И с такой большой нагрузкой коллектив удачно справляется». Действительно, оркестр отличал хороший, «жирный» саунд в лучших традициях свинговых биг-бэндов (правда, в процессе не всегда отслеженный звукорежиссёром вручную).

Кстати, о традициях. Хэдлайнером первого дня фестиваля стал народный артист России, мультиинструменталист, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки, учредитель международного фестиваля «Свинг белой ночи», яркий представитель классического джаза и «консерватор™» — Давид Голощёкин: «Наличие в вашем городе джазового фестиваля говорит об уровне культуры Уфы и уфимской публики. Я посвятил джазу много лет и знаю, что джазовая жизнь есть там, где есть большие энтузиасты этого направления». Маэстро, безусловно мастерски исполняющий свинг, сыграл несколько композиций на электроскрипке и флюгельгорне.

Совершенно иное впечатление произвёл солист следующего дня фестиваля, также работавший с бэндом. Это дебютант «Розовой пантеры» — вибрафонист, перкуссионист, композитор и аранжировщик Иннокентий Иванов. Молодой джазмен организовал собственный проект Ivanov Vibe Band, сотрудничает с Игорем Бутманом и французским композитором, перкуссионистом и педагогом Эмануэлем Сежурне. В концерте Иванов сыграл три авторские композиции (две из них в премьерном исполнении!), с обаятельным юмором рассказывая несколько слов о каждой. Аранжировки для биг-бэнда филармонии он прислал заранее. Надо признаться, что в результате соединения не вполне привычного солирующего тембра и чрезвычайно качественной оркестровки появился очень интересный саунд, подчеркнувший достоинства бэнда.

Переходя к малым составам, представленным на фестивале, должна сразу оговориться: хотя и были заявлены такие легендарные (для Уфы, по меньшей мере) коллективы с долгой и славной историей, как «Дустар» и «Орлан» (кстати, уже обосновавшийся в стенах родной филармонии), но в действительности далеко не все они выступали в привычном составе. К примеру, «Орлан» играл без своего основателя, саксофониста Олега Киреева, и без бас-гитариста Олега Янгурова. Как шутя заметил со сцены орлановский трубач, заслуженный артист Республики Башкортостан Рустем Галиуллин, орлы — вольные птицы и иногда улетают. Что ж, опустело гнездо… Однако музыканты не проиграли по звучанию, благодаря поддержке приглашённых — бас-гитариста Эдуарда Галеева и гитариста Джалиля Мухаметшина-Фарбера. Из авторских композиций Рустема Галлиуллина, сыгранных в первый день фестиваля, запомнились босса-нова «Северная звезда» и «Мост через речку Куваш».

К сожалению, из всего ансамбля «Дустар» на фестивале удалось услышать лишь легендарного тенориста, народного артиста Республики Башкортостан Марата Юлдыбаева, который играл с неизменным джаз-квартетом «Уфа». Жаль, что в этот раз на фестивале прозвучала лишь одна аутентичная дустаровская композиция «Сабантуй» (или, как определил её сам Юлдыбаев, «Башкирская самба»), но она произвела просто неизгладимое впечатление: подобное органичное соединение столь различных стилевых направлений — башкирской народной мелодики и латиноамериканских ритмов — по-прежнему звучит свежо. И ещё один дебют на «Розовой пантере» — недавняя выпускница кафедры эстрадно-джазового исполнительства Уфимского института искусств Анастасия Воровей.

Немного особняком — об исполнителе, выступавшем сольно во второй день. Выпускник УГИИ им. Исмагилова и Высшей школы музыки имени Ференца Листа в Веймаре по классу профессора Леонида Чижика, молодой джазовый пианист Диас Каримов (Германия). Играет в стиле classical / jazz crossover, представляющем собой своеобразный синтез классической музыки и джаза. Логика музыкальной мысли вкупе с виртуозностью и невероятной отточенностью исполнения у него не лишены проникновенности и одновременно тонкого юмора, а иногда даже — лёгкой иронии. Я готовлю интервью с этим молодым виртуозом, которое вскоре предложу «Джаз.Ру».

А теперь — о главных гостях: собственно, носителях исконной традиции. И первый из них — Алвон Джонсон, в недавнем прошлом участник прославленной вокальной группы The Coasters. Да, этот блюзмен с первой же ноты захватил внимание публики, ни на секунду не отпуская! Устроил из своего выступления настоящее шоу, одновременно успевая работать с залом, заставив не только подпевать ему, но и в итоге буквально танцевать весь зал. Пожалуй, невозможно отрицать особую энергетику и драйв, которым способны удивить уфимскую публику афроамериканцы. За Джонсоном стоит целая музыкальная эпоха: он работал с блюзовой величиной номер один — Джоном Ли Хукером.

Трое белых американцев выступили в Гала-концерте фестиваля вместе с биг-бэндом. Вокалистка Мэри Макбрайд получила признание после исполнения песни «No One’s Gonna Love You like Me» (саундтрека к фильму «Горбатая гора»), и эта композиция в 2006 г. была отмечена премией «Оскар» как лучший саундтрек. Она сотрудничала со многими известнейшими музыкантами — Джерри Ли Льюисом, Элтоном Джоном, Джо Кокером, а её группа Mary McBride Band выступает по всему миру.

Певец и гитарист Дэймон Доунно гастролирует как актёр с известной британской труппой Kneehigh, а также принимает участие в записи музыки к фильмам. Пианист, композитор и аранжировщик Джон Спурни — обладатель «Бронзового льва» Каннского кинофестиваля, выступает с такими знаменитостями, как Элтон Джон, Стив Уандер, Лу Рид и Лори Андерсон. Был музыкальным директором главной телевизионной премии США «Эмми».

И эти трое американских исполнителей привнесли ещё одну нотку аутентичности, правда — не совсем джазовой, а, скорее, популярной эстрады, вроде песен из кинофильмов и мюзиклов. Но в любом случае это было очень мило и опять-таки адресовано широкой публике, с которой они действительно умеют работать и из любого выступления делают шоу.

ВИДЕО: в Уфе завершился международный джазовый фестиваль «Розовая пантера». Сюжет ГТРК «Башкортостан»



Традиционно отдельное спасибо Уфимскому джаз-клубу, где, как всегда, проходили джем-сешнс после концертов. Впрочем, сейчас иное уже вряд ли можно представить, ведь это ещё один важнейший момент фестиваля, и всем известно, что без джемов не бывает настоящего джаза. Именно благодаря этим джемам молодым уфимским музыкантам — студентам-эстрадникам Уфимского училища искусств и института искусств — была предоставлена уникальная возможность поиграть, получить опыт настоящего музыкального общения на одной сцене вместе со звёздами.

Можно поздравить всех уфимцев с очередной «Розовой пантерой»!

ВИДЕО: В Уфе с большим успехом прошла «Розовая пантера». Телеканал «Вся Уфа»