«Мясо, рыба, овощи»: второй микрофестиваль импровизационной музыки в КЦ «ДОМ»

26 апреля в Культурном центре «ДОМ» во второй раз состоится мини-фестиваль импровизационной музыки The Meat The Fish and The Vegetable (дословно «Мясо, рыба и овощи»).

Это детище московского пианиста и органиста Григория Сандомирского, который собирает на сцене старейшей в Москве авангардной площадки своих друзей, известных музыкантов-импровизаторов, и их коллективы. Гастрономическое название события отражает общую концепцию фестиваля — предложить слушателю блюда импровизационной музыки на любой вкус. В отличие от прошлого года, когда выступавшие ансамбли подбирались по принципу максимального контраста — и по набору инструментов, и по звучанию, — в этот раз меню будет больше ориентировано на вкусовые нюансы.

Три коллектива во многом схожи по составу и общей «электрической» направленности, но при этом заметно различаются в своих подходах к импровизации. Резкие, колючие Godse представляют молодую и крайне активную московскую импров-сцену. В роли заморского гостя выступит хорошо известный российскому слушателю испанец Анхель Онтальва со своим изысканным московским фри-джазовым квартетом. И в заключение вечера его организатор Григорий Сандомирский выведет на сцену свой фри-фьюжн проект Surfing Dog в расширенном составе — к нему присоединятся Анхель Онтальва, скрипачка Анна Чекасина, баритон-саксофонист Олег Маряхин и композитор, пианист, специалист по мультимедиа Алексей Наджаров, который выступит как мастер видеоинсталляций в реальном времени.

Все подробности о концерте и артистах (включая их видеоролики) — на сайте КЦ «ДОМ».

26 апреля, 20:00, КЦ «ДОМ»: Б.Овчинниковский пер., 26, м. Новокузнецкая, тел. (495)953-7236.

Билеты в предварительной продаже 500 ₽, в день концерта 700 ₽.